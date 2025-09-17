Русский дом в Сирии решили временно закрыть из-за нестабильной обстановки

Примаков: Русский дом в Сирии заморожен из-за нестабильной ситуации в стране

Tекст: Денис Тельманов

Работа Русского дома в Сирии официально приостановлена, передает ТАСС. О причинах рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«В Сирии он пока что заморожен. Мы же не самостоятельный фонд или некоммерческая организация, мы структура МИД. Мы ориентируемся на мнение и установки, которые нам дают посольства в стране присутствия.

Пока мы исходим из того, что ситуация в Сирии недостаточно стабильна и безопасна для того, чтобы культурный центр открылся заново». По словам Примакова, открытие центра возможно только после улучшения ситуации и соответствующих рекомендаций посольства России в Сирии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что работа Русского дома в Сирии заморожена из-за смены режима в стране. Русский дом в Дамаске находится во временно закрытом состоянии и не был передан Украине.