    Между Урсулой и Каей Каллас началась борьба за выживание
    В Сочи арестованы дети депутата Госдумы Дорошенко
    В Египте пропали двое туристов из России
    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера «Ночного дозора»
    Главный раввин заявил о гордости евреев за жизнь в России
    Чехия отменила ужесточение правил поездок российских дипломатов по ЕС
    Песков назвал дату продолжения переговоров по Украине в Абу-Даби
    Иран получил российский ударный вертолет Ми-28НЭ
    Убивший группу полицейских в Черкасской области оказался боевиком с Майдана
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Война на Украине – эпицентр тектонического сдвига

    Мир неумолимо возвращается к логике сфер влияния, где право голоса имеют только те, кто обладает реальной силой и готовностью ее применять. США, Россия и Китай сегодня именно так и делят планету, ведя сложный, многоплановый торг по всему периметру от Тайваня до Венесуэлы и от Ирана до Арктики.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    24 комментария
    28 января 2026, 23:02 • Новости дня

    Главный раввин заявил о гордости евреев за жизнь в России

    Главный раввин Лазар заявил, что евреи гордятся жизнью в России

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече с президентом Владимиром Путиным главный раввин Берл Лазар заявил, что евреи гордятся жизнью в России, потому что чувствуют себя комфортно.

    На встрече с президентом Владимиром Путиным главный раввин России Берл Лазар заявил, что евреи гордятся жизнью в России, сообщается на сайте Кремля.

    «Прежде всего мы гордимся тем, что мы живем здесь, потому что здесь реально, слава Богу, чувствуем себя комфортно. Мы чувствуем этот многонациональный мир, это что-то особенное», – заявил Лазар.

    Лазар отметил, что российские евреи выражают большую благодарность президенту за повседневные усилия по обеспечению комфорта и безопасности. Главный раввин также подчеркнул, что понимает важность этого вопроса для главы государства.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что мир и согласие между представителями разных конфессий обеспечивают стабильность страны.

    Владимир Путин подчеркнул, что в России придают особое значение памяти о Холокосте.

    28 января 2026, 09:34 • Новости дня
    Маск назвал Сикорского идиотом из-за претензий об использовании Starlink российскими дронами
    Маск назвал Сикорского идиотом из-за претензий об использовании Starlink российскими дронами
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Миллиардер Илон Маск в жесткой форме ответил главе МИД Польши Радославу Сикорскому, обвинившего его в том, что он не препятствует использованию системы спутниковой связи Starlink российскими военными.

    Американский миллиардер Илон Маск в резкой форме отреагировал на заявления Радослава Сикорского по поводу якобы использования спутниковой связи Starlink на российском беспилотнике.

    Глава МИД Польши обвинил Маска в том, что он якобы зарабатывает на военных преступлениях, а также спросил, почему тот не остановит использование Starlink российскими военными.

    «Этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink – это хребет системы связи для украинских военных», – написал Маск в Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В начале марта 2025 года между Маском и Сикорским уже происходила острая перепалка, в ходе которой предприниматель подчеркнул, что линия фронта рухнула бы, если бы он отключил Starlink на Украине. Сикорский тогда пригрозил найти другого поставщика связи для Киева. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон не планирует отключать Украину от сети Starlink. В последующем Маск назвал Сикорского «маленьким человечком» и «марионеткой» финансиста Джорджа Сороса.

    Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о наличии у России систем, которые используют спутниковую систему Starlink.

    Военный корреспондент Александр Коц отметил, что российские военные применяют спутники связи Starlink в зоне спецоперации, что помогает улучшать разведку и отслеживать планы противника.

    Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что спутник «Зоркий», являющийся аналогом Starlink компании SpaceX, будет запущен в серийное производство в 2026 году.

    Комментарии (4)
    28 января 2026, 12:48 • Новости дня
    Эксперт: Российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу

    Военный эксперт Кнутов: Российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу

    Эксперт: Российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Главное преимущество того, что российская армия научилась периодически использовать Starlink – расширение разведывательных возможностей. Дело в том, что средства РЭБ, имеющиеся у противника, почти не способны воздействовать на систему, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил Илона Маска в помощи России из-за появления российских дронов со связью Starlink.

