Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.3 комментария
Дочь Миллы Йовович поддержала флешмоб на песню Кати Лель
Дочь Миллы Йовович записала видео под трек «Мой мармеладный» Кати Лель
Дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона Эвер Габо записала видео с танцами под трек Кати Лель «Мой мармеладный», сообщили СМИ.
На видео 16-летняя Эвер сначала показала себя в белой футболке с изображением поп-исполнительницы Бритни Спирс. Затем дочь актрисы предстала перед камерой в платье-комбинации черного цвета, пишут «Известия».
Как следует из кадров, для девушки не составило трудностей «подпеть» на русском языке. Катя Лель после этого репостнула ролик Эвер в своем аккаунте, и написала, что «доченька прекрасной актрисы Миллы Йовович тоже в нашем тренде».
Ранее продюсер Максим Фадеев заявил, что песня «Мой мармеладный», которую популярная певица Катя Лель исполнила почти 20 лет назад, вышла в мировые топы сервисов Spotify и Shazam, что свидетельствует о том, что в мире не хотят отмены русской культуры.
Трек «Мой мармеладный» Максима Фадеева в исполнении Кати Лель вышел в 2004 году. В ноябре 2023 года он стал трендом у иностранцев и «вирусным» в TikTok.