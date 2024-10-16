В экс-гитариста Оззи Осборна выстрелили в США

Экс-гитариста Оззи Осборна ранили на прогулке с собакой в Лас-Вегасе

Бывший гитарист британского рок-музыканта Оззи Осборна Джейк И Ли был ранен в результате стрельбы в Лас-Вегасе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press. Инцидент произошел ранним утром во вторник, когда музыкант гулял со своей собакой. В Джейка И Ли выстрелили несколько раз, однако, как сообщила его представитель Аманда Кейган, жизненно важные органы не пострадали.

Ли был оперативно доставлен в больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь. В данный момент его жизни ничего не угрожает. Представители музыканта выразили благодарность за всю поддержку и пожелания скорейшего выздоровления, которые Джейк получает от поклонников и друзей.

Полиция Лас-Вегаса продолжает расследовать произошедшее, однако на данный момент никто не задержан. Правоохранительные органы призывают всех, кто может обладать какой-либо информацией о стрельбе, обратиться к ним для содействия в расследовании.

Ранее британский рок-музыкант Оззи Осборн сообщал, что хотел бы покинуть США в связи с ростом преступности, добавив, что не желает «умереть в Америке», а его супруге Шэрон пришлось нанять охрану из-за причастности к скандалу вокруг Меган Маркл и принца Гарри.