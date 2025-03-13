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Против экс-начальника УМВД Ростова-на-Дону возбудили дело о взятках
Следователи возбудили уголовное дело за взятку и мошенничество против бывшего начальника УМВД Ростова-на-Дону Шпака
В отношении бывшего начальника УМВД по Ростову-на-Дону Сергея Шпака возбуждено уголовное дело, его подозревают в получении взяток и мошенничестве, сообщило СУ СК России по Ростовской области.
Управление СКР по Ростовской области возбудило уголовное дело против бывшего начальника УМВД Ростова-на-Дону Сергея Шпака, передает ТАСС.
Шпак подозревается в получении взяток и мошенничестве. Обвинения предъявлены по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ и части 3 статьи 159 УК РФ.
Следственные органы считают, что Шпак мог быть вовлечен в получение взяток, а также в мошеннические действия. В ближайшее время будут проведены дополнительные следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела.
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