    «Сообщения о том, что ВС России используют спутниковую систему Starlink, появляются уже не первый раз», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. Он указал, что терминалы доступны на различных площадках. «Волонтеры могут купить их и затем передать нашим военнослужащим, которые, например, закрепят устройство на беспилотнике», – добавил собеседник.

    По его словам, главное преимущество того, что российская армия научилась периодически использовать Starlink – расширение разведывательных возможностей. «Традиционные средства РЭБ, имеющиеся у противника, почти не способны воздействовать на систему из-за высокой помехозащищенности», – заметил Кнутов, уточнив, что это позволяет нашим «птичкам» летать почти без угрозы быть сбитыми.

    Кроме того, обеспечивается качественный видеоряд. «Поскольку Starlink предоставляет широкополосный доступ в интернет, можно поставить на беспилотник видеокамеру: с помощью нее вести наблюдение и далее через ретрансляторы передавать информацию на пункт управления. То есть мы в режиме реального времени видим то, что происходит, обнаруживаем цели, которые надо поразить, и уничтожаем их», – пояснил аналитик.

    Такие возможности ВС России пугают и Украину, и ее партнеров в Польше, отсюда и такая реакция, считает Кнутов. «Они не могут заглушить Starlink, потому что эти действия скажутся и на украинских каналах связи», – отметил собеседник. Он напомнил, что на Украине ранее были случаи, когда переставали работать терминалы, и это приводило к негативным последствиям в части боеспособности ВСУ.

    Поэтому возмущающимся украинским и польским чиновникам придется смириться с ситуацией. Для России же система Илона Маска является не единственным средством – в стране разрабатываются аналогичные системы, напомнил Кнутов, упомянув в этой связи спутниковую группировку «Рассвет».

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил миллиардера Илона Маска в содействии России. Причиной стало сообщение американского Института изучения войны (ISW), в котором утверждается, что российская армия использует спутниковую систему интернет-связи Starlink для управления беспилотниками.

    «Эй, крутой парень Маск, почему бы тебе не остановить россиян от использования Starlink для наведения ударов по украинским городам? Заработок на военных преступлениях может серьезно ударить по твоему бренду», – написал Сикорский.

    Американский предприниматель в резкой форме отверг критику. «Этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink – это хребет системы связи для украинских военных», – отметил бизнесмен. Перепалку между Маском и польским министром прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Слюнявый идиот, поджигатель войны Сикорский неверно истолковывает многие факты, поскольку ненависть ослепляет его и не позволяет видеть реальность», – указал он.

    Это не первый публичный конфликт Маска и Сикорского по вопросу Starlink. В марте 2025 года американец подчеркнул, что «линия фронта рухнула бы, если бы он отключил связь». В ответ на это польский политик пригрозил найти другого поставщика услуг связи для Киева. Маск же в качестве реакции на резкие слова Сикорского назвал его «маленьким человечком», а также марионеткой финансиста Джорджа Сороса.

    О том, что Россия запустила дроны, использующие спутниковую систему Starlink, ранее заявил и министр обороны Украины Михаил Федоров. «Нам нужно реагировать на это очень быстро», – считает он. Дело в том, что 26 января над Киевом несколько часов летал разведывательный беспилотник. Как отмечали военкоры, по некоторым сведениям, аппарат был оснащен терминалом Starlink и поэтому его не могли заглушить средства РЭБ.

    Комментарии (4)
    28 января 2026, 19:22 • Видео
    Зеленский поставил задачу по убийству русских

    Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского

    Ушаков: Россия обеспечит Зеленскому в ходе визита в Москву безопасность и условия для работы

    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    «Вопрос для нас не новый, он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов», – сказал он в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости». Ушаков отметил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности принять в Москве Владимира Зеленского в случае, если тот настроен на прямой диалог.

    По его словам, российский лидер публично обозначал такую позицию во время общения с журналистами. «Президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы», – заявил Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

    Помощник президента уточнил, что тема возможных контактов поднималась и в ходе телефонных разговоров Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. По словам Ушакова, американский лидер предлагал рассмотреть вариант такой встречи, однако подчеркивалась необходимость серьезной предварительной проработки.

