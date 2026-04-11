Астронавты лунной миссии Artemis II вернулись на Землю
Космический аппарат «Орион» приводнился у побережья Сан-Диего в штате Калифорния.
«Смотрите, как экипаж «Артемиды II» возвращается на Землю, приводняясь примерно в 20:07 по восточному времени (3.07 мск 11 апреля)», – сказано в соцсети Х, где транслировалось приводнение.
Напомним, американская лунная миссия «Артемида-2» стартовала с космической площадки во Флориде 1 апреля. Позже корабль «Орион» с экипажем успешно вышел на траекторию полета к Луне. В ходе миссии астронавты сделали фото Земли с расстояния почти 70 тыс. километров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полноценная высадка астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis III ожидается в 2027 году.
Эксперты разъяснили разницу между лунными миссиями «Аполлон» и «Артемида».