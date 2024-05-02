В Одессе раскрыли число погибших в трагедии 2 мая 2014 года

Экс-депутат в Одессе Полищук раскрыл число погибших в трагедии 2 мая 2014 года

Tекст: Александра Юдина

По его словам, погибли минимум 51 человек, путаница возникла из-за того, что в статистику не включили троих человек, умерших в больницах из-за полученных травм, передает РИА «Новости».

Полищук отметил, что официально за медицинской помощью обратились 247 пострадавших. Были госпитализированы 99 человек, 35 из них находились в тяжелом состоянии.

При этом экс-депутат рассказал, что было много пострадавших, которые в больницы не обращались.

Согласно данным депутата, в списке оказались Милев Иван Иванович, родившийся 5.06.1980, и Алексей Колпаков, а также есть данные о пяти неопознанных телах.

Ранее глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что сожжение людей в одесском Доме профсоюзов было спланированной акцией устрашения, разработанной киевским режимом во главе с занимающим тогда пост и. о. президента Украины Александром Турчиновым.