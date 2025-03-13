Против экс-начальника УМВД Ростова-на-Дону возбудили дело о взятках

Следователи возбудили уголовное дело за взятку и мошенничество против бывшего начальника УМВД Ростова-на-Дону Шпака

Tекст: Вера Басилая

Управление СКР по Ростовской области возбудило уголовное дело против бывшего начальника УМВД Ростова-на-Дону Сергея Шпака, передает ТАСС.

Шпак подозревается в получении взяток и мошенничестве. Обвинения предъявлены по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ и части 3 статьи 159 УК РФ.

Следственные органы считают, что Шпак мог быть вовлечен в получение взяток, а также в мошеннические действия. В ближайшее время будут проведены дополнительные следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела.

Ранее в Нижнем Новгороде задержали директора филиала РАНХиГС и нескольких подчиненных по делу о взятке в особо крупном размере.

Заместителю начальника отдела выездных проверок ФНС Виталию Ивахнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.