Назван объем экспортированного Германией на Украину оружия

Tекст: Валерия Городецкая

В докладе отмечается, что Украина в 2022 году заняла первое место среди стран-получателей германского оружия, передает ТАСС. На нее пришлась доля в 26,9% от стоимости всех разрешений на экспорт военной продукции из ФРГ. По данным Минэкономики Германии, это «примерно 2,245 млрд евро».

Всего в прошлом году власти ФРГ разрешили экспортировать оружие на сумму 8,362 млрд евро.

Ранее сообщалось, что сумма одобренных Германией поставок вооружений Киеву с начала 2023 года превысила 3,3 млрд евро.