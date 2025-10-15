  • Новость часаРоссия отказалась исполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Большая сделка» Лукашенко с США не обойдется без России
    В Госдуме поддержали эмоциональное увольнение самарского чиновника за «просто камень»
    Политолог: Рассуждая о «развале» БРИКС, Трамп все перепутал
    Россия передала Конгрессу США секретные документы об убийстве Кеннеди
    Москва заявила о подготовке Киевом терактов с «Томагавками»
    Пентагон призвал страны НАТО покупать больше оружия у США для Украины
    Трамп не поздравил Путина с днем рождения
    На границе Афганистана и Пакистана возобновились тяжелые бои
    Китай поддержал протест авиакомпаний против запрета США полетов над Россией
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    2 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    7 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    10 комментариев
    15 октября 2025, 13:21 • Новости дня

    Песков: Путин и аш-Шараа обсудят российские военные базы в Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин намерен обсудить с временным главой Сирии Ахмедом аш-Шараа вопрос о российских военных базах на территории страны, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин намерен обсудить с временным главой Сирии Ахмедом аш-Шараа вопрос о российских военных базах, передает ТАСС.

    «Очевидно, что так или иначе [тема] будет затрагиваться в ходе беседы. Да, этого можно ожидать», – подчеркнул Песков.

    Он также сообщил, что по итогам переговоров не запланирована совместная пресс-конференция. Встреча двух лидеров состоится «после 13:00» по московскому времени. Представитель Кремля уточнил, что мероприятия ограничатся закрытыми переговорами.

    Визит Ахмеда аш-Шараа в Россию стал для него первым с момента назначения временным президентом Сирии. Это также первая поездка главы сирийского государства в Россию после смены власти в Дамаске в конце прошлого года.

    Ранее временный лидер Сирии Аш-Шараа прибыл в Россию с рабочим визитом.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о сохранении российских военных баз в Сирии.

    14 октября 2025, 23:58 • Новости дня
    Самарский губернатор обругал и уволил главу района из-за «просто камня»
    Самарский губернатор обругал и уволил главу района из-за «просто камня»
    @ vk.com/fedorischev63

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 14 октября в Кинельском районе посетил два спорткомплекса, осмотрел школу, около которой заметил камень с табличкой. Из-за которого глава района Юрий Жидков лишился должности.

    На видео, которое размещено в соцсетях, Вячеслав Федорищев и Юрий Жидков подходят к камню с изуродованной мемориальной табличкой под деревом и губернатор пытается узнать, что это за камень. Жидков невнятно отвечает про закладку памятника, про будущий монумент, но Федорищев настойчиво повторяет «Что это?!»

    «Камень», – наконец, отвечает Жидков.

    «Просто камень?» – уточняет губернатор.

    «Да», – говорит Жидков.

    «Уволен ***», – заявляет Федорищев, сильно хлопает Жидкова по плечу и уходит.

    Позже губернатор написал объяснение инциденту и добавил, что «товарищ Жидков так ничего и не понял». Жидков действительно в одном из комментариев выразил недоумение произошедшим и отметил, что всегда можно найти, к чему придраться.

    «Отдельно про отношение к самому важному – памяти о героях. Сегодня в Кинельском районе на задворках школы, в осенней грязи, увидел камень с разбитой мемориальной табличкой. «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам – участникам Великой Отечественной войны». Глава района посчитал, что это «просто камень». А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям – это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», – объяснился Федорищев.

    Комментарии (33)
    14 октября 2025, 20:57 • Новости дня
    Мантуров отложил на месяц введение нового расчета утильсбора

    Мантуров поручил Минпромторгу отложить введение новых правил расчета утильсбора на месяц

    Мантуров отложил на месяц введение нового расчета утильсбора
    @ Fang Dongxu/VCG/Visual China Gro/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый вице-премьер Денис Мантуров инициировал перенос срока введения новых правил расчета утильсбора, изначально запланированных на 1 ноября.

    Введение новых правил расчета утильсбора, которые должны были вступить в силу с 1 ноября, будет отложено на месяц, передает РИА «Новости». Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу изучить такую возможность.

    Мантуров выразил уверенность в нахождении оптимального варианта, который удовлетворит всех, кто столкнулся с вопросом машин на таможенной очистке или в транзите.

    Он заявил: «Мы, естественно, не создадим сложности для населения».