    «Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов», – отметил представитель Кремля, добавив, что без четкого понимания целей и содержания переговоров подобные встречи не имеют смысла.

    Ранее Ушаков напомнил о готовности Москвы к визиту Зеленского.

    В сентябре Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима в Москве.

    Комментарии (54)
    28 января 2026, 04:45 • Новости дня
    Москалькова рассказала о судьбах 2 тыс. пропавших с начала спецоперации военных
    Москалькова рассказала о судьбах 2 тыс. пропавших с начала спецоперации военных
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала спецоперации в 2022 году удалось выяснить местонахождение и причины пропажи более 2 тыс. российских военнослужащих, среди которых были пленные и госпитализированные, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По ее словам, взаимодействие с международными организациями позволило выработать алгоритм поиска и установить обстоятельства исчезновения.

    «Такими общими усилиями нам удалось установить судьбу более 2 тыс. из числа без вести пропавших. Часть из них оказалась в плену на территории Украины. Некоторые были в госпитале. Были случаи самовольного оставления частей и отказа от выполнения боевых задач», – цитирует её РИА «Новости».

    Омбудсмен подчеркнула, что приоритетом остается информирование семей военнослужащих о судьбе их родственников. Работа по установлению контактных данных и выяснению обстоятельств пропажи продолжается на постоянной основе.

    На прошлой неделе Москалькова посетила Женеву для обсуждения алгоритмов поиска с представителями международных структур.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москалькова передала омбудсмену Верховной рады список украинских пленных. Омбудсмен назвала разблокировку процесса обмена военнопленными между Россией и Украиной задачей номер один. Москалькова сообщила о переговорах с Украиной по новому обмену пленными.


    Комментарии (0)
    28 января 2026, 02:45 • Новости дня
    Марочко заявил о попытках ВСУ удержать ВС России фортификациями на берегу Оскола

    Марочко: ВСУ пытаются затормозить ВС России фортификациями на берегу Оскола

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили строительство фортификационных сооружений на западном берегу Оскола, чтобы замедлить продвижение российских подразделений, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко рассказал, что на некоторых участках российские подразделения уже пересекли границу Луганской Народной Республики (ЛНР) и продолжают продвигаться к западу.

    «Противник всячески старается не допустить продвижения наших войск. Более того, Киев ведёт подготовку фортификационных сооружений на западном берегу Оскольского водохранилища», – рассказал он ТАСС.

    Марочко отметил, что российские военные наносят удары по противнику в районе Рубцова, выбивая ВСУ с позиций, что может привести к их отходу к Осколу и далее к Изюму.

    Эксперт уточнил, что удары осуществляются при помощи беспилотной авиации, а средства контроля охватывают территорию значительно дальше Изюма, что позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в конце декабря сообщал, что российские военнослужащие зачистили подразделения ВСУ на побережье реки Оскол у Купянска. ВКС России авиабомбой ФАБ-500 уничтожили в январе переправу ВСУ через реку Оскол.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 02:15 • Новости дня
    Журналистка заметила в Белом доме фото Путина и Трампа на Аляске

    Трамп разместил в Белом доме фото с Путиным на Аляске

    Tекст: Катерина Туманова

    Корреспондент программы PBS News Hour Лиз Ландерс, которая освещает работу Белого дома и администрации американского лидера Дональда Трампа, поделилась деталью на одной из стен резиденции президента в Вашингтоне – совместным фото с российским коллегой Владимиром Путиным.

    «Ещё я заметил кое-что в вестибюле, соединяющем Западное крыло с резиденцией, чего раньше не видела: фотографию президентов Трампа и Путина в рамке, сделанную во время их летней встречи на Аляске», – написала Ландерс в соцсети Х.

    Журналистка добавила, что ниже на стене расположено фото президента Трампа с одним из внуков.

    Ландерс приложила к посту фото стены Белого дома, на котором президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп запечатлены в аэропорту в Анкоридже. Тогда политики пожали друг другу руки, сделали несколько фото и сели в автомобиль, чтобы проехать к месту переговоров.

