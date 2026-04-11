    Будущее Израиля докажет правоту Михаила Круга
    Тактаров сравнил Россию и США
    Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию
    Психолог: ИИ размывает доверие между людьми
    Путин назвал соответствие глобальным изменениям залогом суверенитета
    Путин поручил рассмотреть ускоренное внедрение ИИ в ключевые отрасли
    США продлят приостановку санкций на продажу нефти из России
    Перемирие между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля
    Лукьянов: США с Ираном перейдут в режим ни войны, ни мира
    Андрей Манчук Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия не будет расплачиваться за весь мир

    Социологи уже более двадцати лет фиксируют одну и ту же картину общественных настроений: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований…

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    11 апреля 2026, 03:10 • Новости дня

    Астронавты лунной миссии Artemis II вернулись на Землю

    @ Скриншот с видео YouTube-канала NASA

    Tекст: Катерина Туманова

    Космический аппарат «Орион» приводнился у побережья Сан-Диего в штате Калифорния.

    «Смотрите, как экипаж «Артемиды II» возвращается на Землю, приводняясь примерно в 20:07 по восточному времени (3.07 мск 11 апреля)», – сказано в соцсети Х, где транслировалось приводнение.

    Напомним, американская лунная миссия «Артемида-2» стартовала с космической площадки во Флориде 1 апреля. Позже корабль «Орион» с экипажем успешно  вышел на траекторию полета к Луне. В ходе миссии астронавты сделали фото Земли с расстояния почти 70 тыс. километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полноценная высадка астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis III ожидается в 2027 году.

    Эксперты разъяснили разницу между лунными миссиями «Аполлон» и «Артемида».

    10 апреля 2026, 12:47 • Новости дня
    Корабль «Орион» вышел на траекторию возвращения на Землю

    Космический аппарат «Орион» миссии «Артемида-2» начал возвращение на Землю

    @ NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Космический корабль «Орион» успешно выполнил корректирующий маневр и вышел на заданную траекторию возвращения домой после исторического облета Луны.

    Космический аппарат лунной миссии «Артемида-2» успешно завершил первый этап возвращения, передает ТАСС. В Канадском космическом агентстве сообщили подробности маневра.

    «Экипаж завершил первый корректирующий маневр для возвращения на Землю», – подчеркнули в ведомстве. Модуль, предоставленный Европейским космическим агентством, использовал свою двигательную установку для точного вывода аппарата на нужный курс.

    Астронавты должны прибыть 11 апреля в 3.07 по московскому времени. Ожидается, что корабль приводнится в Тихом океане у побережья Сан-Диего в Калифорнии.

    Запуск ракеты SLS состоялся 2 апреля с космодрома во Флориде. Экипаж из четырех человек облетел Луну, установив рекорд по дальности полета человека от Земли. Миссия продлится 10 дней, став первой пилотируемой экспедицией к спутнику с 1972 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лунная миссия «Артемида-2» стартовала с космической площадки во Флориде. Позже корабль «Орион» с экипажем успешно вышел на траекторию полета к Луне.

    В ходе миссии астронавты сфотографировали Землю с расстояния почти 70 тыс. километров.

    10 апреля 2026, 13:10 • Новости дня
    Повар космонавтов раскрыл стоимость суточного рациона на орбите

    Tекст: Мария Иванова

    Ежедневное меню на космической станции обходится в десятки тысяч рублей из-за высоких трат на специальную упаковку и обязательные лабораторные проверки всех продуктов, сообщил начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.

    О том, сколько стоит питание экипажа на орбите, рассказал начальник отдела космического питания Андрей Ведерников, передает РИА «Новости».

    «Средний чек питания в космосе в сутки, включая завтрак, обед и ужин, составляет несколько десятков тысяч рублей», – сказал он.

    По словам специалиста, в указанную сумму включены не только сами блюда и продукты, но и специальная упаковка, а также все лабораторные исследования каждой партии, отправляемой на орбиту. Такие проверки обязательны перед полетом.