    Ранее общероссийская общественная организация «Деловая Россия» обратилась к Мантурову, указывая на форс-мажорные задержки в доставке автомобилей из-за рубежа. Эти задержки коснулись граждан, уже оплативших транспорт до объявления об изменениях.

    Минпромторг представит свои предложения по отсрочке изменений в расчетах утильсбора главе правительства Михаилу Мишустину и Денису Мантурову на этой неделе.

    Проект постановления предполагал введение нового критерия – мощности двигателя – с 1 ноября. Льготные ставки утильсбора (три тысячи четыреста рублей для новых моделей, пять тысяч двести рублей для машин старше трех лет) должны были сохраниться для импортеров-физлиц. Однако они применялись бы только к моделям мощностью не более 160 лошадиных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что продажи новых легковых автомобилей в России по итогам 2025 года могут снизиться на четверть и составить 1,3-1,4 млн штук.

    Вице-премьер Денис Мантуров инициировал рассмотрение вопроса об отсрочке введения новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Средняя стоимость новых иномарок в России за год выросла лишь на 1,85% после введения долгосрочной шкалы утильсбора, что оказалось ниже уровня инфляции.

    Комментарии (6)
    15 октября 2025, 10:10 • Видео
    Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

    Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 03:12 • Новости дня
    В Госдуме предупредили о крупных штрафах для неряшливых водителей
    В Госдуме предупредили о крупных штрафах для неряшливых водителей
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Выбрасывание мусора из автомобиля обернется серьезными денежными взысканиями и может привести к изъятию транспортного средства, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

    «За несанкционированную выгрузку и сброс мусора с транспортных средств и прицепов предусмотрена административная ответственность по статье 8.2 КоАП. Физлицу, выбросившему мусор в неположенном месте, грозит штраф в размере от 10 до 15 тыс. рублей, должностному лицу – от 20 до 30 тыс. рублей, юрлицу – от 30 до 50 тыс. рублей», – сообщил депутат ТАСС.

    За повторное правонарушение предусмотрено увеличение штрафов вдвое, уточнил Колунов.

    Кроме того, возможно изъятие транспортного средства, если оно использовалось для правонарушения.

    В случае с водителями грузовиков или прицепов сумма штрафа за первое нарушение достигает 120 тыс. рублей. За повторное нарушение придется заплатить до 200 тыс. рублей, также сохраняется возможность конфискации транспортного средства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперт Корнеев объяснил ужесточение контроля за тонировкой автомобилейКроме того, газета ВЗГЛЯД составила

    справку «Зимняя резина-2025: полное руководство по замене перед холодами – сроки, советы и требования закона».


    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 22:08 • Новости дня
    RT: Пугачеву хотят проверить на связь с зарубежными спецслужбами
    RT: Пугачеву хотят проверить на связь с зарубежными спецслужбами
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил о планах расследования возможной связи певицы Аллы Пугачевой с иностранными спецслужбами.

    «Мы в отношении Пугачевой сейчас проводим расследование. Полагаем, что она имеет связь с иностранными спецслужбами. И я допускаю, что ее последнее интервью было организовано спецслужбами Великобритании», – сказал он в интервью RT.

    Бородин добавил, что ФПБК неоднократно призывал признать Пугачеву иностранным агентом. Также были направлены обращения о возбуждении уголовного дела об оправдании терроризма.

    Бородин отметил, что в России существуют законы, Уголовный кодекс и Конституция. Однако, по его мнению, отсутствует политическая воля, поскольку «если бы обыкновенный человек вышел и сказал на весь мир, что поддерживает Дудаева, его бы сразу арестовали. А у Пугачевой другой статус».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Пугачева дала резонансное интервью, в котором рассказала, что знала Джохара Дудаева, лидера чеченских сепаратистов, и назвала его «приличным, порядочным, интеллигентным человеком».

    Тогда Виталий Бородин сообщил о создании петиции о лишении Аллы Пугачевой звания народной артистки России и призвал граждан поддержать инициативу из-за высказываний певицы и ее поступков.

    В октябре Тверской районный суд Москвы вернул без рассмотрения иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на 1,5 млрд рублей. До этого Савеловский суд Москвы зарегистрировал иск Трещева к певице Пугачевой.

