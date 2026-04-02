Власти Башкирии опровергли сообщения о пострадавших при атаке дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Башкирии призывают не верить слухам о пострадавших в результате утренней атаки беспилотников на Уфу, передает ТАСС.

В региональном Госкомитете по чрезвычайным ситуациям заявили: «В социальных сетях распространяется фейковая информация о наличии пострадавших, она не соответствует действительности».

Напомним, что утром 2 апреля несколько БПЛА были сбиты на подлете к нефтеперерабатывающим заводам Башкирии. Обломки одного из аппаратов упали в промышленной зоне, пожарным удалось быстро справиться с возгоранием.

Еще один беспилотник попал в жилой дом на улице Гафури. Открытое горение было ликвидировано, никто из жителей не пострадал. Власти подчеркивают, что вся актуальная информация публикуется официальными источниками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Башкирии Радий Хабиров утром 2 апреля заявил о террористической атаке нескольких БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы Уфы и отсутствии пострадавших.

Хабиров также сообщил о попадании одного из дронов в жилой дом на улице Гафури, открытое горение там ликвидировали и жертв не было.

В марте при другой атаке БПЛА на район нефтеперерабатывающих заводов Уфы сбитые дроны упали на строящийся дом в микрорайоне Затон и легко ранили двух строителей.