    Говоря о меню, Ведерников отметил, что на завтрак космонавтам предлагают омлеты – классический, с грибами и овощами, сладкий творог, рисовые и гречневые каши, кофе и чай с сахаром и без. На обед космонавты обязательно получают салат, суп и второе горячее блюдо.

    Первая Неделя космоса проходит в России в 2026 году. Ее ежегодное проведение с 6 по 12 апреля закреплено указом президента Владимира Путина.

    Ранее диетолог Екатерина Бурляева рассказала о наличии 250 различных блюд в орбитальном рационе.

    Командир отряда космонавтов Олег Кононенко предложил создать специальную чашку для ощущения аромата кофе в космосе.

    Российские члены экипажа МКС строго ограничивают потребление различных соусов и специй в условиях невесомости.

    10 апреля 2026, 18:47 • Видео
    Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

    В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    10 апреля 2026, 11:59 • Новости дня
    Ученый Черкашина рассказала об устройстве каюты космонавтов на МКС

    Tекст: Вера Басилая

    Космонавты на российском сегменте МКС живут в каюте с тонкой алюминиевой стенкой, защищающей от радиации, на зарубежном сегменте станции для защиты от радиации используется борированный полиэтилен, сообщила ведущий научный сотрудник Белгородского государственного технологического университета имени Владимира Шухова Наталья Черкашина.

    Черкашина отметила, что каюта космонавтов небольшая и при добавлении слоя защитного полиэтилена толщиной шесть-восемь сантиметров пространство становится еще меньше. В одной из российских кают установлены специальные защитные шторки для экспериментов, содержащие водосодержащие материалы, что позволяет повысить защиту от радиации, передают «Вести».

    Ученый также объяснила, что радиопротекторные препараты могут частично защищать человека на Земле, однако в условиях космоса, где уровень радиации в 250 раз выше, их эффективность вызывает сомнения. По словам Черкашиной, для космоса безопаснее использовать защитные материалы, нежели препараты. Она подчеркнула, что разработки магнитных полей для защиты пока находятся на уровне теории.

    Черкашина добавила, что в космосе одновременно действуют несколько видов излучения, проходя через стенки аппаратов, они могут генерировать новое излучение. Кроме того, вспышки на Солнце также создают угрозу, которую невозможно контролировать, а лишь регистрировать. Универсальных материалов, которые обеспечивают комплексную защиту от всех видов ионизирующего излучения, пока не существует.

    Эксперт также рассказала о планах внедрения защитных материалов, разработанных в университете имени Шухова, в будущей Российской орбитальной станции. По ее мнению, каюты космонавтов стоит обшивать этими материалами, однако решение о внедрении пока не принято, поскольку проект станции еще не утвержден.

    Космонавты начали осваивать управление андроидом для работы в открытом космосе, который прошел испытания в условиях радиации.

    Президент Владимир Путин вручил Наталье Черкашиной премию в области науки и инноваций для молодых ученых.

    Исследовательница создала специальные радиационно-защитные композиты космического назначения.

    10 апреля 2026, 23:47 • Новости дня
    Ковальчук назвал нереалистичной массовую добычу ископаемых на Луне

    Tекст: Катерина Туманова

    Массово добывать ископаемые на Луне не выгодно, если это не гелий-3, которого нет на Земле, считает президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    «Вы должны понимать, что массовую добычу и транспортировку на Землю трудно представить. Это может быть выгодно только в том случае, если это что-то уникальное – то, чего нет на Земле или мало. Вот как про гелий-3 идет речь», – поделился он с «Вестями».

    Запуск производств на Луне, по словам Ковальчука, еще более сложный процесс, чем добыча и транспортировка редких ресурсов.

    «Смотрите, там первое – вакуум, и низкие температуры, еще радиация есть… Я вам приведу пример. Термоядерный синтез. Он же требует высокого вакуума, в котором шнур плазмы зажигается, и низкотемпературные магниты, которые держат этот шнур. Они охлаждаются гелием, а там не надо их охлаждать», – пояснил ученый.

    При этом Ковальчук отметил, если человечество освоит Луну и научится там жить, тогда будет открыт путь в дальний космос.

