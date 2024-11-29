Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
YouTube проигнорировал требование Роскомнадзора удалить материалы о VPN
YouTube не удовлетворил требование РКН удалить более 300 материалов о VPN-сервисах
YouTube не удалил более 300 материалов, популяризирующих использование VPN-сервисов, как требовал Роскомнадзор, сообщили в пресс-службе ведомства.
Видеохостинг YouTube, как сообщает ТАСС, не выполнил требования Роскомнадзора, касающиеся удаления более 300 материалов, популяризирующих использование VPN-сервисов и программ для обхода блокировок. Представители ведомства отметили, что администрация платформы до настоящего времени не предприняла необходимых мер для удовлетворения требований.
Согласно приказу Роскомнадзора, который вступил в силу 1 марта, доступ к материалам, способствующим обходу блокировок запрещенной в РФ информации, ограничивается во внесудебном порядке. Требования об удалении соответствующих материалов также были направлены YouTube. Несмотря на это, видеохостинг пока не отреагировал на предписания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор сообщил о блокировке VPN-сервисов в связи с их использованием для доступа к запрещённым ресурсам, а также заявлял, что решения о полном запрете VPN на территории России не принимались.