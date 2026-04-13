На Украине сообщили о новой тактике применения «Шахедов» Россией

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, за последнюю неделю было зафиксировано минимум два случая, когда для выявления позиций таких групп использовали управляемые беспилотники «Шахед», пишет издание «Страна».

Бескрестнов сообщил, что для этого запускаются два беспилотника: первый принимает на себя огонь украинских огневых групп, тем самым раскрывая их местоположение, а второй наносит удар непосредственно по обнаруженной цели.

Советник призвал украинских бойцов маскировать свои транспортные средства даже в глубоком тылу.

Ранее эксперт рассказал, как ВС России заставляют ВСУ отступать у Червоного в ДНР.