    Комментарии (4)
    14 октября 2025, 23:45 • Новости дня
    Активы экс-судьи Момотова в виде 95 объектов недвижимости ушли в доход России

    Активы экс-судьи Момотова обратят в доход государства

    Tекст: Ирма Каплан

    Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, постановив изъять активы бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова также и его компаньонов Андрея и Ивана Марченко стоимостью 9 млрд рублей в доход государства.

    «Суд постановил удовлетворить иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства активов Момотова и Марченко в рамках контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам», – приводит ТАСС слова судьи на заседании.

    В число активов вошли 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на компаньонов Момотова – Андрея Марченко и его сына Ивана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура установила, что Момотов до назначения в 2010 году оформил крупные активы на свою мать. Кроме того, ведомство подало иск к Момотову с требованием об изъятии 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц.

    Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила полномочия Виктора Момотова, судьи Верховного суда и председателя Совета судей России в связи с письменным заявлением о досрочной отставке Момотова.

    Кроме того, Генпрокуратура установила, что Момотов вместе с краснодарским бизнесменом, связанным с криминалитетом, осуществлял предпринимательскую деятельность, фактически являясь совладельцем сети отелей «Мартон».

    При этом прокурор на судебном заседании отметил, что среди вовлеченных в проституцию в отелях «Мартон» были выявлены несовершеннолетние. Представитель Генпрокуратуры заявил о связях Виктора Момотова с организованной преступной группой «Покровские».

    Комментарии (5)
    14 октября 2025, 21:16 • Новости дня
    Котяков: В России появится налоговая выплата для поддержки работающих родителей

    Министр Котяков сообщил о запуске семейной налоговой выплаты

    Tекст: Ирма Каплан

    С 2026 года в России появится новая мера поддержки работающих родителей – семейная налоговая выплата. По словам министра труда и соцзащиты Антона Котякова, на неё смогут претендовать около 7,3 млн семей, воспитывающих двух и более детей. Государство планирует вернуть им 7% из уплаченного НДФЛ, что, по оценкам ведомства, позволит дополнительно поддержать около 11 млн детей.

    Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил о запуске семейной налоговой выплаты с 2026 года. По его словам, воспользоваться ею смогут около 7,3 млн работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, передает ТАСС.

    «Начиная с 2026 года, запускается семейная налоговая выплата. Мы предполагаем, что ею воспользуются порядка 7,3 млн работающих родителей двух и более детей. Этой выплатой мы сможем дополнительно поддержать порядка 11 млн детей, растущих в семьях с работающими родителями», – сообщил он.

    Выплата будет предоставляться в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает полутора региональных прожиточных минимумов, имущество соответствует установленным критериям, а у родителей нет долгов по алиментам. Размер выплаты составит 7% из 13% уплаченного НДФЛ.

    На данную льготу в 2026 году предусмотрено почти 46 млрд рублей, что позволит охватить около 700 тыс. граждан.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство планирует расширить перечень налоговых льгот для семей с детьми и для участников СВО, что предусматривается новым законопроектом Минфина.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 23:04 • Новости дня
    Аш-Шараа при встрече с Путиным намерен обсудить перспективы сотрудничества стран

    Аш-Шараа при встрече с Путиным намерен обсудить перспективы сотрудничества

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибудет в Москву с официальным визитом 15 октября и встретится с российским президентом Владимиром Путиным.

    Как сообщили в пресс-службе аш-Шараа, он намерен обсудить реструктуризацию  двусторонних отношений и договориться о политическом и экономическом сотрудничестве, передает агентство SANA.

    «Президент аль-Шара планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить региональные и международные события, представляющие взаимный интерес, и изучить пути развития сотрудничества в интересах обеих стран», – сказано в сообщении.

    Президент Шараа также планирует встретиться с сирийской общиной в России.

    В феврале 2024 года Ахмед аш-Шара провел переговоры с российским президентом  Путиным, который поддержал территориальную целостность, суверенитет и стабильность Сирии. Он также выразил готовность России пересмотреть соглашения, заключенные с прежним режимом и высказался о необходимости снятия санкций  с Сирии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле глава Минобороны Сирии Мурхаф Абу Касра посетил Россию с официальным визитом.

    В октябре делегация Минобороны Сирии во главе с начальником Генштаба Али ан-Анаасаном прибыла в Москву для переговоров по укреплению взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран.

