    0 комментариев
    14 комментариев
    21 августа 2025, 16:12 • Новости дня

    Верховный суд объяснил разницу между взяткой и откатом

    Верховный суд объяснил разницу между взяткой и откатом
    @ Смирнов Владимир/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России отменил приговор и отправил дело начальника учреждения Башкирии на новое рассмотрение, разъяснив разницу между взяткой и откатом.

    Верховный суд России рассмотрел жалобу осужденного Дима Муслимова, бывшего начальника федерального учреждения в Башкирии, передает ТАСС. В решении указывается, что взятка предполагает получение чиновником заведомо незаконного материального вознаграждения за служебное поведение или в связи с должностью, но подобных обстоятельств по этому делу не установлено.

    В 2023 году Муслимов был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, по совокупности эпизодов его приговорили к 15 годам колонии строгого режима, штрафу 65 млн руб. и запрету на работу в госорганах на восемь лет. Апелляция впоследствии смягчила приговор, уменьшив срок до 13 лет.

    Адвокаты Муслимова заявляли, что их подзащитный совершил исключительно злоупотребление полномочиями, а взятка была вменена ошибочно.

    «Суть получения взятки заключается в том, что должностное лицо получает от других лиц заведомо незаконное материальное вознаграждение за свое служебное поведение или в связи с занимаемой должностью. Такие обстоятельства не установлены по настоящему делу», – отметил Верховный суд.

    Суд установил, что схема передачи средств исходила от руководителя учреждения, и Муслимов забирал часть денег, которые сам же незаконно выдавал сотрудникам. Эти действия были заранее согласованы с подчиненными и не сопровождались условием совершения должностных действий. Верховный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Белорецкий суд Башкирии.

    Ранее Верховный суд России отменил решение об отказе в социальной доплате к пенсии пенсионерке Галине Бобровой из-за отсутствия у нее аккаунта на портале «Госуслуги».

    21 августа 2025, 01:40 • Новости дня
    Кириенко рассказал, как Путин подписал закон о Росатоме вопреки советам юристов

    Tекст: Ирма Каплан

    На праздничном концерте, посвященном 80-летию атомной отрасли России в Нижнем Новгороде, первый заместитель руководителя администрации президента, председатель наблюдательного совета Росатома Сергей Кириенко вспомнил, как появилась в стране государственная корпорация по атомной энергии.

    Зачитав поздравление атомщикам от президента России Кириенко рассказал со сцены, как в начале 2000-х годов Владимир Путин волевым решением, вопреки доводам юристов,  приняли абсолютно беспрецедентные меры поддержки атомной отрасли.

    «Я помню, в 2007 году, когда на совещании у президента обсуждался закон об атомной отрасли, о создании госкорпорации «Росатом», очень квалифицированные и компетентные юристы докладывали президенту, что этот закон принимать нельзя, потому что такого никогда не было, потому что он противоречит всему прецедентному праву. Президент выслушал и сказал: «Да, такого никогда не было. Но и атомная отрасль в России только одна», и подписал закон», – приводит РИА «Новости» слова Кириенко.

    Председатель наблюдательного совета Росатома добавил, что главным богатством отрасли являются люди: как 80 лет назад, так и сейчас.

    «Люди совершают прорывы в науке, люди создают уникальные технологии, люди строят атомные станции. Люди, для которых нет выходных и перерывов, потому что даже сейчас, когда мы с вами празднуем 80-летие атомной отрасли, на всех предприятиях атомной отрасли люди на своих рабочих местах», – цитирует Кириенко ТАСС.

    Он напомнил, что подвиг ученых, которые основали атомную отрасль, мужество и героизм разведчиков, которые «ценой своей жизни добывали уникальную информацию в годы Великой Отечественной войны» – столпы успеха российского атома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием атомной отрасли России ее работников и ветеранов, отметив, что развитие «ядерного щита» стало ключевым фактором национальной безопасности и технологического прогресса страны.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД с научным журналистом Александром Уваровым  разбиралась, почему США вошли в историю как создали первой атомной бомбы, а СССР – первой атомной электростанции.

    Комментарии (18)
    20 августа 2025, 22:53 • Новости дня
    Россиянка впервые в истории стала капитаном атомного ледокола

    Первой в мире женщиной-капитаном атомного ледокола стала Марина Старовойтова

    Россиянка впервые в истории стала капитаном атомного ледокола
    @ t.me/rosatomru

    Tекст: Ирма Каплан

    Об историческом назначении женщины капитаном атомного ледокола «Ямал» стало известно на концерте, посвященном 80-летию атомной отрасли России, в Нижнем Новгороде.

