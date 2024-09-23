Делать из научной теории философию жизни – явная ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая. Противопоставлять «естественные процессы», такие как эволюция, и Божье творение неверно и философски, и богословски.6 комментариев
Конституционный суд запретил включать переработки в зарплату учителей ниже МРОТ
Конституционный суд России признал незаконным включение оплаты за сверхурочную работу в зарплаты учителей, если они не превышают уровень минимальной оплаты труда, что было подтверждено соответствующим постановлением.
Конституционный суд Российской Федерации заявил о недопустимости включения начислений за переработки в зарплаты учителей, которые находятся ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает «Комсомольская правда».
Суд постановил, что статьи 129, часть 1, и 3 статьи 133 Трудового кодекса РФ не противоречат конституции, так как не позволяют включать в состав заработной платы учителя, не превышающей МРОТ, дополнительную оплату за выполнение дополнительной работы, не входящей в его основные обязанности.
Данное решение было принято после рассмотрения жалобы педагога начальных классов из Архангельской области. Учительница обратилась в суд, полагая, что ее зарплата выплачивалась не в полном размере МРОТ, поскольку в нее незаконно включали оплату за переработки сверх нормы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры для повышения зарплаты учителей.