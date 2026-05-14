Си Цзиньпин выпил за здоровье Трампа в Пекине
Лидер КНР поднял тост за благополучие Трампа перед банкетом
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин перед началом торжественного приема произнес речь, пожелав американскому лидеру благополучия и призвав к укреплению двусторонних связей.
Председатель КНР Си Цзиньпин перед стартом банкета с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Пекине поднял тост за здоровье американского коллеги и дружбу народов двух государств, передает РИА «Новости».
«Я хотел бы предложить тост - за развитие и процветание Китая и США, за благополучие народов наших стран, за светлое будущее китайско-американских отношений и дружбу между нашими народами, а также за здоровье президента Трампа и всех присутствующих здесь друзей», – заявил китайский лидер. Трансляция выступления политика велась на видеохостинге YouTube.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин с государственным визитом.
В ходе переговоров председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости партнерства двух стран.
По итогам встречи лидеры государств договорились о выстраивании конструктивных и стабильных отношений.