    После встречи двух президентов Белый дом представил подборку фотографий на сайте. Среди них есть и та, что Трамп разместил на стене вестибюля – фото 27 и 28.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп назвал лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина – «сильными и умными лидерами, с которыми нельзя играть». А вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что Путин «мягче в общении, чем можно было бы ожидать», при этом назвал его расчетливым политиком, «который заботится об интересах России, как он их видит».

    Комментарии (7)
    28 января 2026, 17:07 • Новости дня
    Путин поддержал действия аш-Шараа по восстановлению Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва поддерживает интеграцию Заевфратья как важный этап на пути восстановления целостности страны.

    Россия всегда выступала за восстановление территориальной целостности Сирии и поддерживает усилия сирийских властей, включая действия в Заевфратье, заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, передает ТАСС.

    «Мы внимательно наблюдали за вашими усилиями по поводу восстановления территориальной целостности Сирии. И хочу вас поздравить с тем, что этот процесс набирает обороты. Мы всегда выступали за восстановление территориальной целостности Сирии, вы знаете об этом. И мы поддерживаем в этом направлении все ваши усилия», – подчеркнул российский лидер.

    По словам Путина, интеграция Заевфратья является ключевым шагом на пути к восстановлению единства страны. Президент выразил надежду, что этот процесс поспособствует возвращению под контроль Дамаска всех сирийских территорий.

    Он также отметил, что Москва последовательно поддерживает стремления сирийских властей к восстановлению суверенитета и безопасности. Путин добавил, что Россия готова продолжать оказывать необходимую поддержку Сирии для достижения этих целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил значительный прогресс в восстановлении межгосударственных отношений между Россией и Сирией.

    Комментарии (8)
    28 января 2026, 00:00 • Новости дня
    Фицо назвал новую дату окончания конфликта на Украине

    Фицо: Конфликт на Украине завершится до 1 ноября 2027 года

    Фицо назвал новую дату окончания конфликта на Украине
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Словацкая Республика должна прекратить закупки российского газа не позднее 1 ноября 2027 года, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Роберт Фицо, отметив, что это знаменует собой завершение энергетического самоубийства Европейского союза.

    Совет Европейского союза и Европейский парламент 26 января официально приняли закон о поэтапном прекращении импорта российского газа и нефти, что является очередным шагов в реализации плана REPowerEU по достижению энергетической независимости от России.

    Фицо в связи с этим заявил, что Словацкая Республика подаст иск против принятого регламента в Суд Европейского союза в Люксембурге.

    «Мы будем возражать против нарушения принципов субсидиарности и пропорциональности. В нашем распоряжении есть четкий документ, подготовленный Министерством юстиции в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и по европейским делам. Мы будем требовать, чтобы этот регламент был признан противоречащим основополагающим принципам, на которых зиждется ЕС», – приводит слова Фицо портал Hlavne Spravy.

    Венгрия проголосовала против документа вместе со Словакией и также планирует подать аналогичный иск.

    Фицо считает, что до 1 ноября 2027 года война на Украине закончится, «и мы все придем в себя» .

    «Потому что такой разрыв с российской энергетикой – это самоубийство. И это говорю не только я, но и немецкие экономисты, немецкие политики, а теперь и другие политики из ЕС», – заявил премьер Словакии.

    По его словам, это бессмысленное идеологическое решение, принятое из-за ненависти к Российской Федерации. Когда война на Украине закончится, по словам Фицо, «все будут ломать себе ноги, гоняясь в Россию и делая там бизнес».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о подготовке иска в суд ЕС с целью добиться отмены запрета на импорт российского газа с 2027 года. Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа с 2027 года. Фицо заявил о рисках для Словакии после эмбарго на российский газ со стороны ЕС.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 20:02 • Новости дня
    В Египте пропали двое туристов из России
    В Египте пропали двое туристов из России
    @ Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое российских туристов, Владислав Ревенко и Никита Таланов, пропали в Египте и не выходят на связь уже третьи сутки.

    О пропаже сообщил Павел Ревенко, отец одного из молодых людей, передает РИА «Новости». По его словам, последний раз его сын выходил в интернет в городе 6 октября, который находится к западу от Каира.

    Оба туриста прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января и планировали вернуться домой через шесть дней. Павел Ревенко рассказал, что молодые люди самостоятельно отправились автобусом из Шарм-эш-Шейха в Каир, после чего Владислав сообщил, что благополучно добрался и заселился в гостиницу.

