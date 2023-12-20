Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.2 комментария
Назван объем экспортированного Германией на Украину оружия
Власти Германии в прошлом году разрешили поставить на Украину военную продукцию на сумму порядка 2,245 млрд евро, следует из доклада Минэкономики ФРГ.
В докладе отмечается, что Украина в 2022 году заняла первое место среди стран-получателей германского оружия, передает ТАСС. На нее пришлась доля в 26,9% от стоимости всех разрешений на экспорт военной продукции из ФРГ. По данным Минэкономики Германии, это «примерно 2,245 млрд евро».
Всего в прошлом году власти ФРГ разрешили экспортировать оружие на сумму 8,362 млрд евро.
Ранее сообщалось, что сумма одобренных Германией поставок вооружений Киеву с начала 2023 года превысила 3,3 млрд евро.