    «Встречайте первую в истории женщину – капитана атомного ледокола Марину Старовойтову!» – приводит ТАСС слова ведущего торжественного концерта к 80-летию атомной отрасли России.

    На сцене Старовойтовой вручили капитанский знак, она его получила из рук ветерана атомного ледокольного флота капитана знаменитого атомного ледокола «Арктика», первопроходца Северного полюса, капитан ледоколов «Ленин» и «Россия», капитана дальнего плавания Александра Баринова.

    До назначения на эту должность Старовойтова занимала пост старшего помощника капитана атомного ледокола «Ямал».

    Ледокол «Ямал» относится ко второму поколению отечественных атомных ледоколов, которые были спроектированы в начале 1970-х годов и строились на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге.

    Было построено шесть судов: ледокол «Арктика» введен в эксплуатацию в 1975 году, корабль «Сибирь» был в эксплуатации в 1977–1992 гг., «Россия» – в 1985–2013 гг., «Советский Союз» – в 1989–2010 гг., «Ямал» – с 1992 г. Ледокол «50 лет Победы» спущен на воду в 1993 г., его достройка затянулась, в эксплуатации – с 2007 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием атомной отрасли России ее работников и ветеранов, отметив, что развитие «ядерного щита» стало ключевым фактором национальной безопасности и технологического прогресса страны.

    Кроме того, научный журналист Александр Уваров в диалоге с газетой ВЗГЛЯД рассуждал, как Россия сохраняет советскую традицию лидерства в развитии мирного атома.

    Комментарии (30)
    20 августа 2025, 14:26 • Видео
    Из Украины нужно сделать старую Финляндию

    Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    Комментарии (4)
    20 августа 2025, 21:43 • Новости дня
    Эксперт NI рассказал, почему фрегат «Адмирал Амелько» не дает покоя стратегам США

    National Interest: Фрегат «Адмирал Амелько» не дает покоя стратегам США

    Эксперт NI рассказал, почему фрегат «Адмирал Амелько» не дает покоя стратегам США
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Фрегат «Адмирал Амелько», приписанный к Тихоокеанскому флоту усиливает военно-морское присутствие России в Индо-Тихоокеанском регионе и не только укрепляет морскую оборону, но и подчеркивает приверженность России военно-морским инновациям в многополярном мире, пишет NI.

    «Фрегат «Адмирал Амелько» Военно-морского флота (ВМФ) России не дает стратегам из Соединенных Штатов спать по ночам. <...> «Адмирал Амелько» представляет собой плавучий арсенал, оптимизированный для демонстрации силы в спорных водах», – пишет военный эксперт Брэндон Дж. Вайхерт в статье для издания National Interest (NI).

    В статье эксперт отмечает, как модернизация фрегата отвечает современным угрозам и предусматривает повышение огневой мощи. Несмотря на сложности из-за санкций, с которыми столкнулся проект, теперь на борту фрегата используется отечественная комбинированная дизель-газотурбинная установка (CODAG) М55Р производства НПО «Сатурн». Именно такие усовершенствования делают «Адмирала Амелько» более мощным оружием по сравнению с его предшественниками, пишет Вайхерт.

    «Новые возможности позволяют фрегату эффективно поражать подводные лодки, надводные корабли, самолеты и наземные цели. Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средства противодействия, такие как комплекс 5П-42 «Филин», дополнительно повышают живучесть. По сути, «Адмирал Амелько» представляет собой плавучий арсенал», – подчеркивает автор материала.

    Вайхерт указывает на то, как Россия адаптирует кораблестроение в режиме санкций, заявляя, что страна разработала отечественные альтернативы, обеспечив непрерывность программ по строительству и модернизации кораблей.

    «К 2027 году планируется построить 10 кораблей этого класса, и эти фрегаты должны составить основу надводного флота России», – подытожил эксперт.

    Как писала в 2021 году газета ВЗГЛЯД, стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты.

    В августе 2025 года главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев сообщил о предстоящем строительстве пары новейших фрегатов, которые войдут в следующую госпрограмму вооружений.

    Комментарии (16)
    21 августа 2025, 12:24 • Новости дня
    Рар указал на недостаток плана Мелони по гарантиям безопасности Украине

    Политолог Рар: План Мелони не остановит милитаризацию Украины Европой

    Рар указал на недостаток плана Мелони по гарантиям безопасности Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Хотя план премьера Италии по гарантиям Украине не предусматривает размещения иностранных войск, у инициативы есть недостаток: Европа не остановит милитаризацию страны, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он прокомментировал предложение Джорджи Мелони варианта «НАТО-лайт» для Киева.

