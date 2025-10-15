Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.2 комментария
Песков: Путин и аш-Шараа обсудят российские военные базы в Сирии
Президент России Владимир Путин намерен обсудить с временным главой Сирии Ахмедом аш-Шараа вопрос о российских военных базах на территории страны, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Путин намерен обсудить с временным главой Сирии Ахмедом аш-Шараа вопрос о российских военных базах, передает ТАСС.
«Очевидно, что так или иначе [тема] будет затрагиваться в ходе беседы. Да, этого можно ожидать», – подчеркнул Песков.
Он также сообщил, что по итогам переговоров не запланирована совместная пресс-конференция. Встреча двух лидеров состоится «после 13:00» по московскому времени. Представитель Кремля уточнил, что мероприятия ограничатся закрытыми переговорами.
Визит Ахмеда аш-Шараа в Россию стал для него первым с момента назначения временным президентом Сирии. Это также первая поездка главы сирийского государства в Россию после смены власти в Дамаске в конце прошлого года.
Ранее временный лидер Сирии Аш-Шараа прибыл в Россию с рабочим визитом.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о сохранении российских военных баз в Сирии.