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Примаков опроверг передачу Русского дома в Дамаске Украине
Глава Россотрудничества Примаков заявил об отсутствии передачи Русского дома в Дамаске Украине
Русский дом в Дамаске временно закрыт, а не передан Украине, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
В своем Telegram-канале он опроверг слухи о передаче Русского дома в Дамаске Украине.
Примаков подчеркнул, что Русский центр науки и культуры в Дамаске законсервирован до лучших времен и находится под замком.
«Я тут смотрю, обеспокоенная общественность уже подарила Русский дом в Дамаске под украинское то ли консульство, то ли посольство. Никто Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Дамаске никому не передавал, никакого «украинского дома» там нет», – указал он.
Примаков добавил, что дипломаты проводят сложную работу по сохранению национального присутствия в Сирии через российское посольство. Основное внимание уделяется сохранению всего, что было построено за последнее время.
Ранее Примаков выразил надежду, что на фоне опасений о локальных перебоях в электроснабжении зимой в Германии, не придется везти в Берлин генератор для отопления Русского дома, как это было в случаях с Кабулом и Дамаском.