    «После того как активизировалась дискуссия о мирном урегулировании украинского кризиса, в повестке вновь возникла тема о гарантиях безопасности для Украины. Членство страны в НАТО исключается – этот вопрос никто больше не поднимает», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    Между тем, по его словам, «на столе» как минимум три варианта. Первый – план Эммануэля Макрона, который поддерживают Кир Стармер и Фридрих Мерц. «Он предусматривает размещение контингентов Франции, Британии и Германии на территории Западной Украины и на западном побережье Черного моря», – указал собеседник.

    «Однако без поддержки США идея нереализуемая, а Дональд Трамп не хочет направлять американские войска», – добавил эксперт. Второй вариант гарантий предполагает дислокацию «миротворческих сил» ООН на линии боевого соприкосновения, продолжил Рар, уточнив, что решение не может быть принято без согласия всех постоянных членов Совбеза организации.

    Еще один вариант – это план премьера Италии Джорджи Мелони. Ее предложение подразумевает отдельные договоры между Киевом и его союзниками о военном сотрудничестве и помощи, отметил спикер. «Несмотря на то, что речи о размещении иностранных войск на Украине не идет, что отвечает интересам России, у инициативы есть недостаток: она не остановит милитаризацию страны при участии Европы», – детализировал политолог.

    «Как будут развиваться события, и удастся ли найти компромисс? В былые годы мирные договоры основывались на пактах о ненападение. Может, такой путь окажется приемлемым для Москвы и Киева?», – задается риторическими вопросами Рар.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила вариант «НАТО-лайт» в качестве гарантий безопасности для Украины. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, инициатива не предусматривает вступления украинской стороны в Североатлантический альянс, однако формирует институциональный механизм оказания коллективной поддержки, аналогичный пятой статье устава блока.

    Так, согласно предложенному Мелони плану, союзники Киева берут на себя обязательство в срочном порядке – в течение 24 часов – определять меры ответного характера в случае нападения. Среди возможных вариантов действий: быстрое предоставление Украине военной поддержки и экономической помощи, усиление армии, уточнили источники Bloomberg.

    Дискуссия о гарантиях активизировалась после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Именно тогда президент России заявил, что Москва готова к совместной работе над обеспечением безопасности Украины. Затем американский лидер обсудил этот вопрос с Владимиром Зеленским и главами европейских государств на встрече в Белом доме.

    По ее итогам была создана профильная группа, целью которой стала итоговая разработка гарантий безопасности. Возглавил ее госсекретарь Марко Рубио. Несмотря на то, что «коллектив» западных дипломатов до сих пор не предоставил официальной позиции по содержанию будущих договоренностей, некоторые европейские лидеры уже озвучили свои «пожелания» в их отношении.

    Так, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что «центральным элементом» гарантий должно стать создание «мощной украинской армии», способной самостоятельно противостоять любым угрозам. Кроме того, он назвал необходимым присутствие на территории страны западных «сил сдерживания». При этом Трамп в интервью Fox News заверил сторонников MAGA, что он не станет посылать американские войска на Украину. 

    Россия настаивает на том, чтобы гарантии безопасности для Украины со стороны Запада были надежны и учитывали интересы ее соседей. В этой связи глава МИД Сергей Лавров напомнил, что данный вопрос уже поднимался в ходе двусторонних переговоров Киева и Москвы в Стамбуле в 2022 году.

    Тогда украинская делегация самостоятельно предложила разработать гарантии безопасности, участниками которой стали бы все постоянные члены Совета безопасности ООН (СБ ООН), а также некоторые отдельные страны, в частности, Германия и Турция. По словам Лаврова, российская сторона подобную инициативу поддержала.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, непоследовательность позиции ЕС проистекает из нежелания Дональда Трампа создать четкие рамки для дискуссии по этому вопросу.

    Комментарии (12)
    20 августа 2025, 19:21 • Новости дня
    Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-замглавы Минобороны Иванова
    Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-замглавы Минобороны Иванова
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура России обратилась в Пресненский районный суд Москвы с иском об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.

    «Первый заместитель генерального прокурора Российской Федерации Разинкин Анатолий Вячеславович обратился в Пресненский районный суд Москвы с иском об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Тимура Иванова», – сообщили в суде, передает ТАСС.

