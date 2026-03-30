Пульмонолог Коповая рассказала, как пережить аллергенность пыльцы березы
Ко второй декаде апреля проявляется самый агрессивный аллерген средней полосы России – береза, в составе пыльцы которой есть специфический белок Bet v 1, который обладает высокой перекрестной реактивностью, рассказала пульмонолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Наталья Коповая.
«По прогнозу на 2026 год, пик цветения березы придется на первую-вторую декады мая, но из-за весеннего тепла активная фаза может начаться уже в третьей декаде апреля. Стоит отметить, что до локального пыления возможны заносы аллергена из Европы и с юга. Так что уже к середине апреля стоит быть бдительными», – приводит слова специалиста РИА «Новости».
Пыльца березы содержит специфический белок Bet v 1, обладающий высокой перекрестной реактивностью, из-за чего у чувствительных людей возникает не только респираторная, но и пищевая аллергия. Она может проявляться на яблоки, косточковые фрукты, морковь, орехи и даже сырой картофель.
Коповая советует минимизировать время пребывания на улице в безветренные солнечные дни, использовать барьерные средства, такие как назальные фильтры и солнцезащитные очки, и строго соблюдать назначения врача по антигистаминной терапии.
Для снижения контакта с пыльцой рекомендуется держать окна в квартире и автомобиле закрытыми, пользоваться кондиционерами с HEPA-фильтрами, а после возвращения домой принимать душ, промывать нос солевыми растворами и менять одежду.
Влажную уборку дома следует проводить ежедневно, а прогулки планировать после дождя. Коповая подчеркнула, что медикаменты должен назначать только специалист, а для лечения могут использоваться антигистаминные препараты второго и третьего поколения, назальные кортикостероиды и аллерген-специфическая иммунотерапия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России подана заявка на регистрацию вакцины против аллергии на пыльцу березы.