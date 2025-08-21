Верховный суд объяснил разницу между взяткой и откатом

Tекст: Валерия Городецкая

Верховный суд России рассмотрел жалобу осужденного Дима Муслимова, бывшего начальника федерального учреждения в Башкирии, передает ТАСС. В решении указывается, что взятка предполагает получение чиновником заведомо незаконного материального вознаграждения за служебное поведение или в связи с должностью, но подобных обстоятельств по этому делу не установлено.

В 2023 году Муслимов был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, по совокупности эпизодов его приговорили к 15 годам колонии строгого режима, штрафу 65 млн руб. и запрету на работу в госорганах на восемь лет. Апелляция впоследствии смягчила приговор, уменьшив срок до 13 лет.

Адвокаты Муслимова заявляли, что их подзащитный совершил исключительно злоупотребление полномочиями, а взятка была вменена ошибочно.

«Суть получения взятки заключается в том, что должностное лицо получает от других лиц заведомо незаконное материальное вознаграждение за свое служебное поведение или в связи с занимаемой должностью. Такие обстоятельства не установлены по настоящему делу», – отметил Верховный суд.

Суд установил, что схема передачи средств исходила от руководителя учреждения, и Муслимов забирал часть денег, которые сам же незаконно выдавал сотрудникам. Эти действия были заранее согласованы с подчиненными и не сопровождались условием совершения должностных действий. Верховный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Белорецкий суд Башкирии.