    Иск был зарегистрирован в среду и сейчас находится на рассмотрении у судьи, который примет решение о его принятии и назначении даты заседания. По информации правоохранительных органов, предметом иска стали объекты недвижимости и активы, приобретенные Ивановым на неподтвержденные доходы.

    В числе ответчиков по иску могут быть упомянуты лица, аффилированные с Ивановым.

    В начале июля Мосгорсуд признал бывшего замминистра обороны Тимура Иванова виновным в растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Его приговорили к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 млн рублей.

    В июне Иванова обвинили в новой взятке на 152 млн рублей.

    Комментарии (5)
    21 августа 2025, 02:25 • Новости дня
    Вице-президент Вэнс назвал Путина заботящимся о стране расчетливым политиком
    Вице-президент Вэнс назвал Путина заботящимся о стране расчетливым политиком
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News поделился впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным по телефону, раскрыв неожиданную деталь о нем.

    «Он мягче в общении, чем можно было бы ожидать. Вы знаете, у американских СМИ есть его определенный образ. Он по-своему мягок в общении. Он очень расчетлив. Он очень осторожен», – приводит ТАСС слова американского вице-президента.

    Вэнс, уточнил, что никогда не встречался с российским лидером, но неоднократно беседовал с ним по телефону. По его словам, Путин – «человек, который заботится об интересах России, как он их видит».

    «Я думаю, одна из причин, по которой он уважает президента США в том, что он знает, что президент заботится об интересах американского народа», – добавил Вэнс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Иране обратили внимание на поведение Путина на встрече с Трампом: Владимир Путин на встрече с американским лидером Дональдом Трампом проявил образец стратегической выдержки и продемонстрировал превосходство Москвы на переговорах, заявило агентство Tasnim.

    После саммита на Аляске Дональд Трамп назвал Владимира Путина сильным и чертовски умным лидером. А Times писала, что Путин сохранил сильную позицию по отношению к Трампу после визита на Аляску.

    Комментарии (6)
    20 августа 2025, 20:51 • Новости дня
    В московских аэропортах начали ловить нелегальных таксистов-зазывал

    В Подмосковье выявили семь нелегальных таксистов-зазывал в Шереметьево

    В московских аэропортах начали ловить нелегальных таксистов-зазывал
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках новых правил в аэропорту Шереметьево уже зафиксировали семь случаев нелегального предложения услуг такси со стороны зазывал. Проверки проводят сотрудники МВД России.

    Проверки по выявлению нелегальных таксистов-зазывал стартовали в подмосковных аэропортах, передает ТАСС.

    В первый день мероприятий в Шереметьево пресекли семь случаев нелегального предложения услуг такси. Нарушителей вызвали в управление министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области для дальнейшего разбирательства и привлечения к ответственности.

    «В аэропорту Шереметьево выявлены семь таксистов-зазывал, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях, нарушители вызваны в управление министерства для рассмотрения дел и привлечения к административной ответственности», – заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

    Он отметил, что рейды проходят ежедневно во всех крупных аэропортах региона – Домодедово, Шереметьево и Жуковском. Для граждан штраф за нелегальные перевозки составляет 5 тыс. руб., для должностных лиц – 20 тыс. руб., для юридических – 50 тыс. руб.

    Минтранс также отметил, что нелегальное такси опасно: пассажиры не застрахованы от несчастных случаев. Легальные такси отличаются белым кузовом с желтой полосой, шашечками, оранжевым фонарем и наличием данных о водителе и компании с QR-кодом в салоне. Для заказа рекомендуют использовать официальные приложения, службы по телефону или стойки такси в аэропортах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о штрафах для таксистов, которые не прошли аттестацию на знание столицы. В деле о кражах денег у приехавших на спецоперацию военных из Шереметьево были задержаны 23 человека, в том числе пятеро полицейских.

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил внедрить в приложениях такси функцию выбора только российских водителей для повышения безопасности.

    Комментарии (5)
    20 августа 2025, 21:25 • Новости дня
    Супруга Щербакова рассказала о состоянии актера после выписки
    Супруга Щербакова рассказала о состоянии актера после выписки
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Народный артист России Борис Щербаков, которого уже выписали из больницы после операции, чувствует себя хорошо, настроение его дома сразу улучшилось, но на сцену еще не скоро, рассказала его супруга Татьяна Бронзова.

