Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели.
На Украине сообщили о новой тактике применения «Шахедов» Россией
Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флеш рассказал о новой тактике российских военных против мобильных огневых групп ВСУ, пишут украинские СМИ.
По его словам, за последнюю неделю было зафиксировано минимум два случая, когда для выявления позиций таких групп использовали управляемые беспилотники «Шахед», пишет издание «Страна».
Бескрестнов сообщил, что для этого запускаются два беспилотника: первый принимает на себя огонь украинских огневых групп, тем самым раскрывая их местоположение, а второй наносит удар непосредственно по обнаруженной цели.
Советник призвал украинских бойцов маскировать свои транспортные средства даже в глубоком тылу.
