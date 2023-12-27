Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.3 комментария
Путин назвал способ, как привлечь мужчин к работе в школах
Необходимо увеличить заработную плату работников-мужчин в школах, заявил президент Владимир Путин на тематической выставке перед заседанием Госсовета.
«Нам такие крепкие мужчины, как вы, нужны. Вообще нужны такие, а в этой сфере чрезвычайно важны. Мы знаем, сколько у нас в процентном отношении мужчин работает», – заявил Путин после доклада сотрудника Роспатриотцентра Алексея Кутырева о конкурсе «Быть, а не казаться», передает ТАСС.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что количество учителей-мужчин в школах составляет 15%.
«Зарплату надо повышать, но мы еще поговорим об этом», – заметил президент.