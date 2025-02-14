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    Зеленский начал запугивать Запад Чернобылем
    Вэнс заявил, что терпевшая Тунберг Европа смирится и с тирадами Маска
    Hurriyet: Запад мог предотвратить конфликт на Украине за сутки до начала
    Шольц объявил о планах уйти из политики
    Глава МИД Китая ответил в Мюнхене на призыв перестать закупать газ у России
    Вице-президент США: Россия и Китай – не главные угрозы для Европы
    Президент Германии сравнил лидеров ЕС с оленями
    Песков: Россия не заинтересована в возвращении в G7
    Новый глава Пентагона переврал любимую русскую пословицу Рейгана
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как Сережа ждал Россию

    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

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    Борис Акимов Борис Акимов Молекула-семья против атома-индивида

    Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

    20 комментариев
    14 февраля 2025, 18:50 • Новости дня

    Экс-замгубернатора ХМАО задержали за взятку

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший первый заместитель губернатора ХМАО-Югры задержан по подозрению в получении особо крупной взятки, сообщили в Следственном комитете России в пятницу.

    Уголовное дело расследуется по статье «Получение взятки в особо крупном размере», оно возбуждено по материалам, предоставленным управлением ФСБ по Тюменской области, уточнило ведомство, передает ТАСС.

    Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Ранее в Удмуртии задержали заместителя министра здравоохранения по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.

    14 февраля 2025, 10:20 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 80% опрошенных россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину вырос до 80% за неделю, следует из опроса фонда «Общественное мнение».

    По данным ФОМ, 80% россиян доверяют Путину, что на 2 процентных пункта выше по сравнению с прошлой неделей, передает ТАСС.

    Столько же участников опроса считают, что Путин эффективно справляется со своими обязанностями на посту главы государства.

    Работу правительства одобрили 53% участников (минус 1 п.п.). При этом 57% респондентов считают, что глава кабмина Михаил Мишустин работает хорошо, что на 1 п.п. выше, чем раньше.

    Поддержка политических партий также осталась на прежнем уровне: «Единой России» доверяют 44% опрошенных, КПРФ и ЛДПР – по 8%, «Справедливой России – За правду» и «Новым людям» – по 3%.

    Опрос проводился с 7 по 9 февраля среди 1,5 тыс. россиян.

    В конце января уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составлял 79%, при этом 81% опрошенных граждан страны сочли, что он работает хорошо.

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    14 февраля 2025, 03:40 • Новости дня
    Трамп заявил о «смерти» БРИКС

    Трамп назвал БРИКС «мертвым» после угроз ввести стопроцентные пошлины

    Трамп заявил о «смерти» БРИКС
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что БРИКС «мертв» после его угроз введения стопроцентных пошлин, если объединение попытается играть с долларом.

    Как сообщает ТАСС, президент США Дональд Трамп сделал заявление о фактической «смерти» альянса БРИКС, сославшись на свои угрозы ввести против объединения пошлины. На пресс-конференции в Белом доме Трамп отметил, что если страны БРИКС попытаются манипулировать долларом, они столкнутся со стопроцентным тарифом.

    Трамп также дал понять, что БРИКС был создан для «плохой» цели, без конкретизации, что именно подразумевалось под этой формулировкой. Он подчеркнул, что его предупреждение о тарифах было направлено на предотвращение любых попыток со стороны БРИКС угрожать позиции доллара на мировой арене.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США пообещал обложить страны БРИКС стопроцентными пошлинами, если они создадут новую валюту, заменяющую доллар. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что БРИКС не планирует создание собственной валюты. Речь идет о формировании совместных инвестиционных платформ для реализации взаимных и третьестрановых инвестиций, уточник представитель Кремля.


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    13 февраля 2025, 14:50 • Видео
    Илон Маск против НАТО: кто кого?

    Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

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    14 февраля 2025, 05:40 • Новости дня
    Самолет госсекретаря США Рубио не долетел до Мюнхена

    Самолет госсекретаря США вернулся на базу под Вашингтоном из-за неисправности

    Самолет госсекретаря США Рубио не долетел до Мюнхена
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Самолет госсекретаря США Марко Рубио, направлявшийся в Мюнхен, вынужден был вернуться на авиабазу под Вашингтоном из-за технических неисправностей.

    Самолет госсекретаря США Марко Рубио, вылетевший в Мюнхен, был вынужден вернуться на объединенную базу Эндрюс под Вашингтоном, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на CBS. По предварительным данным, причиной экстренного разворота стала механическая неисправность.

