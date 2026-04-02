Япония объявила о создании обороны побережья с помощью беспилотников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Коидзуми заявил о намерении создать многослойную систему обороны побережья с применением беспилотных устройств, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что создание такого «щита» необходимо для повышения эффективности национальной безопасности.

В ходе слушаний в комитете по внешней политике и обороне верхней палаты парламента министр отметил важность укрепления базы оборонного оборудования страны. Министерство рассматривает внедрение беспилотников как ключевое направление для дальнейшего развития оборонной инфраструктуры.

Обсуждение бюджета на новый финансовый год, который стартовал первого апреля, было задержано из-за позднего начала рассмотрения. Сейчас проект бюджета рассматривается в комитетах обеих палат парламента, что затягивает принятие окончательных решений по финансированию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава оборонного ведомства Японии Синдзиро Коидзуми объявил о полном завершении развертывания новых дальнобойных ракетных комплексов stand-off для защиты страны от вторжений с моря.

Министр обороны Синдзиро Коидзуми заявил о наращивании минно-тральных сил и оснащении кораблей системами автоматического обнаружения мин на базе искусственного интеллекта.

В Японии специальная рабочая группа под руководством министра обороны Синдзиро Коидзуми и министра экономики Рэсэя Акадзавы начала заниматься управлением рисками и развитием оборонной промышленности.