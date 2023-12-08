Дочь Миллы Йовович поддержала флешмоб на песню Кати Лель

Дочь Миллы Йовович записала видео под трек «Мой мармеладный» Кати Лель

Tекст: Валентина Григоренко

На видео 16-летняя Эвер сначала показала себя в белой футболке с изображением поп-исполнительницы Бритни Спирс. Затем дочь актрисы предстала перед камерой в платье-комбинации черного цвета, пишут «Известия».

Как следует из кадров, для девушки не составило трудностей «подпеть» на русском языке. Катя Лель после этого репостнула ролик Эвер в своем аккаунте, и написала, что «доченька прекрасной актрисы Миллы Йовович тоже в нашем тренде».

Ранее продюсер Максим Фадеев заявил, что песня «Мой мармеладный», которую популярная певица Катя Лель исполнила почти 20 лет назад, вышла в мировые топы сервисов Spotify и Shazam, что свидетельствует о том, что в мире не хотят отмены русской культуры.

Трек «Мой мармеладный» Максима Фадеева в исполнении Кати Лель вышел в 2004 году. В ноябре 2023 года он стал трендом у иностранцев и «вирусным» в TikTok.