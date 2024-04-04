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    НАТО намерено ввести налог на Украину
    Херш: Разведка США не знала, что именно «Крокус» станет местом теракта
    Мишустин назвал среднюю зарплату в России
    В России завершены клинические исследования лекарства от неизлечимой ранее болезни
    Министр обороны Франции пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус»
    Путин назвал необходимым строительство моста на Сахалин
    В кабмине рассмотрят введение пошлины в 200% на вина из стран НАТО
    Серийное производство нового комплекса РЭР «Грань» запустили в России
    Мимо Земли в апреле пролетит комета с вулканами
    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин Почему на флоте радуются новому главкому

    От военно-морского флота будет зависеть очень многое. Возможно, от него будет зависеть судьба страны, а при самых опасных сценариях развития событий – ее существование. И все это выпадает на плечи Героя России адмирала Моисеева.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израилю война не нужна, она нужна лично Нетаньяху

    Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Рады видеть всех, кто искренне любит Россию

    Быть русским – значит быть в движении, творчески преобразовывать мир, строить свою страну, активно участвовать в цветущей сложности русской жизни. И если вы – шотландец, француз, швейцарец, таджик, узбек, эфиоп – хотите шагать с нами в этом нашем русском походе, то вперед. Айда к нам.

    16 комментариев
    4 апреля 2024, 08:49 • Новости дня

    В Зимбабве объявили режим бедствия

    В Зимбабве из-за засухи объявлен режим бедствия

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва ввел в стране режим бедствия из-за вызванной климатическим феноменом Эль-Ниньо сильнейшей засухи.

    По мнению главы государства, для помощи пострадавшим и смягчения последствий стихийного бедствия потребуется порядка 2 млрд долларов, передает «Коммерсант».

    Мнангагва отметил, что засуха может привести к тяжелой продовольственной ситуации, когда около 2,7 млн человек могут столкнуться с нехваткой еды.

    Ранее британская The Financial Times сообщала о росте числа европейских регионов, страдающих от засухи и дефицита воды, который становится причиной уменьшения урожайности.

    3 апреля 2024, 10:59 • Новости дня
    Пригожин рассказал, как Пугачева кошмарила российский шоу-бизнес

    Пригожин: Пугачева кошмарила шоу-бизнес и сливала неугодных артистов

    Пригожин рассказал, как Пугачева кошмарила российский шоу-бизнес
    @ Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    Алла Пугачева, покинув Россию, утратила авторитет и не имеет права критиковать страну, выразил мнение продюсер Иосиф Пригожин.

    Он вспомнил, что Пугачева всегда пользовалась огромным уважением в России, но ее слова о том, что «уехали самые умные», оскорбили многих людей, передает «Московский комсомолец».

    «Как она может руководить процессом из Израиля? Она же претендовала на лицо № 1 этой страны», – задался вопросом продюсер.

    Он также рассказал, что Пугачева «кошмарила» российский шоу-бизнес и могла «перекрыть кислород» неугодным ей артистам.

    «Приходила на проект и говорила: «Я не хочу, чтобы Валерия была там». И все: у нее шли на поводу, убирали Валерию в пользу Аллы Пугачевой», – заявил Пригожин.

    Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что статус иноагента станет для Пугачевой фатальным имиджевым ударом. Запрос о признании Пугачевой иноагентом направлен в Минюст.

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    3 апреля 2024, 19:56 • Новости дня
    Стало известно содержание телефонного разговора министров обороны России и Франции

    Министр обороны Франции Лекорню осудил теракт в Подмосковье в разговоре с Шойгу

    Стало известно содержание телефонного разговора министров обороны России и Франции
    @ EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу, заявление об этом распространило французское оборонное ведомство.

    Лекорню решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле», а также выразил солидарность близким погибших, передает ТАСС.

    Он подтвердил готовность Франции сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и поддержал двусторонние обмены в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе.

