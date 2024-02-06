До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.2 комментария
Песков: Никаких решений о запрете VPN не принято
Песков: Никаких решений о полном запрете VPN сейчас нет
Российские власти пока не принимали никаких решений о полном запрете VPN-сервисов, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля призвал исходить из этого, передает ТАСС.
Роскомнадзор ранее напомнил, что с 1 марта вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые популяризируют VPN-сервисы.
В свою очередь глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина заявила, что в России с 1 марта 2024 года планируется заблокировать VPN-сервисы.