    Лавров отметил, что Сирийское руководство, судя по всему, заинтересовано в сохранении присутствия России в Сирии.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 23:33 • Новости дня
    Песков ответил Макрону, предупредившему Москву о «расплате»

    Песков ответил пригрозившему России «расплатой» Макрону

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выступил с заявление о «воинственном упрямстве» России, которой грозит «расплата», если она не «вернется за стол переговоров», на что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил о позиции Москвы.

    «Россия готова к мирному урегулированию. Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию. <...> Так или иначе Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей», – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

    Песков добавил, что Москва сохраняет открытость и готовность к мирному диалогу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Кремль заявлял о ежедневном ухудшении позиций Киева на переговорах. При этом Россия и США имеют общее представление о путях урегулирования ситуации на Украине мирными средствами.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 22:15 • Новости дня
    Аэропорт Якутска временно прекратил полеты из-за Ил-96 на ВПП

    Tекст: Ирма Каплан

    В аэропорту Якутска около 23.30 (17.30 мск) после посадки у грузового самолета Ил-96-400Т авиакомпании Sky Gates произошло разрушение нескольких авиашин левой основной опоры шасси при движении на взлетно-посадочной полосе (ВПП), сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

    «Воздушное судно перевозило груз из подмосковного аэропорта Жуковский (Раменское). По предварительным данным: на борту находились девять человек, пострадавших нет», – сказано в посте.

    Расследование проводится по Правилам расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации (ПРАПИ-98), утвержденным постановлением правительства России от 18 июня 1998 года, отметили в ведомстве.

    Главная цель расследования – установить причины произошедшего и принять меры для их предотвращения в будущем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне в России за сутки произошли три авиаинцидента: в Тверской и Томской областях, а также в Сочи – сообщила Росавиация, добавив, что ведомство приступило к расследованию случаев.


    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 14:14 • Новости дня
    Объявлено об увеличении спроса россиян на новогодние туры

    АТОР: Спрос на новогодние туры в ОАЭ, Таиланд и Египет удвоился

    Tекст: Денис Тельманов

    Россияне активно бронировали туры на Новый год в страны с теплым климатом, при этом ОАЭ, Таиланд и Египет стали самыми популярными направлениями.

    Спрос на новогодние туры в страны с теплым климатом вырос в два раза по сравнению с октябрем прошлого года, передает ТАСС. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что уже сейчас большая часть мест на рейсах и в отелях популярных зарубежных направлений забронирована, и к декабрю свободных вариантов может не остаться.

    В пятерку самых востребованных направлений на Новый год вошли ОАЭ, Таиланд, Египет, Вьетнам и Шри-Ланка. По данным туроператоров, на ОАЭ приходится от 21% до 29% всех продаж, на Таиланд – от 16% до 25%, на Египет – от 16% до 23%. В десятку популярных направлений также вошли Турция, Мальдивы, Куба, Китай и Индонезия.

    Эксперты Space Travel отметили, что ОАЭ лидируют благодаря хорошо развитой инфраструктуре и разнообразию отелей. «Сейчас это наиболее обеспеченное перевозками направление с хорошо знакомым продуктом», – подчеркнули они.

    АТОР прогнозирует, что по итогам новогодних праздников лидером спроса может стать Египет, где спрос вырос в три-шесть раз из-за доступных цен, большого выбора отелей «все включено» и расширения полетных программ. Вьетнам впервые вошел в топ-5 благодаря появлению чартерных рейсов в Нячанг и Фукуок, рост спроса составил до пяти раз в годовом выражении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после введения безвизового режима для россиян спрос на туры, отели и авиабилеты в Китай вырос на 50–100%, а стоимость перелетов увеличилась на 15–20%.

    Туроператоры отмечают высокий интерес к Италии, Франции и Испании, однако проблемы с оформлением шенгенских виз сохраняются.

    Анапа оказалась самым слабым звеном туристического сезона 2025 года, турпоток упал более чем в два раза, что может повлиять на весь рынок. Благодаря этому Крым получил новую волну популярности, а Геленджик в Краснодарском крае выстрелил неожиданно высоко. Также наблюдается рост спроса на духовные поездки в монастыри, особенно среди молодежи.