    «Дальше – вселенная перед вами по целому ряду причин. Во-первых, вы научитесь жить там, а во-вторых, что очень важно, оттуда тяготение меньше, вам уже проще двигаться, чем взлетать с Земли. Это уже площадка подскока», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Баканов заявил о планах просканировать Луну в 2028 году. Гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин сообщил о плане запустить станцию «Луна-30» с двумя средними луноходами в 2036 году.

    Американская лунная миссия «Артемида-2» стартовала с космической площадки во Флориде. Позже корабль «Орион» с экипажем успешно вышел на траекторию полета к Луне. В ходе миссии астронавты сфотографировали Землю с расстояния почти 70 тыс. километров.

    10 апреля 2026, 06:55 • Новости дня
    Миссия «Венера-Д» осталась на стадии эскизов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разработка российского посадочного аппарата «Венера-Д», предназначенного для изучения поверхности второй планеты Солнечной системы, находится на стадии эскизного проектирования, сообщил руководитель отдела проектов малых космических аппаратов ГК «Геоскан», член Федерации космонавтики России, популяризатор космонавтики Александр Хохлов.

    Хохлов рассказал, что разработка российского посадочного аппарата «Венера-Д», предназначенного для исследований на поверхности Венеры, сейчас находится на этапе эскизного проектирования, передает ТАСС.

    По словам эксперта, миссия входит в федеральный проект «Космическая наука» с предполагаемым стартом в 2036 году. Разработку возглавляет НПО имени Лавочкина, а головным научным институтом выступает ИКИ РАН. «Однако на данный момент проект находится на уровне эскизов, дальше этого прогресс пока не продвинулся», – отметил Хохлов.

    Он добавил, что индекс «Д» в названии аппарата означает «Долгоживущая». В отличие от советских предшественников, работающих на Венере несколько часов, новая миссия предусматривает создание устройства, способного функционировать в экстремальных условиях планеты хотя бы несколько часов. Ранее обсуждалась возможность продления работы модуля до нескольких недель, однако для этого потребуется создать особо надежную электронику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые запланировали поиск следов жизни на Венере во второй половине 2030-х годов. Специалисты проверят наличие биомаркеров примитивной жизни в облачных слоях и на поверхности планеты. Правительство официально включило миссию «Венера-Д» в национальный проект по освоению космоса.

    10 апреля 2026, 09:35 • Новости дня
    Российские ученые разгадали тайну плазменных «фантомов» в созвездии Ориона

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи математически доказали, что загадочные сгустки газа в космосе возникают из-за акустической неустойчивости, превращаясь в сверхзвуковые ударные волны.

    Специалисты Самарского университета имени Королева и местного филиала Физического института имени Лебедева РАН раскрыли природу плазменных «фантомов», сообщает РИА «Новости».

    Ученые выяснили, какие именно физические процессы приводят к образованию этих необычных структур в космическом пространстве.

    «Отечественными учеными ранее была выдвинута гипотеза, что причиной появления особого вида субструктур в Барьере Ориона может быть так называемая изоэнтропическая, или акустическая, неустойчивость. Мы математически доказали эту гипотезу с помощью систем газодинамических уравнений, описав наиболее вероятный механизм образования этих субструктур, наблюдаемых с помощью телескопов», – отметил заведующий кафедрой физики вуза Дмитрий Завершинский.

    В университете пояснили, что подобная нестабильность возникает при нарушении теплового равновесия. Когда процессы нагрева и охлаждения перестают компенсировать друг друга, даже небольшое возмущение порождает мощные ударные волны. Эффект напоминает эхо, которое не затухает, а усиливается.

    По расчетам исследователей, в Барьере Ориона при температуре от 207 градусов Цельсия возмущения превращаются в ударные импульсы. Плотные участки ионизированного газа нагреваются сильнее и из-за высокого давления начинают двигаться со сверхзвуковой скоростью. Именно эти перемещающиеся газовые сгустки телескопы фиксируют как плазменные «фантомы».

