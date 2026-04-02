Бастрыкин заявил об украинском следе в убийстве Сарварова и полицейских в Москве

Tекст: Алексей Дегтярёв

Почерк серии терактов в Москве, унесших жизни генерала Фанила Сарварова и трех полицейских, соответствует тактике украинских спецслужб, заявил Бастрыкин в интервью РИА «Новости».

«Организаторы этих преступлений устанавливаются. Исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод, что почерк совершенных злодеяний соответствует тактике украинских спецслужб, действующих в интересах высшего военного и политического руководства Украины», – сказал он.

По данным СК, в ночь на 24 декабря на улице Елецкой двое сотрудников ДПС заметили подозрительного человека возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе, сработало взрывное устройство, в результате чего погибли оба инспектора и еще один полицейский.

За несколько дней до этого на соседней улице при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров. В феврале возле Савеловского вокзала неизвестный привел в действие взрывное устройство, при этом погибли он сам и один полицейский, еще двое правоохранителей получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские спецслужбы, в частности СБУ, брали на себя ответственность за теракты в Москве, при которых погибли генерал-лейтенант Фанил Сарваров, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и офицер Генштаба Ярослав Москалик.

СК сообщал о гибели начальника управления оперативной подготовки Генштаба Фанила Сарварова при подрыве бомбы под его автомобилем в Москве и отработке версии об организации убийства украинскими спецслужбами.

Ветеран группы «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что в подрыве автомобиля генерала Сарварова на юге Москвы читается украинский почерк, аналогичный ряду других резонансных убийств с закладкой взрывчатки под днище машины.