    Комментарии (5)
    15 октября 2025, 04:48 • Новости дня
    ВЦИОМ узнал, какую разницу в возрасте партнеров в России считают нормой

    Tекст: Ирма Каплан

    Подавляющее большинство жителей страны считает допустимой разницу в возрасте между партнерами не более десяти лет, как показал новый опрос ВЦИОМ.

    Аналитический центр ВЦИОМ выяснил, что 67% граждан России считают нормальной разницу в возрасте между партнерами для брака или отношений до пяти-десяти лет, сообщили респонденты в ходе телефонного опроса, в котором приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

    Треть опрошенных назвали максимально допустимой разницу до пяти лет, еще 33% – до десяти лет. При этом 20% респондентов считают, что возраст не имеет значения, передает РБК.

    Разрыв в 15 лет одобрили 7%, а более значительную разницу – всего 3%.

    Специалисты ВЦИОМ отметили, что разница между партнерами в 15–20 лет воспринимается большинством россиян скорее как проблема. Меньше всего одобряющих такой разрыв наблюдалось среди старшего поколения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, повторяющиеся штампы в изображении российских семей, такие как алкоголик-отец или жертвенная мать, раздражают 27% россиян, следует из исследования ВЦИОМ.

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова призвала деятелей СМИ, культуры и кино создавать образ большой счастливой семьи.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 15:52 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по теме дорожного строительства

    Кремль: Путин в среду обсудит с кабмином дорожное строительство

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства, основной темой которого станет дорожное строительство.

    Как сообщил Кремль в Telegram-канале, с основным докладом выступит заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

    В Кремле подчеркнули, что помимо главной темы на совещании традиционно будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

    В августе в Кремле прошло совещание, на котором Путин обсудил с членами правительства актуальные задачи страны.

    В сентябре Путин обсудил с кабмином комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 18:25 • Новости дня
    В ДТП в Дагестане погибли двое сотрудников Росгвардии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Унцукульском районе Дагестана при столкновении военного автомобиля «Урал» и легковушки погибло двое и пострадало девять росгвардейцев, сообщил министр здравоохранения республики Ярослав Глазов.

    По его словам, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, передает ТАСС.

    В Telegram-канале МВД по Дагестану уточнили, что ДТП произошло около 15.00. В аварии участвовал военный грузовик «Урал» с сотрудниками Росгвардии. По предварительным данным ведомства, в результате происшествия погибли водитель и один из пассажиров грузовика.

    В мае в ДТП с машиной полиции в Нижегородской области погиб человек.

    В июне трое полицейских погибли в аварии с бензовозом под Астраханью.

    В 2023 году фура въехала в колонну Росгвардии на трассе М-4 «Дон».

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 22:37 • Новости дня
    Национальный центр исторической памяти получил артефакты геноцида советского народа

    Национальный центр исторической памяти получил факты геноцида народа СССР

    Tекст: Ирма Каплан

    Вещественные доказательства зверств нацистов и их пособников, подтверждающие геноцид советского народа, были переданы Национальному центру исторической памяти при Президенте России в ходе заседания Штаба по координации поисковой и архивной работы ведомства.

    Мероприятие прошло под председательством главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и в присутствии главы Национального центра исторической памяти при президенте России, члене Общественной палаты Елене Малышевой.

    В ходе заседания она рассказала о реализации проектов «Место памяти. Общественный дозор» и «Архивный десант».

    «Я уверена, что сейчас, при наличии уже сформированной методической базы, и академии Следственного комитета, и кадетские корпуса станут опорным ядром «Архивного десанта», – отметила она.

    Малышева упомянула о Цифровом Портале, где собирается информация о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, отметив вклад ведомств в сохранение и защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.

    Одной из главных тем заседания стало сохранение исторической памяти о защитниках Отечества. Следователи собрали материалы, на основании которых суды вынесли 34 решения о признании злодеяний нацистов геноцидом советского народа.

    В Главном следственном управлении возбуждено 18 уголовных дел по фактам повреждения и уничтожения на территории иностранных государств, среди которых Латвия, Литва, Эстония и Украина, мемориальных объектов, увековечивающих подвиг советских воинов.

    В ходе поисковых работ были извлечены останки десятков военнопленных и мирных жителей, в том числе стариков, женщин и детей в Псковской, Смоленской и Херсонской областей, а также Луганской Народной Республике, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

    На мероприятии Национальному центру исторической памяти при президенте России были переданы доказательства фактов геноцида советского народа нацистами и их пособниками в 1941-45 годах. Среди них – предметы быта, детские игрушки, обувь, украшения, фрагменты одежды, немецкие пули и гильзы.

