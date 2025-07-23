Одевавшего знаменитостей вьетнамского модельера арестовали за хранение наркотиков

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает портал VnExpress, вьетнамский модельер Нгуен Конг Чи был арестован в Хошимине по подозрению в хранении и содействии незаконному употреблению наркотиков. Городская полиция сообщила в среду, что 47-летний дизайнер задержан в рамках расследования преступного сообщества, распространявшего марихуану и кокаин через социальные сети. Власти уточняют, что дело связано с операцией, начатой в июне против наркоторговцев в Хошимине, пишет ТАСС.

Нгуен Конг Чи – один из самых известных модельеров Вьетнама, создавший свой бренд в 2009 году. Его наряды носили Мишель Обама, Бейонсе, Майли Сайрус, Дженнифер Лопес, Роза из Blackpink, Шарлиз Терон и Ребекка Фергюсон. Чи также является признанным членом Азиатской ассоциации моды.

Коллекции модельера были представлены на ведущих международных Неделях моды в Токио и Нью-Йорке. Уроженец города Дананг, Чи приобрел известность как во Вьетнаме, так и за его пределами.

Ранее сообщалось, что в Грузии арестовали двух гражданин России за наркопреступления.