Чибис сравнил развитие Арктики с освоением космоса СССР

Эксперт: ВС России будут освобождать Запорожскую область с тыла

Tекст: Олег Исайченко

«После освобождения Тихого и Отрадного все четче вырисовывается движение российских войск на юго-запад. Это фактически будет означать заход в Запорожскую область с тыла, что представляет колоссальную опасность для противника», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

По его словам, вдоль Гуляйполя и Орехова ВСУ выстроили серьезные укрепления, которые очень сложно «взять в лоб». «А вот путем обхода их можно относительно легко преодолеть. Все, что могут сделать оппоненты, это оборудовать временные, гораздо более слабые позиции», – рассуждает аналитик.

Он полагает, что такое движение ВС России создаст предпосылки для освобождения Запорожья. «Впрочем, наши военные могут продолжать движение и в сторону Днепропетровска (Днепр). Дело в том, что выход к городу разрежет группировку ВСУ практически пополам. И для противоборствующей стороны остро встанут вопросы логистики, также это повлечет за собой серьезные политические последствия для Киева», – продолжает спикер.

Эксперт также допустил, что первоочередным при движении на запад региона может стать освобождение Покровского. «Это вполне возможно. В Днепропетровской области не так много крупных населенных пунктов. И Покровское – один из них, это райцентр. Его освобождение нанесет удар по ВСУ», – пояснил он.

В заключение Кнутов отметил, что итоговое направление движения российских войск, скорее всего, будет выбираться исходя из степени сопротивления противника.

«Тихое – село в Покровском районе Днепропетровской области с населением около 120 человек. Расположено в десяти км к востоку от поселка Покровское. Последний отвечает за логистику ВСУ на востоке области. Его освобождение больно ударит по возможностям Украины перебрасывать войска», – пишет военкор Александр Коц.

В то же время в Отрадном численность населения составляет порядка 160 человек, добавляет он. «Расположено на трассе Т0401 в семи км к югу от Покровского и в трех км к северу от ранее освобожденной Даниловки. Российская армия продолжает расширять зону контроля вокруг важного райцентра», – подчеркивает эксперт.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области. Согласно данным ведомства, группировка «Восток» нанесла удары по штурмовым подразделениям ВСУ в Запорожской области.

Потери противника превышают 225 военнослужащих и значительное количество техники. Авиация и артиллерия ВС России уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300, а также поразили объекты транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры и места временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 148 районах Украины.

Отметим, что за минувшую неделю российские военные взяли под контроль 16 населенных пунктов, включая Купянск, Петропавловку, Новоселовку, Ставки, Масляковку, Ямполь, Платоновку, Двуречанское, Цегельное, Гай, Нечаевку, Радостное, Яблоково, Равнополье, Веселое и Малую Токмачку.

При этом в начале ноября подразделения группировки «Восток» освободили села Новое и Сладкое в Запорожской области. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как российские войска формируют «северную» клешню для освобождения Гуляйполя.

Кроме того, после освобождения Малой Токмачки министр обороны Андрей Белоусов поздравил 42-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. Тогда эксперты объясняли, что одновременное продвижение войск в направлении Гуляйполя и Орехова приближает освобождение Запорожья.