    «Боря чувствует себя хорошо. Мы за ним с сыном ухаживаем. Делаем перевязки. Он ходит по квартире в ходунках. Питается домашней едой, вкусными обедами. Он и в больнице находился в хороших условиях, вокруг были замечательные врачи. И операцию провели на высоком уровне. Но Боря не любит больницы, через неделю он попросился домой, под расписку, конечно. Настроение у него сразу улучшилось», – сообщила «Комсомольской правде» супруга актера.

    Татьяна Бронзова уточнила, что 25 августа к ним на дом приедет хирург, чтобы  снимать швы, после чего супруги отправятся на дачу, где свежий воздух и тренажеры, чтобы Щербаков мог восстанавливаться.

    «Два месяца точно работать не сможет. Хотя у него и съемки были запланированы, и спектакли», – добавила Бронзова.

    По ее словам, все готовы ждать восстановления народного артиста.

    «Главное нам всем не терять духа и радоваться каждому дню», – подытожила супруга Щербакова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Бориса Щербакова госпитализировали после падения. Позже его перевели в обычную палату, там артист отмечал, что чувствует себя хорошо после перенесенной операции. В понедельник, 18 августа, Щербакова выписали.

    Комментарии (2)
    20 августа 2025, 17:18 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение катера ВСУ у берегов Крыма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные остановили попытку украинских катеров проникнуть к крымскому мысу Тарханкут, уничтожив один из них с применением барражирующего боеприпаса, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, в ночь на 20 августа ВСУ предприняли попытку провести диверсионную операцию в акватории Черного моря, используя десантные катера. Катера двигались от Одессы в направлении мыса Тарханкут в Крыму.

    По данным ведомства, противник был обнаружен и его действия пресекли с помощью расчетов Центра «Рубикон». На удалении 72 километра от крымского побережья один из катеров ВСУ был поражен барражирующим боеприпасом «Ланцет». Разведывательный беспилотник Zala обеспечивал разведку и объективный контроль операции.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться к Крыму.

    Комментарии (4)
    21 августа 2025, 14:51 • Новости дня
    Генерал-полковник Никифоров возглавил группировку войск «Север»
    Генерал-полковник Никифоров возглавил группировку войск «Север»
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генерал-полковник Евгений Никифоров стал новым командующим группировкой войск «Север», сменив на этом посту Александра Лапина.

    Информацию о смене главы группировки войск «Север» подтвердило Минобороны России в своем Telegram-канале. По данным ведомства, министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку и заслушал доклад нового руководителя.

    Напомним, Белоусову во время инспекционного визита в место дислокации группировки войск «Север» представили новейшие робототехнические средства, используемые в зоне спецоперации.

    Комментарии (3)
    21 августа 2025, 03:50 • Новости дня
    Рогов назвал данные хакеров KillNet о потерях ВСУ приговором Зеленскому

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская хакерская группа KillNet вскрыла данные Генштаба о потерях ВСУ, что может стать приговором киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским, считает председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Потери ВСУ на фронте действительно колоссальные. Режим Зеленского, конечно, все будет отрицать, но операция «Гласность» поможет донести правду прежде всего до родных и близких, отправленных киевским режимом на фронт, на верную смерть. Попавшие в публичную плоскость данные о потерях ВСУ – это приговор Зеленскому», – сказал Рогов РИА «Новости».

    Он добавил, что Зеленский верен принципу продолжать военный конфликт до последнего украинца, понимая, что каждый украинец – тот же русский.

    Напомним, группа хакеров KillNet взломала базу данных Генштаба ВСУ и обнародовала информацию об 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представитель хакерской группировки KillNet сообщил, что взлому подвергся компьютер главы департамента логистики по фамилии Черных.

    Комментарии (5)
    20 августа 2025, 18:45 • Новости дня
    Стало известно о вызове в СК племянницы экс-министра транспорта Старовойта

    Mash: Родственницу Старовойта вызвали в Следственный комитет

    Стало известно о вызове в СК племянницы экс-министра транспорта Старовойта
    @ пресс-служба министерства приоритетных проектов развития территории и туризма Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Племянницу экс-министра транспорта Романа Старовойта Анну Коновалову вызвали в Следственный комитет в связи с проверкой расходования 130 млн рублей из бюджетных средств.

    Родственницу бывшего министра транспорта и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта – Анну Коновалову, возглавляющую региональное министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма, вызвали к следователю, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По данным СМИ, контрольно-счетная палата выявила, что на строительство домов в туристическом комплексе «Патриот» и населенном пункте Поныри было выделено 130 млн рублей.

