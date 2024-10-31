КС отменил сроки давности для антикоррупционных исков

Конституционный суд России аннулировал сроки давности по антикоррупционным искам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Конституционный суд России, изучив запрос Краснодарского краевого суда, принял решение, что общие сроки давности не могут применяться к антикоррупционным искам, сообщает ТАСС. Это касается дел, связанных с обращением в собственность государства имущества, нажитого коррупционным путем, по искам прокуратуры.

В пресс-службе суда отметили, что если законодатель решит установить сроки давности для таких дел, они должны значительно превышать текущие нормы, которые составляют три и десять лет. В пресс-службе подчеркнули необходимость создания специальных правил для исчисления сроков, а также возможного использования различных правовых инструментов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд России запретил включать переработки в зарплату учителей ниже МРОТ, рассмотрев запрос Верховного суда Бурятии; постановил, что умерщвление бездомных животных в пунктах временного содержания должно быть исключительной мерой, направленной на предотвращение прямой угрозы человеку, а также заявил о незыблемости моратория на смертную казнь в России.