    Ранее Национальное собрание Франции почтило минутой молчания память погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

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    3 апреля 2024, 18:30 • Новости дня
    Мишустин назвал среднюю зарплату в России

    Мишустин: Средняя зарплата в России составляет 73 тыс. рублей

    Мишустин назвал среднюю зарплату в России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Средняя зарплата в России составляет чуть более 73 тыс. рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

    Мишустин, комментируя слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о невозможности прожить на заработную плату в 20 тыс. рублей в месяц, отметил, что «20 тыс. рублей в среднем – это не так». По его словам, средняя зарплата в стране 73 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Он добавил, что может предоставить все расчеты, и отметил, что данная информация получена от работодателей. Мишустин уточнил, что учтены все выплаты, которые «работодатели платят, выплаты оборонным предприятиям, участникам СВО».

    На ваш взгляд
    С какого уровня зарплат должен быть повышен подоходный налог?







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    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зарплата российских учителей должна стать более справедливой, необходимо увеличить оплату труда педагогов в тех регионах, где она ниже.

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    3 апреля 2024, 16:12 • Новости дня
    Мишустин сравнил госдолг России и Запада

    Мишустин: Госдолг России находится на безопасном уровне в 17% ВВП

    Мишустин сравнил госдолг России и Запада
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский госдолг сейчас находится на безопасном уровне и составляет около 17% от ВВП, сообщил премьер Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.

    Он отметил, что у российских «в кавычках или бывших» партнеров дела обстоят иначе, передает ТАСС.

    Кроме того, по словам Мишустина, расходы на обслуживание госдолга России хотя и выросли, но произошло это из-за роста стоимости займов.

    Ранее глава американского Минфина Джаннет Йеллен заявила, что внешний долг США свыше 34 трлн долларов пугает.

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    3 апреля 2024, 18:46 • Новости дня
    Путин заявил о восстановлении более 10 тыс. объектов в Донбассе и Новороссии

    Tекст: Дарья Григоренко

    У программы развития Донбасса и Новороссии уже есть значимые результаты, восстановлено более 10 тыс. объектов, заявил президент России Владимир Путин на открытии социальных и жилых объектов в исторических регионах РФ, которое провел в режиме видеоконференции.

    Российский лидер отметил, что уже «запущена соответствующая комплексная программа до 2030 года, а также утверждена госпрограмма восстановления новых субъектов Федерации на 2024–2026 годы». По его словам, они охватывают самые разные направления и сферы», передает ТАСС.

    «Значимые результаты есть – значимые, незначимые, но во всяком случае результаты точно есть. За 2022-2023 годы завершены работы на более чем 10 тыс. объектов только по линии федеральных заказчиков», – добавил глава государства.

    Ранее Владимир Путин сообщил, что планы развития регионов Донбасса и Новороссии нужно строить на перспективу, поскольку проблемы с их безопасностью в итоге будут решены.

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    3 апреля 2024, 17:32 • Новости дня
    Путин назвал необходимым строительство моста на Сахалин
    Путин назвал необходимым строительство моста на Сахалин
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин считает, что мост между Сахалином и материковой частью страны необходим, об этом глава государства сказал на встрече с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.

    «Сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами, уверен абсолютно. Давайте вернемся к этой теме, посмотрим», – цитирует Путина ТАСС.

    Ранее Путин заслушал доклады главы МЧС, а также губернаторов Алтайского края и Оренбургской области о ситуации с паводками, дал все необходимые поручения по оказанию помощи людям.


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    3 апреля 2024, 19:33 • Новости дня
    В России завершены клинические исследования лекарства от неизлечимой ранее болезни

    Мишустин заявил о завершении клинического исследования лекарства от болезни Бехтерева

    В России завершены клинические исследования лекарства от неизлечимой ранее болезни
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о завершении клинических исследований нового препарата, способного остановить развитие болезни Бехтерева. Это первый в мире препарат, направленный на борьбу с причинами заболевания, а не с его симптомами.

    Как указал Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, в России завершаются исследования для регистрации первого в мире лекарства от неизлечимой ранее болезни Бехтерева. По его словам, ученые со всего света бились над тем, как можно остановить ее развитие, а российским ученым удалось создать препарат, способный помочь десяткам тысяч людей, передает ТАСС.

