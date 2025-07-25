Первый российский кубсат 16U успешно вывели на орбиту

Tекст: Мария Иванова

Девять экспериментальных спутников компании «Геоскан», включая первый в России аппарат формата 16U, были успешно выведены на орбиту с помощью ракеты «Союз-2.1б», сообщает РИА «Новости».

Запуск состоялся с космодрома Восточный в 8:54 по московскому времени. Основной груз ракеты составили спутники «Ионосфера-М», которые достигли орбиты чуть более чем через час после старта.

В пресс-службе компании сообщили, что на орбиту были выведены восемь спутников на платформе «Геоскан 3U» и первый кубсат 16U «ИнноСат16». Этот аппарат оснащен панхроматической камерой с разрешением 2,5 метра на пиксель при высоте полета 500 километров – он предназначен для испытаний новых технологий дистанционного зондирования Земли.

Также среди выведенных спутников присутствует «ИнноСат3» с приемником автоматической идентификационной системы, а аппараты «Геоскан-4» и «Геоскан-5» протестируют технологии передачи данных для мониторинга и интернета вещей. Кроме того, запущен спутник 239Alferov для образовательных проектов, оснащенный гамма-спектрометром и плазменным двигателем VERA для отработки маневров на кубсатах.

Остальные аппараты от «Геоскана» нацелены на испытания новых камер, устройств спутникового наблюдения и антенн GNSS. Все спутники размещены на солнечно-синхронной орбите высотой около 500 километров благодаря контейнерам компании «Аэроспейс Кэпитал».

Руководитель отдела проектов малых аппаратов «Геоскан» Александр Хохлов подчеркнул, что компания стоит на пороге создания новых группировок связи и дистанционного зондирования Земли. По его словам, тестируемые сейчас инновации лягут в основу будущих сервисов для бизнеса и государства.

Напомним, в пятницу с космодрома Восточный произвели запуск ракеты «Союз-2.1б» с двумя аппаратами «Ионосфера-М» и 18 малыми спутниками. Россия вывела два спутника «Ионосфера-М» на орбиту.

Ранее российские ученые рассчитали параметры ключевого узла плазменного двигателя для наноспутников.