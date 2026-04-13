Суд Москвы рассмотрит дело о доходе нелегальных банкиров
Два жителя Москвы обвиняются в незаконной банковской деятельности, через которую получили более 59 млн рублей прибыли с помощью фиктивных фирм.
Уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении двух жителей Москвы, доход которых превысил 59,8 млн рублей, направлено в суд, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Москвы.
По данным ведомства, обвиняемые, которым 52 и 53 года, действовали на улице Сущевский Вал, используя реквизиты десяти подконтрольных фиктивных юридических лиц. Они осуществляли банковские операции без соответствующей регистрации и лицензии, работая в составе организованной группы. Дело других участников группировки выделено в отдельное производство.
Следствие установило, что злоумышленники получали по 9% комиссии от средств, поступавших на счета подконтрольных компаний. Общая сумма незаконного дохода составила более 59,8 млн рублей.
В официальном сообщении ведомства отмечается: «Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу». Мужчины обвиняются по части 2 статьи 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой и сопряжённая с извлечением особо крупного дохода.