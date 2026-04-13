В России начали создавать спутники для фиксации вспышек на Солнце

Tекст: Ольга Иванова

Российские ученые приступили к созданию малых спутников для наблюдения за вспышками на Солнце, передает ТАСС. Директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ Эдуард Боос сообщил, что новые аппараты войдут в специальную космическую группировку, задача которой – одновременно фиксировать события на Солнце и уточнять их локализацию.

Проект реализуется в рамках федеральной программы «Кадры для космоса». Планируется, что в 2027 году на орбиту выведут три спутника, оснащённых гамма-детекторами: два из них будут изготовлены в МГУ, третий – в БФУ имени И. Канта. Основная цель группировки – исследование гамма-всплесков, транзиентных гамма-явлений и солнечных вспышек.

Боос подчеркнул: «Три спутника, работающие одновременно, позволяют определить, откуда сигнал, за счет геометрии – метода триангуляции. Это поможет уточнить координаты вспышек и прояснить их природу». Он добавил, что проект пользуется полной поддержкой ректора МГУ Виктора Садовничего, благодаря чему разработчики уверены в успехе инициативы.