    «Сегодня вечером, по пути из Вашингтона в Мюнхен, самолет, на котором летел секретарь Рубио, столкнулся с механической проблемой. Самолет развернулся и возвращается на объединенную базу Эндрюс. Секретарь намерен продолжить свое путешествие в Германию и на Ближний Восток на отдельном самолете», – написал редактор CBS в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в РФ).

    Согласно расписанию Госдепа, Рубио планирует посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности в пятницу. Также в его графике значится визит на Ближний Восток.

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    14 февраля 2025, 09:09 • Новости дня
    Вэнс: Сделка по Украине многих шокирует

    Вице-президент США Вэнс: Сделка по Украине многих шокирует

    Вэнс: Сделка по Украине многих шокирует
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил газете The Wall Street Journal о заключении соглашения по урегулированию конфликта на Украине между Москвой и Вашингтоном, которое «многих шокирует».

    Вэнс выразил мнение, что переговоры по Украине могут привести к заключению неожиданной для многих сделки, передает ТАСС.

    «Из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей», – заявил он.

    Вице-президент США также подчеркнул, что Белый дом открыт для переговоров и не привязан к предвзятым мнениям.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отметили, что беседа лидеров России и США может стать началом долгого процесса нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном, так как президент США подчеркнуто проявил уважение к российской стороне.

    Газета ВЗГЛЯД предположила, что формулой мира станет экономический раздел Украины.

    Коментарии (24)
    13 февраля 2025, 20:41 • Новости дня
    Рютте разъяснил суть обещаний Украине о членстве в НАТО

    Рютте: НАТО обещало Украине членство, но не обговаривало сроки

    Рютте разъяснил суть обещаний Украине о членстве в НАТО
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс не давал обещаний киевскому режиму о членстве по итогам мирных переговоров с Москвой, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

    «На саммите в Вашингтоне НАТО обещала Украине будущее членство, но никогда не было согласовано, что, когда начнутся переговоры, они определенно закончатся вступлением Украины в НАТО», – цитирует Рютте ТАСС.

    Он пояснил, что таких согласований не было, также не было подобных обещаний как части мирной сделки после окончания конфликта с Россией. По словам генсека, существуют разные способы дать гарантии безопасности для киевского режима, помимо участия в НАТО.

    Ранее Венгрия согласилась с позицией США о том, что вступление Украины в НАТО не является реалистичным шагом.

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    13 февраля 2025, 21:39 • Новости дня
    В Минобороны РФ поблагодарили Путина за фразу про «моих ребят»
    В Минобороны РФ поблагодарили Путина за фразу про «моих ребят»
    @ Vladimir Baranov/Global Look Pres

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны поблагодарило президента России Владимира Путина за фразу про «моих ребят», сказанную им в адрес участников и ветеранов СВО.

    В Министерстве обороны России оценили слова Путина про «моих ребят», сказанные на встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом. «Спасибо, очень важные слова!» – отреагировали в Минобороны.

    Ранее президент России призвал Богомаза позаботиться об участниках СВО и их семьях. «Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку», – обратился к Богомазу Путин.

    Коментарии (8)
    13 февраля 2025, 21:52 • Новости дня
    Раскрыт размер гонорара Кадышевой

    Кадышева повысила гонорар до четырех млн рублей

    Раскрыт размер гонорара Кадышевой
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева увеличила гонорар до четырех млн рублей за одно выступление, рассказал продюсер Сергей Дворцов.

    Дворцов озвучил новый гонорар Надежды Кадышевой, который теперь составляет четыре млн рублей за выступление. На сцене Кадышева выступает вместе с мужем Александром Костюком и сыном Григорием, а также с танцорами в русских народных костюмах, передает Ura.ru.

    Стоимость билетов на концерт Кадышевой варьируется от четырех до восьми тыс. рублей. Однако, основную часть дохода артистка получает от выступлений на частных мероприятиях. Дворцов отметил, что в текущей ситуации, когда патриотизм занимает значительное место в обществе, Кадышева не испытывает нехватки заказов на корпоративные мероприятия.

    Ранее сообщалось, что юморист Максим Галкин (признан иностранным агентом в РФ) поднял свои гонорары для проведения новогодних корпоративов до 150 тыс. евро (около 15,9 млн рублей).

