Главу ДОСААФ Краснодарского края арестовали за злоупотребление полномочиями
В Москве арестован глава регионального отделения ДОСААФ Краснодарского края Борис Левитский по обвинению в злоупотреблении полномочиями, что повлекло тяжкие последствия.
Следователи предъявили обвинение председателю регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского края Борису Левитскому по ч. 2 ст. 201 УК РФ, передает ТАСС. По данным материалов дела, Левитский был задержан в Краснодарском крае и этапирован в Москву, где сейчас находится в следственном изоляторе.
В документах указано: «Предъявить Левитскому Борису Евгеньевичу обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)».
По этой статье Левитскому может грозить наказание до десяти лет лишения свободы. В официальных материалах уточняется, что организацией он руководит с 2017 года.
Согласно информации на сайте регионального отделения ДОСААФ, до назначения председателем Левитский с 2001 по 2016 год занимал руководящие должности в структурах «Газпрома», а с 2012 по 2022 год был депутатом Законодательного собрания Краснодарского края и входил в комитет по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества.
