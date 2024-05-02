На 1 мая 1886 года была назначена всеобщая забастовка, которую предлагалось не прекращать, пока правительство не примет восьмичасовой рабочий день. Ответ был прост – рабочих начали бить.4 комментария
В Одессе раскрыли число погибших в трагедии 2 мая 2014 года
Экс-депутат в Одессе Полищук раскрыл число погибших в трагедии 2 мая 2014 года
В трагедии в Одессе 2 мая 2014 года погибли не 48 человек, а как минимум 51, сообщил экс-депутат городского совета Одессы Василий Полищук, ставший свидетелем событий, а затем занимавшийся расследованием.
По его словам, погибли минимум 51 человек, путаница возникла из-за того, что в статистику не включили троих человек, умерших в больницах из-за полученных травм, передает РИА «Новости».
Полищук отметил, что официально за медицинской помощью обратились 247 пострадавших. Были госпитализированы 99 человек, 35 из них находились в тяжелом состоянии.
При этом экс-депутат рассказал, что было много пострадавших, которые в больницы не обращались.
Согласно данным депутата, в списке оказались Милев Иван Иванович, родившийся 5.06.1980, и Алексей Колпаков, а также есть данные о пяти неопознанных телах.
Ранее глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что сожжение людей в одесском Доме профсоюзов было спланированной акцией устрашения, разработанной киевским режимом во главе с занимающим тогда пост и. о. президента Украины Александром Турчиновым.