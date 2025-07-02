У главы МВД Ингушетии прошли обыски

Tекст: Алексей Дегтярев

Обыски в региональном управлении МВД Ингушетии и в доме Коробкина проводили сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД, сказал собеседник ТАСС.

Мероприятия связаны с расследованием дела о хищении федеральных средств.

«Два месяца назад были задержаны руководители финотделов как регионального МВД, так и районных и муниципальных отделов. Из Москвы прибыла первая группа Главного управления собственной безопасности МВД РФ и провела обыски в ведомстве и у министра. Обыски проходили в рамках расследования дела о хищении федеральных средств», – пояснил источник.

В ближайшее время ожидается приезд второй группы силовиков для дальнейшей проверки, уточнил он.

В декабре бывшего замначальника полиции Челябинской области Сергея Федерягина задержали сотрудники ФСБ по подозрению в получении взяток за покровительство незаконного сбыта сильнодействующих препаратов.