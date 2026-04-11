Россия и Мьянма договорились о совместном создании студенческих наноспутников
Два крупнейших университета Мьянмы приступят к разработке и запуску малых космических аппаратов, опираясь на успешный опыт российских специалистов.
Разработка малых аппаратов пройдет в тесном взаимодействии с Москвой, передает ТАСС.
«Со стороны Мьянмы в рамках сотрудничества с Российской Федерацией работы по созданию и запуску наноспутников будут осуществлять два крупнейших университета республики», – сказал руководитель Мьянманского космического агентства (MSA) Со Мьинт Маун.
Сейчас стороны активно обсуждают технические детали предстоящего проекта. Глава агентства высоко оценил действующие российские программы «Универсат» и Space-PI, благодаря которым отечественные студенты уже успешно конструируют и отправляют на орбиту собственные спутники.
Первый Российский космический форум состоялся девятого апреля в Национальном центре «Россия». Масштабное мероприятие собрало делегации из 40 государств и включило 13 тематических сессий, а также международное пленарное заседание по глобальным вызовам отрасли.
Событие стало частью первой в истории страны Недели космоса, которая проходит с 6 по 12 апреля 2026 года. Мероприятие организовано Роскосмосом по указу президента и приурочено к 65-летию легендарного полета Юрия Гагарина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Национальном центре «Россия» прошел первый Российский космический форум.
Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса.
В Самарском университете решили создать роботизированную фабрику для производства наноспутников.