    Завершинский добавил, что созданная модель хорошо соотносится с реальными наблюдениями. Работа самарских физиков, поддержанная Минобрнауки, опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics и помогает лучше понять эволюцию межзвездной среды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские астрономы зафиксировали мощную звуковую волну от столкновения галактик.

    Российские ученые сообщили о необычном выбросе плазмы на Солнце.

    10 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    На форуме в НЦ «Россия» рассказали о достижениях России в космосе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Национальном центре «Россия» прошел первый Российский космический форум, посвященный новым подходам к развитию отрасли. Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал о достижениях и планах российской космической отрасли.

    Мероприятие приурочено к 65-летию полета Юрия Гагарина и организовано в рамках объявленной президентским указом Недели космоса, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Приветствие президента России Владимира Путина зачитал первый вице-премьер Денис Мантуров.

    В своем обращении Путин подчеркнул, что развитие ракетно-космического комплекса и укрепление научного, кадрового и технологического потенциала остаются приоритетами страны. Глава государства отметил необходимость объединять усилия государства, бизнеса и научного сообщества для совершенствования производственной базы, наращивания орбитальной группировки спутников, а также внедрения новых материалов, цифровых и ядерных технологий.

    Мантуров выразил уверенность, что форум станет источником новых идей для дальнейшего продвижения России в космонавтике. По его словам, важно повышать эффективность предприятий отрасли и укреплять позиции России на мировом уровне. Мантуров подчеркнул значение международного сотрудничества, основанного на принципах равноправного доступа к космосу и соблюдения национальных интересов, а также отметил приверженность технологическому суверенитету.

    Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что Россия, США и Китай остаются единственными странами, представленными во всех ключевых сегментах космоса. Баканов напомнил, что у России есть полностью суверенный космодром Восточный, развивается линейка ракет, функционируют системы ГЛОНАСС, «Ямал», низкоорбитальные интернет-группировки, а в 2028 году начнется переход с МКС на российскую орбитальную станцию. Также отмечено расширение международного сотрудничества, включая проекты с Китаем, Казахстаном, Беларусью, ОАЭ, Мьянмой и другими государствами.

    На форуме презентовали план проведения первых Международных космических игр и макет будущего космического поселения для инженерных соревнований. Эти соревнования состоятся летом 2026 года и объединят студенческие команды из стран СНГ, ШОС и БРИКС+.

    Организаторами форума выступили «Роскосмос» и Фонд Росконгресс при поддержке правительства России.

    10 апреля 2026, 08:31 • Новости дня
    Космонавт Кононенко раскрыл секрет профессионального долголетия

    Tекст: Мария Иванова

    Главным условием успешной многолетней работы на орбите является искренняя преданность выбранному делу и непрерывное стремление участвовать в новых космических экспедициях, заявил Герой России и начальник Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко.

    Кононенко в данный момент готовится к шестой орбитальной миссии, передает ТАСС. По его словам, сохранять высокую работоспособность ему помогает искреннее увлечение своим делом.

    «Секрет у меня только один – нужно любить свою профессию и делать все возможное, чтобы оставаться в ней как можно дольше», – подчеркнул космонавт. Он добавил, что каждый новый старт воспринимается как совершенно новый этап жизни без малейшего намека на рутину.

    Кононенко отметил, что подготовка к предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию приносит ему огромную радость. Длительность новой миссии составит девять месяцев.

    Особую выдержку командир отряда приобрел из-за отложенного старта в начале карьеры. После катастрофы американского корабля полеты новичков приостановили, и космонавту пришлось ждать первой экспедиции долгие пять лет. Этот период интенсивных тренировок заложил необходимый запас прочности для будущих свершений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Олег Кононенко возглавил Центр подготовки космонавтов имени Гагарина.

    Российский космонавт первым в мире пробыл на околоземной орбите тысячу суток. Осенью рекордсмен вернулся с Международной космической станции после 374 дней полета.

    10 апреля 2026, 11:30 • Новости дня
    Ученые предупредили об ударе магнитных бурь по Земле

    Tекст: Мария Иванова

    С 10 по 12 апреля вероятность возникновения геомагнитных штормов достигнет 90% на фоне появления корональной дыры на Солнце.