    Проект глэмпинга не был реализован в срок, открытие планировалось в 2024 году, но не состоялось. Несмотря на это, министерство не привлекло подрядчиков к ответственности и не добилось возврата средств.

    Следственный комитет рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела из-за возможных нарушений при распоряжении бюджетом.

    Экс-глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в парке Одинцовском городском округе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по делу о растрате при строительстве укреплений на границе с Украиной в Курской области два фигуранта пошли на сделку со следствием.

    Хищения и растрата при строительстве оборонительных объектов на границе с Украиной привели к прорыву ВСУ в Курскую область и миллиардным убыткам в бюджете.

    Следствие по уголовному делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на приграничной территории Курской области завершено.

    Комментарии (2)
    21 августа 2025, 02:40 • Новости дня
    Депутат Рады Дмитрук раскрыл истинную цель поездки Зеленского к Трампу

    Tекст: Ирма Каплан

    Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский использовал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне вовсе не для разрешения конфликта.

    Дмитрук считает, что встреча Трампа и Зеленского ничего не изменила, мир не стал ближе, а война не приблизилась к завершению.

    «Зеленский все так же ежедневно убивает людей: на фронте и в тылу. Военных и гражданских, детей и стариков, женщин и мужчин. Всех без разбора. Значит, и эта поездка была использована им лишь ради пиар-картинки, а не ради народа. Он снова легализует свое преступное присутствие», – заявил Дмитрук ТАСС.

    Он считает, что для реального разговора по существу Украину должен представлять легитимный лидер, в том числе на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным.

    «Для Украины любая встреча о мире важна. Но пока на этих встречах нет легитимного лидера Украины, настоящего политического субъекта, мира не будет. Я убежден: настоящие переговоры о мире будут идти не с актерами и марионетками, а с теми, кто способен брать на себя ответственность за будущее народов», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи Путина и Зеленского.

    При этом New York Times заявила, что Владимир Путин согласится на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским только для принятия капитуляции Украины.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 20:13 • Новости дня
    Медведев отверг идею миротворцев НАТО на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    Комментируя интервью президента Франции Эммануэля Макрона телеканалам TF1 и LCI, в котором он назвал Россию «дестабилизирующей силой» и «угрозой для европейцев», Медведев подчеркнул, что войска стран НАТО не могут рассматриваться как миротворцы, а Россия не признает подобные «гарантии безопасности» для Киева, передает РИА «Новости».

    «Безмозглый галльский петух никак не успокоится с идеей отправки войск на «Украину». Сказано же: не могут быть миротворцами войска стран НАТО. Россия не примет такой «гарантии безопасности», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее Макрон заявил, что будущее соглашение о мире с Россией должно предусматривать создание мощной армии на Украине без ограничений по численности и вооружениям.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон намеренно очерняет образ России для оправдания возможного направления французских военных на Украину.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Комментарии (2)
    21 августа 2025, 03:36 • Новости дня
    Приставы не смогли взыскать задолженность по ЖКХ с актера Дюжева

    Tекст: Ирма Каплан

    Ранее заслуженного артиста России Дмитрия Дюжева привлекли к административной ответственности за уклонение от исполнения административного наказания, теперь судебные приставы не смогли взыскать с должника по коммунальным платежам 21 тыс. рублей.

    Приставы получили материалы от мирового судьи Астрахани, согласно которым актер в установленный срок не оплатил долг за газ, тепло и электроэнергию. Сумма долга м более 21 тыс. рублей, передает ТАСС.

    В этой связи открыто исполнительное производство, но установить местонахождение должника невозможно, как и установить принадлежащее ему имущество и получить данные о деньгах и других ценностях.

    Поэтому исполнительные производства прекращены, согласно пункту 3 части 1 статьи 46 закона «Об исполнительном производстве».

    Актер Дмитрий Дюжев известен ролями в фильмах «Жмурки», «Остров», «Мне не больно», телесериале «Бригада». В 2018 году ему присвоено звание заслуженного артиста России.

    Как писала в в марте газета ВЗГЛЯД, Верховный суд России постановил, что родители обязаны оплачивать коммунальные платежи за несовершеннолетних детей, даже если не проживают с ними, подчеркнув важность этой обязанности в определении по гражданским делам.

    В июне законопроект, позволяющий действующим управляющим организациям (УО) передавать право по возврату просроченной задолженности за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям (РСО), внесен в Госдуму.

    Комментарии (2)
