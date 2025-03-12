Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.19 комментариев
Директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде задержали за взятку
В Нижнем Новгороде задержан директор филиала РАНХиГС и его подчиненные за взятку
В Нижнем Новгороде задержали директора филиала РАНХиГС и нескольких подчиненных по делу о взятке в особо крупном размере, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.
СУ СКР по Нижегородской области возбудило уголовное дело против директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде и ряда других сотрудников этого учреждения. Дело касается получения взятки организованной группой в особо крупном размере, передает ТАСС.
Пресс-служба следственного управления сообщила, что расследование начато на основании материалов, представленных УФСБ России по Нижегородской области.
Ранее Советский районный суд Рязани арестовал бывшего заместителя председателя правительства региона Артема Никитина, обвиняемого в получении взятки на сумму более 17 млн рублей.
До этого задержали бывшего первого заместителя губернатора ХМАО-Югры по подозрению в получении особо крупной взятки.