    Вероятность возникновения слабых геомагнитных возмущений в период с десятого по 12 апреля достигла 90%, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Причиной ухудшения космической погоды стало появление на звезде корональной дыры средних размеров.

    Специалисты отмечают, что точный расчет воздействия подобных структур затруднен из-за их сложной формы. Первые признаки влияния на планету ожидались между шестью и девятью часами утра по московскому времени, однако пока они не зафиксированы. При этом сохраняется вероятность около 10%, что магнитное поле останется в спокойном состоянии.

    Ожидается, что возмущения продлятся от двух до трех дней. Максимальный прогнозируемый уровень активности составит G1-G2, что соответствует слабым и средним показателям. Возникновение сильных штормов полностью исключено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты спрогнозировали начало геомагнитных возмущений 10 апреля.

    ченые назвали будущее влияние корональной дыры на планету слабым и кратковременным.

    Ранее астрономы зафиксировали переход солнечной активности в магнитную бурю среднего уровня.

    10 апреля 2026, 11:50 • Новости дня
    Командир МКС Кудь-Сверчков рассказал о жизни на орбите

    Tекст: Дарья Григоренко

    Командир Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков рассказал о жизни на орбите в рамках спецпроекта «Первые среди звезд», приуроченного к 65-летию полета Юрия Гагарина.

    Космонавт поделился своими впечатлениями и опытом работы на МКС, а также вспомнил достижения отечественных станций, таких как «Мир», передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что рекорд по длительности пребывания человека на орбите до сих пор принадлежит Валерию Полякову, который в 1994-1995 годах провел на станции «Мир» 437 суток подряд. «Именно на «Мире» человечество по-настоящему проверило, как долго человек может жить вдали от Земли», – отметил Кудь-Сверчков.

    По его словам, исследование Полякова, который после возвращения самостоятельно покинул спускаемый аппарат, доказало возможность сохранения работоспособности после длительного полета.

    Кудь-Сверчков добавил, что с ноября 2000 года люди проживают на МКС непрерывно, и это рекорд по длительности присутствия человека в космосе. Он показал, как устроен быт на станции, отметив, что многие технологии были созданы из бытовых нужд экипажа. В качестве примера он привел системы регенерации воды и очистки воздуха, подчеркнув важность их использования для длительных космических миссий.

    Проект «Первые среди звезд» реализуют Радио Sputnik и медиахолдинг ON Медиа при поддержке Роскосмоса, Российского военно-исторического общества и других организаций.

    Ведущими выступили гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый зампредседателя правительства России, министр культуры Ольга Любимова, статс-секретарь – заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, официальный представитель МИД России Мария Захарова, президент Российской академии наук Геннадий Красников и летчик-космонавт, глава Центра подготовки космонавтов, Герой России Олег Кононенко.

    Ранее космонавт Алексей Зубрицкий рассказал, что в ожидании новых назначений космонавты регулярно повторяют теорию и отрабатывают навыки ручного управления, чтобы сэкономить время при подготовке к очередной экспедиции.

    Во время онлайн-встречи с молодыми учеными Зубрицкий назвал умение держать равновесие самым бесполезным навыком на орбите.

    10 апреля 2026, 07:18 • Новости дня
    Российский «Теледроид» впервые связал человека и робота в космосе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский робот «Теледроид» первым в мире свяжет космонавта на МКС и робота в открытом космосе в единую систему, сообщил заместитель генерального директора по производству и технологическому развитию компании «Корпорация Робототехники» Евгений Дудоров.

    Дудоров заявил, что российский робот «Теледроид» впервые в мировой практике объединит космонавта на борту МКС и робота, находящегося в открытом космосе, в единую управляемую систему, передает ТАСС.

    По его словам, это станет первым космическим экспериментом, в рамках которого оператор будет находиться внутри Международной космической станции, а робот – за ее пределами. «По факту это первый космический эксперимент даже в мире, который свяжет оператора, который будет находиться внутри МКС, и робота, который будет находиться за ее пределами, для выполнения полезной функциональной задачи», – отметил Дудоров.

