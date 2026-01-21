Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.0 комментариев
Уиткофф заявил о совместном с Кушнером визите в Москву в четверг
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что он и предприниматель Джаред Кушнер вылетят в Москву вечером в четверг. По его словам, прибытие в российскую столицу ожидается поздно ночью, передает ТАСС.
В ходе беседы с телеканалом Bloomberg TV из Давоса Уиткофф заявил, что после Москвы они отправимся в ОАЭ для встречи в рамках рабочих групп.
Ранее Уиткофф заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным в четверг.
Уиткофф заявил, что за последние шесть недель в урегулировании ситуации на Украине удалось достичь большего прогресса, чем за предыдущие несколько лет.
До этого в Давосе прошла встреча Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером. Дмитриев после переговоров с американской делегацией отметил рост понимания правильности позиции России в мире.