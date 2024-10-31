Заявка на стратегию США в области искусственного интеллекта – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов. Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории.0 комментариев
КС отменил сроки давности для антикоррупционных исков
Конституционный суд России аннулировал сроки давности по антикоррупционным искам
Конституционный суд России посчитал недопустимым применение общих сроков давности для исков, связанных с изъятием коррупционного имущества в пользу государства.
Конституционный суд России, изучив запрос Краснодарского краевого суда, принял решение, что общие сроки давности не могут применяться к антикоррупционным искам, сообщает ТАСС. Это касается дел, связанных с обращением в собственность государства имущества, нажитого коррупционным путем, по искам прокуратуры.
В пресс-службе суда отметили, что если законодатель решит установить сроки давности для таких дел, они должны значительно превышать текущие нормы, которые составляют три и десять лет. В пресс-службе подчеркнули необходимость создания специальных правил для исчисления сроков, а также возможного использования различных правовых инструментов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд России запретил включать переработки в зарплату учителей ниже МРОТ, рассмотрев запрос Верховного суда Бурятии; постановил, что умерщвление бездомных животных в пунктах временного содержания должно быть исключительной мерой, направленной на предотвращение прямой угрозы человеку, а также заявил о незыблемости моратория на смертную казнь в России.