    Разработка уникального лекарства, не имеющего аналогов, велась российской биотехнологической компанией «Биокад» совместно с учеными РНИМУ им. Н. И. Пирогова. В феврале 2024 года «Биокад» подала документы на регистрацию препарата в Минздрав России.

    Ранее академик Сергей Лукьянов рассказал историю разработки первого в классе препарата, созданного компанией BIOCAD от болезни Бехтерева, лекарство он испытал на себе.

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    3 апреля 2024, 20:48 • Новости дня
    В «Яндексе» объяснили депрессивный ответ «Алисы» про героиню «Маши и медведя»
    В «Яндексе» объяснили депрессивный ответ «Алисы» про героиню «Маши и медведя»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    «Яндекс» исправил некорректный ответ умной колонки «Алиса» на вопрос о героине мультфильма «Маша и медведь».

    В «Яндексе» заявили, что такой ответ был единичным случаем и сейчас колонка так не отвечает, передает РИА «Новости».

    Там также отметили, что «Алиса» регулярно обучается и старается подбирать подходящие фразы для диалога. «Для части вопросов, на которые Алиса не может ответить сама, она берет информацию из открытых источников», – добавили в компании.

    Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина ранее выразила беспокойство по поводу бесконтрольного влияния на детей информационных технологий. Она привела ответ «Алисы» в пример того, как некорректная информация может негативно влиять на детей.

    Напомним, «Алиса» на вопрос ребенка о том, почему Маша живет одна, отвечала, что «она всего лишь призрак убитой девочки и именно поэтому она не растет, и видеть ее могут только животные. Родители же не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя потому, что он и лишил ее жизни».

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    3 апреля 2024, 17:46 • Новости дня
    Серийное производство нового комплекса РЭР «Грань» запустили в России
    Серийное производство нового комплекса РЭР «Грань» запустили в России
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На одном из российских заводов наладили серийный выпуск нового комплекса радиоэлектронной разведки (РЭР) «Грань».

    Новый комплекс существенно ускорит работу подразделений РЭБ и операторов БПЛА, а также может применяться для защиты гражданских объектов от атак дронов, передают «Известия» со ссылкой на представителя волонтерского проекта «Локтар».

    «Грань» позволяет одному человеку в течение нескольких минут проанализировать радиообстановку, обнаружить противника и передать данные о цели на командный пункт, рассказали разработчики.

    Комплекс способен пеленговать все используемые БПЛА/FPV частоты, обеспечивает передачу информации на тактические расстояния, поддерживает дополнительные каналы связи и быстрый обмен данными между бойцами.

    В феврале в России было запущено серийное производство ударной беспилотной платформы «Скальпель».

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    3 апреля 2024, 14:00 • Новости дня
    В Совфеде оценили решение Казахстана отказаться от парада Победы

    Сенатор Климов: Отказ от парада Победы – суверенное дело Казахстана

    В Совфеде оценили решение Казахстана отказаться от парада Победы
    @ REUTERS/Shamil Zhumatov

    Tекст: Анастасия Куликова

    Постсоветские государства подходят к вопросу празднования Дня Победы по-разному. Москве стоит с уважением относиться к этому, но вести активную дипломатическую работу с этими странами. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Андрей Климов. Так он прокомментировал отказ Казахстана проводить военный парад ко Дню Победы. В республике решение объяснили экономией средств.

    «Казахстанцы наряду с другими народами Советского Союза в годы Великой Отечественной войны защищали мир. Республика тоже понесла потери», – отметил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совфеда по международным делам. По его мнению, Астана может по-своему почтить память павших героев и поблагодарить ветеранов, неформально подойдя к празднованию 9 Мая.

    Собеседник указал, что к вопросу проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы постсоветские государства в целом подходят по-разному. Парламентарий призвал относиться к решению Казахстана отказаться от военного парада с уважением. «Это их суверенное дело – что, когда и как проводить», – подчеркнул спикер.

