Уиткофф заявил о совместном с Кушнером визите в Москву в четверг

Уиткофф заявил, что в четверг вечером отправится вместе с Кушнером в Москву

Tекст: Вера Басилая

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что он и предприниматель Джаред Кушнер вылетят в Москву вечером в четверг. По его словам, прибытие в российскую столицу ожидается поздно ночью, передает ТАСС.

В ходе беседы с телеканалом Bloomberg TV из Давоса Уиткофф заявил, что после Москвы они отправимся в ОАЭ для встречи в рамках рабочих групп.

Ранее Уиткофф заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным в четверг.

Уиткофф заявил, что за последние шесть недель в урегулировании ситуации на Украине удалось достичь большего прогресса, чем за предыдущие несколько лет.

До этого в Давосе прошла встреча Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером. Дмитриев после переговоров с американской делегацией отметил рост понимания правильности позиции России в мире.