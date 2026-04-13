Дубцова рассказала о спасении от аллергии на березу

Tекст: Ольга Иванова

Ирина Дубцова на протяжении многих лет страдала от сильной аллергии во время цветения березы, сообщает МК. Певица признается, что аллергические приступы иногда приводили к тяжелым бронхоспазмам и даже требовали вызова «Скорой помощи».

Сейчас Дубцова заявляет, что нашла эффективное решение проблемы. По словам звезды, уже третий год подряд она переносит сезон цветения без серьезных осложнений. «Я уже сделала прививку (перед цветением ольхи). Буду делать вторую (перед цветением березы)», – поделилась певица.

Ирина отмечает, что вакцинация не вызвала у нее никаких побочных эффектов. Она называет прививку своим спасением и отмечает, что теперь может спокойно жить в период цветения деревьев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, к второй декаде апреля в средней полосе России проявляется самый агрессивный аллерген – береза, в составе пыльцы которой есть специфический белок Bet v 1 с высокой перекрестной реактивностью. В России подана заявка на регистрацию вакцины против аллергии на пыльцу березы.