    Климов называет День Победы одним из звеньев, связывающих Россию и Казахстан крепкими узами. «Наши недруги это понимают и, конечно, пытаются вбить клин, в том числе и по этому вопросу», – заметил сенатор. Он указал, что Москве известно о высокой активности американского дипломатического корпуса, спецслужб, НКО на постсоветском пространстве, в том числе в республиках Центральной Азии.

    «На этом фоне решение Казахстана по Дню Победы может навевать определенные мысли, потому что и в республике существуют разные течения и взгляды. Но нам важно более активно работать с казахстанскими коллегами на парламентском уровне, развивать межпартийные контакты по линии организации гражданского общества, активнее использовать дипломатические каналы», – заключил сенатор.

    Ранее стало известно, что Казахстан не планирует проводить в этом году военный парад, посвященный Дню защитника Отечества (7 мая) и Дню Победы (9 мая). Минобороны республики отметило, что отказ от торжественных мероприятий позволит сэкономить бюджетные средства, а также направить все силы на «решение других задач». «В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

    Таким образом, военный парад в Казахстане не будет проводиться пятый год подряд. Местные издания отмечают, что в последний раз мощь казахстанской армии показывали в 2019 году. В 2020 и 2021 годах мероприятий не было из-за эпидемической ситуации на фоне распространения коронавируса.

    В 2022 и 2023 годах парады в Казахстане не проводились, а Минобороны страны объясняло решение стремлением к экономии бюджетных средств. При этом в городах республики и военных гарнизонах организовывали памятные мероприятия. Представители военного ведомства и органов военного управления поздравляли ветеранов по месту их жительства.

    В годы Великой Отечественной войны на фронт были мобилизованы более 1,3 млн казахстанцев, половина из них погибла на полях сражений. Более 500 казахстанцев удостоились звания Героя Советского Союза. По данным на конец января 2024 года, в Казахстане проживали 198 ветеранов Великой Отечественной войны.

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    3 апреля 2024, 14:41 • Новости дня
    МИД отреагировал на отказ Армении от использования карт «Мир»

    Захарова: Ереван поддался западному давлению и отказался от карт «Мир»

    МИД отреагировал на отказ Армении от использования карт «Мир»
    @ Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Ереван под давлением Запада отказался от дальнейшего использования российской платежной системы «Мир».

    Как указала Захарова на брифинге, Москва с сожалением констатирует, что «Ереван подчинился давлению Западу и в этом вопросе», передает ТАСС

    Дипломат подчеркнула, что отказ от карт «Мир» нанесет Армении больше вреда, чем возможные санкции со стороны западных стран.

    Напомним, с 30 марта банки Армении, входящие в национальную платежную систему Armenian Card (ArCa), прекратили обслуживание российских карт «Мир».

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что банки Армении прекратили прием карт «Мир» с апреля не по инициативе Еревана, а под беспрецедентным давлением США.

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    3 апреля 2024, 13:26 • Новости дня
    «Калашников» впервые представил титановый бронешлем

    «Калашников» впервые представил титановый бронешлем на выставке «Экспотехностраж»

    «Калашников» впервые представил титановый бронешлем
    @ kalashnikovgroup.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» впервые представил на выставке «Экспотехностраж» в Петербурге титановый бронешлем «Барс-Л», который имеет противопульную защиту и уже находится на апробации в воинских подразделениях, сообщил представитель компании – разработчика, входящей в концерн «Калашников», Дмитрий Чумаченко.

    По его словам, шлем из титана весит всего 1,9 кг и позволяет отсекать все острые осколки, а также рикошетит все возможные осколки и пули, передает ТАСС.

    В концерне «Калашников» отметили, что «Барс-Л» имеет противопульную защиту Бр2+. По площади защиты и внешнему обвесу шлем соответствует шлему «Эльбрус-Т», но отличается по форме и защитным характеристикам.

    Ранее концерн «Калашников» начал серийно выпускать титановые шлемы «Эльбрус-Т» с повышенной стойкостью к осколкам.

