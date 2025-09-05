Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.0 комментариев
Путин подтвердил открытие кампусов вузов в Арктике и на Дальнем Востоке
Президент Владимир Путин заявил о намерении построить новые университетские кампусы в ключевых городах Дальнего Востока и Арктики.
Президент России Владимир Путин сообщил о планах строительства новых кампусов университетов на Дальнем Востоке и в Арктике, передает РИА «Новости».
По словам главы государства, уже достигнуты договоренности об открытии кампусов в Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Якутии, Хабаровске, Благовещенске, Улан-Удэ и Чите.
Путин также отметил, что запланировано строительство второй очереди кампуса Дальневосточного федерального университета. Он подчеркнул: «Построить вторую очередь кампуса Дальневосточного федерального университета, кампусы мирового уровня и в Арктике, и в Мурманске, и в Архангельске».
Путин подчеркнул, что приток молодых людей на Дальний Восток связан с осознанием ими важности региона для будущего страны.
Во Владивостоке стартовало пленарное заседание Восточного экономического форума с участием Путина и зарубежных лидеров.
Путин сделал главной темой своего выступления вопросы экономического развития Дальнего Востока России.