Мошенники начали выдавать себя за Роскомнадзор ради обмана с доставкой

Злоумышленники стали использовать новое прикрытие, представляясь Роскомнадзором в рассылках о «доставке», чтобы выманить данные пользователей через вредоносные ссылки.
Мошенники начали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками Роскомнадзора при рассылке сообщений о якобы оформленной доставке, пишет ТАСС.
Пользователям в WhatsApp приходит сообщение о готовящейся доставке с шестизначным номером заказа и ссылкой для отслеживания. Отправитель подписан как «Роскомнадзор» и использует недавно зарегистрированный бизнес-аккаунт.
Глава департамента спецсервисов Infosecurity Константин Мельников пояснил, что цель мошенников – вызвать у жертвы ощущение собственной осведомленности и побудить ее перейти по вредоносной ссылке. Даже если сайт не собирает данные напрямую, существует серьезный риск заражения устройства вредоносными программами.
Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Алтухова отметила, что схема может быть частью многоступенчатого телефонного фишинга, направленного на получение учетных данных «Госуслуг». После перехода по фейковой ссылке пользователя просят ввести номер телефона, затем пугают блокировкой доступа и предлагают позвонить в «службу поддержки», где могут попытаться узнать одноразовый код. В результате жертва рискует потерять личные данные или средства.
