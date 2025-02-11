Tекст: Мария Иванова

Кроме того нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Белицким, Родинским, Новосергеевкой, Андреевкой, Успеновкой, Димитровым и Удачным в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, бронемашину, четыре артиллерийских орудия.

Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Богатыря, Скудного, Шевченко, Бурлацкого, Новоселки, Новополя в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.

Потери ВСУ при этом составили до 155 военнослужащих и шесть орудий полевой артиллерии.

На Харьковском направлении подразделениями группировки «Север» нанесено поражение живой силе и технике танковой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Великого Бурлука и Ольховатки в Харьковской области.

При этом ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, бронемашину, артиллерийское орудие и склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Дружелюбовки, Зеленого Гая, Петропавловки, Богуславки в Харьковской области, Новолюбовки в Луганской народной республике (ЛНР), Ямполовки и Звановки в ДНР.

Потери ВСУ при этом составили до 215 военнослужащих, два танка, два американских бронетранспортера М113. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

А подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ у Катериновки, Северска, Часова Яра и Предтечино в ДНР.

Потери противника составили до 210 военнослужащих, две американские бронемашины HMMWV, два орудия полевой артиллерии, сообщил Конашенков.

В минувшие выходные российские войска освободили Орехово-Василевку в ДНР. А до этого смогли установить контроль над городом Дзержинском (украинское название Торецк) в Донецкой народной республике.