Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.5 комментариев
Связанный с Кушнером проект элитного курорта вызвал протесты в Албании
В Албании уже неделю продолжаются массовые акции протеста против планов превращения бывшей секретной базы на острове Сазани в роскошный курорт, проект связан с зятем президента США Джаредом Кушнером, сообщает CBS News.
Многотысячные демонстрации против строительства элитного курорта седьмой день не прекращаются в албанской столице, сообщает CBS News.
Активисты назвали протесты «Фламинговой революцией», выбрав розового фламинго символом дикой природы, которую, по их словам, уничтожит застройка.
Как заявила CBS News, инвесторы намерены превратить бывшую секретную коммунистическую военную базу на Адриатике в роскошное туристическое направление и построить отели в прилегающем охраняемом районе Вльоса-Нарта, богатом фауной и местами обитания фламинго.
Дочь президента США Иванка Трамп ранее заявила: «Я работаю над невероятным проектом с мужем в Средиземном море». Она рассказывала, что они с Кушнером «открыли» остров во время плавания с друзьями.
Резкий всплеск возмущения произошел в прошлом месяце, когда на площадку вышли экскаваторы и бульдозеры, а кадры, где активиста силой оттаскивают от стройки, разошлись в сети. С тех пор тысячи людей ежедневно выходят на улицы Тираны, а участники акций говорят о дефиците прозрачности со стороны албанских властей не только по этому проекту, но и по более широким коррупционным вопросам.
Антикоррупционная прокуратура Албании SPAK в начале недели начала расследование проекта, отмечают местные СМИ. Премьер-министр Эди Рама, возглавляющий страну с 2013 года, настаивает, что объект будет построен и рассматривает его как экономический шанс для одной из беднейших по ВВП на душу населения стран Европы. Он заявил, что Албании важно сохранить репутацию гостеприимной и справедливой страны и подчеркнул, что при нем инвестиции останавливаться не будут.
Как писала газета ВЗГЛЯД, предприниматель Кушнер реализует курортный проект в Албании.
Зять президента США также намерен построить роскошный отель в Белграде на месте разрушенного здания Минобороны Югославии.