    Елена Малышева подчеркнула, что эти свидетельства станут важнейшим элементом исторической правды.

    «Мы обязательно экспонируем артефакты на Международном научно-практическом форуме «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет», который Национальный центр исторической памяти проведет в Москве 21-22 ноября», – пообещала Малышева.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре в краеведческом музее Луганска открылась экспозиция, посвященная Нюрнбергскому процессу, где показаны уникальные архивные материалы.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 05:16 • Новости дня
    Постпред Украины при ООН восхитился «игрой России на шахматной доске ООН»

    Tекст: Ирма Каплан

    Постпред Украины при ООН Андрей Мельник в интервью телеканалу «Общественное» поделился планами первого этапа работы в организации, обратив внимание на Россию, которой отвел привычную роль противника, которым, впрочем, нельзя не восхищаться.

    «В течение следующих месяцев мы планируем провести кампанию и попытаться расширить круг государств, готовых нас поддержать и проголосовать за соответствующую резолюцию на Генассамблее. Интересно, что о реформе ООН говорил также и министр иностранных дел России Сергей Лавров, подчеркивая, что страны Глобального Юга недостаточно представлены в Совете Безопасности ООН», – сказал Мельник «Общественному».

    Когда его спросили, как он думает, какова цель Москвы, когда она заявляет подобное, он перешел на восторженный тон, отметив, что «Россия очень грамотно играет на этой шахматной доске».

    «Они блестяще владеют настроениями, которые здесь царят, в отличие от европейского континента, где Россия изолирована. Она очень грамотно этот козырь использует», – цитирует Мельника «РИА Новости».

    Мельник признал, что Россия грамотно использует дипломатические нюансы и ее  влияние в ООН нельзя недооценивать.

    «У них огромное дипломатическое присутствие, сотни опытных дипломатов. Нужно признать, что россияне здесь на коне», – сказал украинский постпред.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мельник предложил Мерцу пять шагов для перемирия на Украине к 2029 году. При этом в мае Мельник жаловался на сближение Бразилии с Россией.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку
    Британия поставила Украине за полгода 85 тыс. ударных дронов
    Премьер Грузии отказался встречаться с главой МИД Финляндии
    Маск перепостил заявление Дурова об ограничении прав европейцев
    На границах Казахстана с Россией и Китаем возникли огромные пробки из фур
    Российские ученые нашли новый способ строить базы на Луне
    Уволенный за «просто камень» глава района Самарской области госпитализирован

    Китай освоил Северный морской путь

    Впервые в истории контейнеровоз доставил грузы из Китая в Европу транзитом по Северному морскому пути. Более того, Москва и Пекин утвердили план дальнейшего развития перевозок по этому маршруту. Севморпуть все больше приближается к формату полноценного торгового коридора, аналогичного Суэцкому и Малаккскому. Подробности

    Перейти в раздел

    «Большая сделка» Лукашенко с США не обойдется без России

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности заключить «большую сделку» с администрацией президента США Дональда Трампа. Сам Трамп вроде бы тоже к этому готов и формально даже принял приглашение погостить в Минске. Возможный договор между двумя президентами не может не вызывать некоторой обеспокоенности. Подробности

    Перейти в раздел

    Ходорковский получил статью за преступления за границей

    ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении экс-олигарха Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и 22 членов так называемого антивоенного комитета России. Их обвиняют в публичных призывах к терроризму и попытке насильственного захвата власти. Эксперты полагают, что для привлечения фигурантов к ответственности потребуются нестандартные ходы, но после завершения СВО многие страны, где сейчас укрываются Ходорковский и его соратники, сами выдадут их России. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский выбрал удобный момент для сведения счетов с мэром Одессы

    Один из самых влиятельных и опытных политиков Украины, мэр Одессы Геннадий Труханов лишен украинского гражданства – а значит, и своего поста. Под каким предлогом и почему именно сейчас глава киевского режима сделал это – и как происходящее связано с мэром Киева Виталием Кличко и президентом Франции Эммануэлем Макроном? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    • Украина воюет с Россией из-за взятки

      Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    • Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

      Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации