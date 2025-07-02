Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
У главы МВД Ингушетии прошли обыски
В управлении МВД Ингушетии и у руководителя регионального управления Михаила Коробкина прошли обыски в рамках расследования хищения федеральных средств, сообщил источник в правоохранительных органах.
Обыски в региональном управлении МВД Ингушетии и в доме Коробкина проводили сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД, сказал собеседник ТАСС.
Мероприятия связаны с расследованием дела о хищении федеральных средств.
«Два месяца назад были задержаны руководители финотделов как регионального МВД, так и районных и муниципальных отделов. Из Москвы прибыла первая группа Главного управления собственной безопасности МВД РФ и провела обыски в ведомстве и у министра. Обыски проходили в рамках расследования дела о хищении федеральных средств», – пояснил источник.
В ближайшее время ожидается приезд второй группы силовиков для дальнейшей проверки, уточнил он.
В декабре бывшего замначальника полиции Челябинской области Сергея Федерягина задержали сотрудники ФСБ по подозрению в получении взяток за покровительство незаконного сбыта сильнодействующих препаратов.