    Однако с 26 января мужчины перестали выходить на связь. По словам Павла Ревенко, авиакомпания Red Sea Airlines проинформировала в среду, что ни Владислав, ни Никита не явились на обратный рейс.

    В августе полиция Таиланда сообщила о пропаже 35-летнего россиянина на Пхукете.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 11:42 • Новости дня
    Медведев рассказал о жалобах живущих в Европе россиян

    Медведев: Россияне жалуются, что в Европе невозможно жить

    Медведев рассказал о жалобах живущих в Европе россиян
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россияне, побывавшие в европейских странах, отмечают, что уровень комфорта там значительно ниже из-за многочисленных очередей и обязательных платежей, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарной сессии Всероссийского форума МФЦ.

    Он подчеркнул, что жители России сталкиваются с подобными трудностями гораздо реже, передает ТАСС.

    По словам Медведева, путешествующие за границу россияне рассказывают: «Ну жить невозможно! Потому что на стояние в очередях за получением справок, за всякими разными государственными повинностями, уплатой тех или иных сборов, вообще просто на решение каких-то насущных домашних человеческих задач… уходит огромное количество времени». Политик отметил, что эти сложности касаются как постоянных жителей, так и временно пребывающих в европейских странах.

    «Вот у нас все совершенно не так. У нас, как приятно говорить, гораздо круче во всех отношениях», – заявил Медведев.

    В конце декабря Министерство иностранных дел России предупредило о рисковых ситуациях для граждан страны при въезде в Германию и рекомендовало ограничить поездки в ФРГ.

    Комментарии (5)
    28 января 2026, 17:52 • Новости дня
    Песков назвал дату продолжения переговоров по Украине в Абу-Даби

    Песков: Переговоры по Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что это предварительная дата, и стороны пока исходят именно из нее, передает ТАСС.

    «На 1 февраля запланированы (переговоры). Ну, ориентировочно, но пока исходим из этого», – сказал он.

    Ранее Кремль положительно оценил старт прямых контактов в Абу-Даби.

    Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби назвали в Белом доме историческим событием.

    Комментарии (3)
    27 января 2026, 23:33 • Новости дня
    В новый учебник истории вошла встреча президентов России и США на Аляске

    В новый учебник истории вошла встреча президентов России и США в Анкоридже

    Tекст: Катерина Туманова

    Новое, третье, издание школьных учебников истории для старших классов содержит данные о встрече президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Анкоридже 15 августа 2025 года, рассказал член центрального совета РВИО, ответственный секретарь гослинейки учебников истории Владислав Кононов.

    Он пояснил, что в 2026 году выйдет третье издание учебников для 10-11 классов по всеобщей истории и истории России. Второе выходило в 2024 году.

    «Чем отличается третье издание от предыдущих? Во-первых, так называемой конъюнктурной правкой: мы продлили описание событий до Анкориджа и во всеобщей истории, и в истории России», – приводит слова Кононова ТАСС на конференции Российского военно-исторического общества (РВИО) «О совершенствовании преподавания истории в школе».

    При этом он уточнил, что эпизода с Гренландией в новых учебниках истории не будет.

    «Эпизод с Гренландией пока ещё не закончился, поэтому мы не знаем, есть ли смысл его добавлять. На данном этапе, скорее всего, нет», – сказал Кононов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе 2025 года секретарь гослинейки учебников Кононов заявил, что 5-7 классы перейдут на новые учебники истории. Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в 2026 году ЕГЭ по истории не будет обязательным экзаменом. Советник президента России Елена Ямпольская рассказывала, что мнения учителей учтены в новых учебниках по русскому языку.

    Комментарии (8)
    28 января 2026, 18:07 • Новости дня
    Дания ввела ограничения на передвижения российских дипломатов по ЕС

    Дания ввела ограничения на передвижения российских дипломатов по ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Датский МИД обязал российских дипломатов информировать о намерении пересечь границу страны минимум за сутки до въезда.

    Посольство России в Копенгагене получило уведомление от МИД Дании о введении ограничений на передвижения российских дипломатов внутри Евросоюза. Теперь аккредитованные в других странах ЕС сотрудники российских дипломатических миссий, а также совершеннолетние члены их семей, должны информировать датский МИД минимум за 24 часа до въезда на территорию Дании, включая транзитные поездки.

