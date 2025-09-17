Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?0 комментариев
Русский дом в Сирии решили временно закрыть из-за нестабильной обстановки
Примаков: Русский дом в Сирии заморожен из-за нестабильной ситуации в стране
Деятельность российского культурного центра в Сирии приостановлена на неопределенный срок из-за сохраняющихся рисков для обеспечивающего персонала.
Работа Русского дома в Сирии официально приостановлена, передает ТАСС. О причинах рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков.
«В Сирии он пока что заморожен. Мы же не самостоятельный фонд или некоммерческая организация, мы структура МИД. Мы ориентируемся на мнение и установки, которые нам дают посольства в стране присутствия.
Пока мы исходим из того, что ситуация в Сирии недостаточно стабильна и безопасна для того, чтобы культурный центр открылся заново». По словам Примакова, открытие центра возможно только после улучшения ситуации и соответствующих рекомендаций посольства России в Сирии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что работа Русского дома в Сирии заморожена из-за смены режима в стране. Русский дом в Дамаске находится во временно закрытом состоянии и не был передан Украине.