    Инновационная система позволит космонавтам дистанционно управлять роботизированным устройством в условиях открытого космоса, что открывает новые возможности для выполнения технических и исследовательских задач без выхода людей за пределы станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавты Петр Дубров и Анна Кикина начали тренировки по управлению антропоморфным роботом «Теледроид». Российская компания IT Imperial представила первого отечественного робота с возможностью управления через технологии виртуальной реальности. Отечественные ученые запланировали создание уникального человеко-машинного гибридного комплекса на Российской орбитальной станции.

    10 апреля 2026, 06:51 • Новости дня
    Центр Хруничева сообщил об отсутствии новых трещин на МКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) контролируют состояние ранее обнаруженных микротрещин в модуле «Звезда», новых трещин нет, старые остаются загерметизированными, сообщил в рамках Недели космоса-2026 гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.

    Денискин сообщил, что в российском сегменте Международной космической станции новых трещин и утечек воздуха не обнаружено, передает РИА «Новости». По его словам, российские космонавты регулярно контролируют состояние ранее выявленных микротрещин в модуле «Звезда» с помощью специализированной аппаратуры.

    Глава центра заявил: « Образования новых микротрещин и роста имеющихся не зафиксировано. Утечки воздуха из модулей российского сегмента МКС нет». Денискин подчеркнул, что после проведенных работ специалисты оценили причины появления микротрещин и текущее состояние переходной камеры модуля «Звезда», подтвердив возможность дальнейшей эксплуатации.

    Ранее российские космонавты зафиксировали незначительное постоянное снижение давления в переходной камере, причиной которого, как выяснилось, стали микротрещины в оболочке. Для решения проблемы была создана специальная комиссия, которая определила возможные причины возникновения трещин и разработала методы их обнаружения и герметизации. Все необходимые инструменты и материалы были отправлены на МКС, где российский экипаж успешно провел работы по герметизации.

    По данным Центра подготовки космонавтов, с 2020 по 2024 годы российские космонавты обнаружили и загерметизировали четыре сквозные трещины. В декабре 2025 года президент России Владимир Путин учредил ежегодную Неделю космоса, которая проходит с 6 по 12 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2025 года специалисты подтвердили полное устранение многолетней утечки воздуха из модуля «Звезда». Позже глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил об отсутствии угрозы для безопасности экипажа из-за этой ситуации. Осенью российские космонавты успешно загерметизировали четыре сквозные трещины на орбитальной станции.

    10 апреля 2026, 08:12 • Новости дня
    Российский космонавт Зубрицкий раскрыл детали подготовки экипажей между полетами

    Tекст: Мария Иванова

    В ожидании новых назначений космонавты регулярно повторяют теорию и отрабатывают навыки ручного управления, чтобы сэкономить время при подготовке к очередной экспедиции, рассказал космонавт Алексей Зубрицкий.

    Российские исследователи вселенной постоянно поддерживают квалификацию после завершения реабилитации, передает РИА «Новости»,. Это позволяет не тратить драгоценное время на восстановление базовых умений перед следующей экспедицией.

    «Если нет назначения в экипаж, космонавт находится в режиме ожидания и в режиме поддержания знаний и навыков. С определённой периодичностью назначаются тренировки, повторение теоретических дисциплин, систем корабля и станции, несколько раз в месяц тренировки по ручным режимам», – рассказал российский космонавт Алексей Зубрицкий.

    Специалист уточнил, что после утверждения в состав новой команды начинается уже целевая подготовка. Она включает детальное изучение научной программы предстоящего полета и отработку возможных выходов в открытый космос.

    Первая Неделя космоса пройдет в России в 2026 году по указу президента Владимира Путина. Масштабное мероприятие с 6 по 12 апреля приурочат к 65-летию исторического полета Юрия Гагарина. Организатором события выступает «Роскосмос».

    Напомним, в конце прошлого года космонавт Алексей Зубрицкий успешно покинул спускаемый аппарат корабля «Союз МС-27» после приземления.

    Во время онлайн-встречи с молодыми учеными он назвал умение держать равновесие самым бесполезным навыком на орбите.

    Ранее этот член экипажа МКС впервые в истории оформил государственную услугу из космоса.

    11 апреля 2026, 00:27 • Новости дня
    Школьница попросила главу НАСА вернуть Плутону статус планеты

    Tекст: Катерина Туманова

    Десятилетняя Каэла написала письмо главе НАСА Джареду Айзекману с просьбой вернуть статус планеты Нептуну и дала подробную аргументацию своей просьбе.

    «Пожалуйста, верните Плутону статус планеты. Я очень хочу, чтобы он снова стал планетой. <...> Это часть нашей Солнечной системы, и раньше это была планета; это карликовая планета, и она заслуживает того, чтобы считаться настоящей планетой; это могло бы осчастливить многих людей», – приводит письмо Каэлы Times of India.

    Девочка рассказала, как запоминала планеты с помощью забавных мнемонических приемов, благодаря мудрой и образованной маме. Плутон, когда-то считавшийся девятой планетой, в 2006 году был переклассифицирован как карликовая планета и исключен из официального списка.

    Это решение не только изменило учебники, но и пробудило воображение и эмоции, вдохновив на создание стихов и метафор. Каэла представила собственные знания о планете, чтобы доказать, сколь важен для нее этот вопрос.

    «Возможно, это не ваш выбор, но если это так, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, сделайте это планетой. Это сделает меня очень-очень счастливой», написала девочка.

    Ее письмо поделился один из пользователей соцсети X и его заметил руководитель  НАСА Джаред Айзекман, который ответил кратким, но ободряющим сообщением: «Каэла, мы изучаем этот вопрос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская лунная миссия «Артемида-2» стартовала с космической площадки во Флориде. Позже корабль «Орион» с экипажем успешно вышел на траекторию полета к Луне. В ходе миссии астронавты  сфотографировали Землю с расстояния почти 70 тыс. километров.

    10 апреля 2026, 05:50 • Новости дня
    Юрист Черных: Не существует жесткого регулирования ядерной энергетики в космосе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Существующие международные нормы применения атомных технологий за пределами Земли носят лишь рекомендательный характер, требуется скорейшее создание жесткой законодательной базы, заявила глава Центра международного космического права РУДН Ирина Черных.

    Правовой вакуум в сфере орбитальной атомной энергетики необходимо срочно заполнить, сказала Черных, передает РИА «Новости».

    Действующие международные документы ограничиваются рекомендациями.

    «Более того, в документе 2009 года отдельно подчеркивается, что защита в космосе людей и окружающей среды других небесных тел остается вне сферы охвата Рамок обеспечения безопасного использования. Активное освоение небесных тел делает актуальным разрешение существующих правовых пробелов», – сказала специалист.

    Применение подобных технологий официально разрешено, оно открывает путь к дальним межпланетным полетам. Черных напомнила о планах создания совместной российско-китайской ядерной установки на Луне. Ранее руководство Роскосмоса также указывало на важность совершенствования профильного международного законодательства.

    Ранее Роскосмос и Курчатовский институт запланировали разработку ядерного ракетного двигателя. Глава госкорпорации Дмитрий Баканов назвал создание постоянных атомных источников энергии приоритетным направлением.

    The National: НАТО пытается скрыть внутренний раскол
    Итальянская банковская группа UniCredit заявила о продолжении работы в России
    Мишустин приостановил госслужбу ушедшего на СВО замминистра Заренина
    Трамп заявил об «отсутствии козырей» у Ирана на переговорах
    Хантер Байден сбежал из США с долгами на десятки тысяч долларов
    Минюст включил внука писателя Толстого в реестр иноагентов
    У Кости Цзю заблокировали счет из-за долгов по налогам

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Литва наказана за неверную ставку против Китая

    «C этим выбором литовцы по-крупному сели в лужу». Такими словами политологи комментируют громкие заявления о разочарованиях, которые раздаются сегодня из Вильнюса по поводу планов сотрудничества с Тайванем. Неверный внешнеполитический выбор привел Литву не только к ссоре с могущественным Китаем, но и к обману со стороны отколотого от Китая острова. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