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    3 апреля 2024, 14:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил британские данные о новых планах Украины атаковать Крымский мост

    Военный эксперт Леонков назвал спланированной утечку в британских СМИ о планах Украины атаковать Крымский мост

    Эксперт объяснил британские данные о новых планах Украины атаковать Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    ГУР МО Украины могло намеренно рассказать The Guardian о планах ударить по Крымскому мосту, чтобы заручиться поддержкой западных стран. Также в ведомстве мог произойти раскол, и часть сотрудников хотела предотвратить теракт во избежание эскалации с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно о планах ГУР нанести повторный удар по Крымскому мосту.

    «Украинские спецслужбы привыкли анонсировать свои громкие атаки в западной прессе. Напомню, что предыдущие попытки осуществления терактов на Крымском мосту также достаточно громко обсуждались в американских и европейских изданиях. Таким образом противник пытается продемонстрировать свою силу», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не исключаю, что утечка оказалась спланированной и в этот раз. Вполне возможно, что ГУР пытается намекнуть своим союзникам, что не станет отказываться от идеи удара. Думаю, они стараются привлечь больше ресурсов со стороны Вашингтона или Брюсселя для проведения новой террористической акции», – подчеркивает собеседник.

    «Однако рассматривать данную ситуацию можно и с другой точки зрения. Совсем недавно в Москве произошла трагедия в «Крокусе». Официальное расследование установило, что следы преступления ведут на Украину. Разумеется, данный факт заставляет западные страны с опаской относиться к дальнейшей поддержке ВСУ, СБУ и ГУР», – отмечает эксперт.

    «Если Вашингтон, Лондон и Брюссель продолжат помогать офису Зеленского в осуществлении терактов, это серьезно повысит градус эскалации. Вполне возможно, что теперь их мнение по поводу атак на Крымский мост скорректировано. Таким образом, утечка может свидетельствовать и о расхождении взглядов по поводу дальнейших действий и в самом управлении украинской разведки», – уточняет он.

    «Думаю, в ведомстве имеются люди, не желающие вынуждать Россию переходить к крайним мерам. С помощью публикации в The Guardian они попытались предотвратить усиление противоречий. Интересно, что само издание крайне скептически отзывается о способностях Украины осуществить данный теракт», – замечает собеседник.

    «Однако даже если ГУР решится на радикальные действия, Москва будет готова отбить атаку. Мы учли опыт нападений на мост 2022 и 2023 годов. Все необходимые мероприятия по улучшению обороны транспортной артерии были проведены в срок», – резюмирует Леонков.

    Ранее стало известно, что в первой половине 2024 года может состояться новая атака на Крымский мост. Об этом сообщает издание The Guardian. Ссылаясь на источники в ГУР министерства обороны Украины, газета пишет, что в настоящий момент спецслужба планирует третью попытку разрушения объекта транспортной инфраструктуры.

    Несмотря на то, что представители ведомства называют ликвидацию моста «неизбежной», издание высказывает сомнения в возможностях управления разведки осуществить данную диверсию. Подчеркивается, что за последний год Россия предприняла обширные меры по улучшению безопасности Крымского моста.

    «Усилилась противовоздушная оборона, развернута система «барж-мишеней», служащих приманкой для приближающихся управляемых ракет», – уточняет газета. При этом тема возможного теракта в данном регионе в последнее время получила достаточно широкую огласку.

    Так, в начале марта произошла утечка разговора немецких военных, в ходе которого представители бундесвера обсуждали возможность нанесения удара по Крымскому мосту с помощью дальнобойных ракет Taurus. Данное событие спровоцировало широкие дискуссии внутри ФРГ. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о последствиях произошедшего для внутригерманской политики.

    Напомним, последняя атака ВСУ по Крымскому мосту была предпринята летом прошлого года. В результате налета двух беспилотников было повреждено дорожное полотно, однако его восстановили.

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    3 апреля 2024, 11:48 • Новости дня
    Военный аналитик оценил заявления о плане эвакуации Харькова

    Военный аналитик Онуфриенко: Мэр Харькова говорит о планах эвакуации по политическим причинам

    Военный аналитик оценил заявления о плане эвакуации Харькова
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Власти Харькова либо «хайпуют», либо хотят присвоить деньги на строительство укреплений. На данный момент армия России, вероятно, не будет штурмовать населенный пункт, так как операция потребует больших ресурсов, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в Харькове заявили, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их пока не будут.

