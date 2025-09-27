Давка на предвыборном митинге в Индии унесла жизни 23 человек

Давка на предвыборном митинге с участем актера в Индии унесла жизни 23 человек

По меньшей мере 23 человека погибли и около 30 получили ранения в результате давки на предвыборном митинге в штате Тамилнад на юге Индии, передает ТАСС со ссылкой на агентство IANS.

Среди погибших есть женщины и дети, а число жертв может возрасти, поскольку последствия трагедии до конца не установлены.

Митинг организовал известный актер и политик Виджай, к которому пришли тысячи поклонников. В разгар выступления артиста внезапное отключение электроэнергии погрузило место мероприятия в темноту, что вызвало панику в толпе. Виджай был вынужден прервать свою речь из-за начавшегося хаоса.

Очевидцы рассказали, что беспорядки вспыхнули, когда множество людей попытались прорваться к сцене, чтобы увидеть актера поближе. В результате несколько человек потеряли сознание, а часть собравшихся была затоптана до прибытия волонтеров и полиции. Скорая помощь с трудом добралась до пострадавших из-за заторов, поэтому добровольцы выстроили живые цепи.

Полиция изучает записи камер видеонаблюдения, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. По факту трагедии начато расследование.

