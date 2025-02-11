Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какой работы, ради какого результата государство должно ее поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.4 комментария
Российские войска освободили Ясеновое на западе ДНР
Действиями подразделений группировки «Центр» освобожден населенный пункт Ясеновое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Белицким, Родинским, Новосергеевкой, Андреевкой, Успеновкой, Димитровым и Удачным в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, бронемашину, четыре артиллерийских орудия.
Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Богатыря, Скудного, Шевченко, Бурлацкого, Новоселки, Новополя в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.
Потери ВСУ при этом составили до 155 военнослужащих и шесть орудий полевой артиллерии.
На Харьковском направлении подразделениями группировки «Север» нанесено поражение живой силе и технике танковой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Великого Бурлука и Ольховатки в Харьковской области.
При этом ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, бронемашину, артиллерийское орудие и склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.
В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Дружелюбовки, Зеленого Гая, Петропавловки, Богуславки в Харьковской области, Новолюбовки в Луганской народной республике (ЛНР), Ямполовки и Звановки в ДНР.
Потери ВСУ при этом составили до 215 военнослужащих, два танка, два американских бронетранспортера М113. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.
А подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ у Катериновки, Северска, Часова Яра и Предтечино в ДНР.
Потери противника составили до 210 военнослужащих, две американские бронемашины HMMWV, два орудия полевой артиллерии, сообщил Конашенков.
В минувшие выходные российские войска освободили Орехово-Василевку в ДНР. А до этого смогли установить контроль над городом Дзержинском (украинское название Торецк) в Донецкой народной республике.