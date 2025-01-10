Глава Россотрудничества Примаков заявил об отсутствии передачи Русского дома в Дамаске Украине

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он опроверг слухи о передаче Русского дома в Дамаске Украине.

Примаков подчеркнул, что Русский центр науки и культуры в Дамаске законсервирован до лучших времен и находится под замком.

«Я тут смотрю, обеспокоенная общественность уже подарила Русский дом в Дамаске под украинское то ли консульство, то ли посольство. Никто Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Дамаске никому не передавал, никакого «украинского дома» там нет», – указал он.

Примаков добавил, что дипломаты проводят сложную работу по сохранению национального присутствия в Сирии через российское посольство. Основное внимание уделяется сохранению всего, что было построено за последнее время.

Ранее Примаков выразил надежду, что на фоне опасений о локальных перебоях в электроснабжении зимой в Германии, не придется везти в Берлин генератор для отопления Русского дома, как это было в случаях с Кабулом и Дамаском.