    Посол России в Дании Владимир Барбин сообщил РИА «Новости» , что аналогичные правила распространяются и на сотрудников посольства при их выезде в другие страны ЕС. Отдельно отмечается, что для поездки на датский остров Борнхольм теперь потребуется уведомление МИД Швеции, так как единственное паромное сообщение осуществляется через шведский порт.

    Барбин заявил: «Любые ограничения на свободу передвижения, даже имеющие уведомительный характер, не только осложняют выполнение российскими представителями своих служебных функций, но и противоречат духу Венской конвенции о дипломатических сношениях, ориентированной на содействие деятельности дипломатических миссий иностранных государств».

    Посол также отметил, что избирательный характер применения новых правил является проявлением враждебной и дискриминационной политики ЕС по отношению к России и ее представителям в странах блока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду шведское внешнеполитическое ведомство уведомило российское посольство о новых правилах для дипломатов. А накануне МИД Франции ввел ограничения на передвижение российских дипломатов на территории страны.

    В понедельник власти Нидерландов приняли аналогичные меры. Они являются частью 19-го санкционного пакета Евросоюза и распространяются на всех аккредитованных сотрудников российских представительств в странах ЕС с 25 января.

    Комментарии (5)
    28 января 2026, 21:42 • Новости дня
    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера «Ночного дозора»

    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера Бекмамбетова

    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера «Ночного дозора»
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти объявили электронные торги по продаже исторического особняка, изъятого у режиссера Тимура Бекмамбетова, с обязательством реставрации здания.

    Особняк XIX века на улице Марджани в Вахитовском районе центра Казани, который был изъят у режиссера Тимура Бекмамбетова по решению суда, будет реализован на электронном аукционе, передает ТАСС.

    Начальная цена лота составляет 9,3 млн рублей, шаг аукциона – 466 тыс. рублей. Здание, известное как Дом Багаутдиновой (Марджани) – Апанаевой и построенное в 1873 году, признано объектом культурного наследия регионального значения. Общая площадь помещений превышает 200 квадратных метров.

    Победитель аукциона, помимо выплаты стоимости покупки, должен будет провести восстановительные работы, оцененные в 91,8 млн рублей.

    Торги организованы на основании решения Вахитовского районного суда Казани. Иск был подан прокуратурой после проверки, показавшей, что памятник архитектуры содержался бесхозяйственно. После пожара и обрушения крыши в 2021 году были проведены только противоаварийные мероприятия, а полноценная реставрация не началась. По состоянию на май 2025 года здание находилось в состоянии консервации.

    В решении суда отмечается, что Бекмамбетов, являвшийся ответчиком по делу, не предпринимал мер по сохранению объекта, и его бездействие носило систематический характер. Как сообщал «Царьград», режиссер стал одним из первых деятелей культуры, покинувших Россию после начала специальной военной операции.

    Тимур Бекмамбетoв – российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, известный как создатель блокбастеров «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор», а также новогодней серии фильмов «Ёлки».

    Ранее суд в Казани лишил прав на жилье собственника квартиры из-за нарушений спокойствия и безопасности соседей, и квартира будет продана на торгах.  До этого активы компаний «Южгазэнерджи» и «Кейтеринг-Юг» в Адыгее, принадлежавшие Игорю Коломойскому (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выставили единым лотом за 3,97 млрд рублей.


    Комментарии (0)
    28 января 2026, 15:28 • Новости дня
    Ушаков напомнил о готовности Москвы к визиту Зеленского

    Ушаков: В случае готовности Зеленского к встрече с Путиным его ждут в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова принять Владимира Зеленского в Москве для встречи с президентом Владимиром Путиным, напомнил помощник президента Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, российская сторона не раз озвучивала такую позицию и открыта к диалогу при желании украинского лидера, передает ТАСС.

    «Президент наш несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, приглашаем его в Москву», – заявил представитель Кремля. Он также подчеркнул, что Россия готова гарантировать Зеленскому безопасность во время возможного визита в Москву.

    В сентябре президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве.

    Комментарии (3)
