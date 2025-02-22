Министр финансов США Бессент заявил об отсутствии у Вашингтона намерений взять «под контроль физические активы» Украины

Tекст: Антон Антонов

«Зеленский предложил предоставить США долю в редкоземельных элементах и критически важных полезных ископаемых Украины во время визита в Trump Tower в сентябре. Иными словами, именно украинский президент первым предложил будущее экономическое партнёрство, которое принесёт пользу обеим нашим странам», – приводится слова Бессента РИА «Новости».

В статье для Financial Times он заявил, что США не собираются «брать под контроль физические активы Украины и не будут обременять ее новым долгом».

Бессент заявил, что проект соглашения помешает странам, не поддержавшим Киев, извлечь выгоды из послевоенного восстановления Украины. По его словам, условия соглашения предусматривают, что такие страны «не смогут воспользоваться ее восстановлением или этими инвестициями».

Министр пояснил, что доходы от природных ресурсов и инфраструктуры Украины будут направлены в специальный фонд для ее долгосрочного восстановления. В этом фонде США получат экономические и управленческие права, что обеспечит «высокие стандарты прозрачности и подотчетности».

Бессент отметил, что Вашингтон рассматривает этот шаг как долгосрочную инвестицию в экономику Украины, которая поможет укрепить ее устойчивость и экономическую независимость в будущем. Он выразил уверенность, что участие США в экономике Украины гарантирует высокие стандарты корпоративного управления. Вашингтон заявил, что такие отношения привлекут частные инвестиции и ускорят послевоенное восстановление Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности. В субботу в Киеве подтвердили информацию западных СМИ о том, что Зеленский не готов подписать соглашение с Соединенными Штатами о редкоземельных ресурсах.

Американцы ожидали, что Зеленский мог бы подписать соглашение в ходе своего визита в конце прошлой недели на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где находился и вице-президент США Джей Ди Вэнс, но этого не произошло, после чего Вашингтон обрушился с критикой Зеленского и призвал провести выборы на Украине.