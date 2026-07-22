Журнал Spectator сообщил о зависимости Зеленского от радикалов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Британский журнал Spectator признал значительное влияние радикалов на решения главы киевского режима, передает РИА «Новости».

«В последние месяцы и годы Зеленский также все больше полагается на базу поддержки среди ультранационалистов, которые доминируют в военных кругах Украины, многие из них – ветераны «Азова» (запрещенная в России террористическая организация)», – пишет колумнист Оуэн Мэттьюс.

Журналист отмечает, что поддержка важных фигур военно-промышленного комплекса значит для политика больше, чем западные партнеры. Ради удовлетворения требований основателя «Азова» Андрея Билецкого (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов) было разрушено критически важное сотрудничество с Польшей.

Кроме того, отставка министра обороны Михаила Федорова, пользовавшегося симпатией западных доноров, также стала шагом навстречу военному истеблишменту. Радикальное подразделение участвовало в карательных операциях в Донбассе с 2014 года. В ходе спецоперации на Украине вскрылись многочисленные факты жестоких преступлений боевиков против мирного населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Федоров объявил об уходе с поста главы министерства обороны Украины.

В украинских городах проходят массовые протесты против увольнения чиновника.

Журнал Economist назвал последствия этого кадрового решения политическим кризисом.