    «Украинские власти не верят в то, что мы сейчас будем штурмовать Харьков, поэтому не собираются претворять планы эвакуации города в жизнь. Дело в том, что такие заявления делаются по другим соображениям. Кто-то из чиновников «хайпует», другие могут пытаться получить деньги на строительство укреплений, чтобы в дальнейшем присвоить их», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Как правило, реальная эвакуация на Украине проводится по двум причинам. Например, под Купянском мы наблюдали политические соображения. Власти старались поднять панику, показать, что ситуация на фронте плохая. Тем самым они хотели получить больше средств. Также вывозить население могут при подготовке укреплений. В таком случае дома превращаются в защитные сооружения, а мебель уходит в блиндажи и на отопление», – отмечает собеседник.

    «Минировать Харьков и превращать его в «город-смертник», как это уже планируют сделать со Славянском и Краматорском, скорее всего, не будут. Здесь понадобилось бы слишком много взрывчатки, что ВСУ себе позволить не могут. Максимум, чего стоит ожидать – это подрыв отдельных домов, чтобы завалы создали препятствие для проезда военной техники», – акцентирует эксперт.

    «Сомневаюсь, что мы будем брать Харьков в лоб. Его освобождение потребует очень большой концентрации сил и займет, как минимум, полгода. В результате получится город в руинах, на который потрачено много ресурсов», – подчеркивает он.

    Отдельно собеседник обратил внимание на военную обстановку на направлении. «В целом, ситуация стабильная. На границе с Белгородской областью наблюдается снижение обстрелов со стороны ВСУ. Произошло то, о чем говорилось ранее. Перед президентскими выборами активность противника была максимальной, а сейчас начала снижаться», – поясняет спикер.

    «Под Купянском линия фронта «дышит», но практически не меняется. Боевые действия ведутся, российские войска берут опорные пункты противника, но пока что этим ограничиваются. ВСУ, в свою очередь, пробуют отбивать наши удары и пытаются контратаковать», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их власти пока не собираются. Он назвал ситуацию в населенном пункте спокойной. По его словам, «волны оттока» населения не наблюдается. Чиновник заверил, что «никакой паники в городе нет».

    Генерал ВСУ Кривонос, в свою очередь, назвал опасной ситуацию в Часовом Яре и призвал готовиться к обороне Харькова. По его словам, украинские военные гибнут на всех направлениях, а российская армия активно наступает. Офицер также считает, что ВСУ придется в скором времени защищать областной центр.

    Между тем военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев сообщил, что жители Харькова массово покидают город из-за нехватки продовольствия. По его словам, на выезде из города установлены блокпосты, где людей досматривают на наличие ценностей, а ВСУ грабят брошенные квартиры.

    Напомним, в марте после серии взрывов в Харькове полностью отключилось электричество и возникли проблемы с водо- и теплоснабжением. По словам мэра, энергосистема города получила «слишком серьезные поражения». Также в населенном пункте не работали светофоры и линии связи со спасателями.

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    3 апреля 2024, 09:48 • Новости дня
    Арест активов «Макфы» на 100 трлн рублей назвали «творчеством пристава»

    Tекст: Александра Юдина

    Истец оценил изымаемое имущество в 46 млрд рублей, а 100 трлн рублей является «творчеством судебного пристава», заявил адвокат компании Павел Хлюстов.

    По его словам, исковые требования прокуратуры не основаны на законодательстве и являются «правовым фэнтези». Он утверждает, что Генпрокуратура не приводит доказательств того, что какие-то доходы были получены незаконным путем, передает РБК.

    Хлюстов отметил, что в данный момент сложно прогнозировать исход дела, «потому что с ГП очень трудно спорить».

    Напомним, в Центральный райсуд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры, в котором ведомство добивается обращения активов ряда компаний, в том числе «Макфы», «Смака» и «Челябинскоблгаза», в доход государства в связи, как считает надзор, с их коррупционным происхождением.

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