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    14 февраля 2025, 15:56 • Новости дня
    Hurriyet: Запад мог предотвратить конфликт на Украине за сутки до начала

    Hurriyet: Запад мог предотвратить конфликт на Украине за сутки отказом от принятия страны в НАТО

    Hurriyet: Запад мог предотвратить конфликт на Украине за сутки до начала
    @ Wiktor Dabkowski/DPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Конфликта на Украине можно было избежать, если бы Запад за сутки до его начала объявил о намерении не принимать страну в НАТО, однако США тогда предпочли войну, пишет турецкая проправительственная газета Hurriyet

    Запад мог предотвратить конфликт на Украине за сутки до его начала, если бы объявил о решении не принимать страну в НАТО, передает РИА «Новости».

    Газета пишет, что Соединенные Штаты тогда хотели войны, но теперь стремятся к миру. По мнению издания, это связано с позицией американского президента, который считает затраты на Украину ошибочными. Газета также отмечает, что развитие событий на Украине стало шоком для Европы, в то время как для Анкары это не было неожиданностью.

    В контексте турецкой политики, Анкара, возможно, была подготовлена к подобному развитию ситуации, учитывая ее региональные интересы и отношения с различными мировыми игроками. Издание пишет, что конфликт на Украине можно было избежать, если бы Запад проявил гибкость в своем подходе к геополитическим вопросам. Однако, по мнению издания, из-за стратегических интересов Соединенных Штатов этого не произошло.

    Ранее министр обороны США Пит Хегсет отметил, что конфликт на Украине достиг критического момента, так как он приближается к своей третьей годовщине.

    Замглавы комитета Верховной рады Егор Чернев признал, что Украина втянулась в противостояние с Россией ради обещанного членства в НАТО, что привело к страданиям и гибели граждан.

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    13 февраля 2025, 21:44 • Новости дня
    В России решили создать три новых особых экономических зоны

    Межведомственная группа поддержала ОЭЗ в Вологде, Серпухове и Новосибирске

    Tекст: Ольга Иванова

    В Росси появятся три новые особые экономические зоны – в Вологодском районе, Серпухове и Новосибирске, а также будет расширена ОЭЗ «Оренбуржье».

    На заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон, которое провел Александр Новак, были одобрены планы по созданию и расширению нескольких промышленных зон в России, говорится в Telegram-канале правительства РФ. Новые проекты включают ОЭЗ «Вологодская», «Большой Серпухов» и «Новосибирск», а также увеличение площади действующей ОЭЗ «Оренбуржье».

    ОЭЗ «Вологодская» будет расположена в Вологодском районе на территории 76 га. На первом этапе планируется реализация шести инвестпроектов с суммой вложений свыше 8,7 млрд рублей и созданием 788 рабочих мест. Основные направления – металло- и деревообработка.

    ОЭЗ «Большой Серпухов» и «Новосибирск» являются частными проектами. «Большой Серпухов» включает 30 га, где планируется кластер медицины и инноваций с инвестициями более 8 млрд рублей и созданием 896 рабочих мест. ОЭЗ «Новосибирск» площадью 406 га сосредоточится на логистике и строительной продукции с инвестициями свыше 9,2 млрд рублей и 700 рабочих мест.

    Уже действующая ОЭЗ «Оренбуржье» будет расширена. Ожидается добавление двух новых проектов стоимостью 1,6 млрд рублей, которые создадут 160 рабочих мест. Новые производства будут направлены на теплоизоляционные материалы и металлоконструкции.

    Вице-премьер отметил важность инвестиций в особые экономические зоны, указав, что они остаются эффективным инструментом привлечения инвестиций в регионы. Новак поручил региональным властям поддерживать привлечение новых резидентов и контролировать эффективность ОЭЗ.

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    14 февраля 2025, 07:46 • Новости дня
    Попытки Зеленского выступить на саммите Афросоюза вызвали недовольство делегатов

    Tекст: Александра Юдина

    Стремление Владимира Зеленского дистанционно выступить на саммите Афросоюза вызвало протесты, угрожая отменой его обращения, сообщили на радиостанции RFI.

    Отмечается, что стремление Зеленского выступить на саммите Африканского союза в Аддис-Абебе вызвало протесты среди участников, передает ТАСС.

    Несмотря на отсутствие приглашения для физического участия, Зеленский получил возможность выступить в онлайн-формате. Это решение было воспринято неоднозначно, и некоторые делегаты выразили свое недовольство, подчеркивая, что даже дистанционное обращение непринятно.

    Протесты против участия Зеленского в саммите поддержала, среди прочих стран, Ангола. Президент Анголы Жоау Лоуренсу, который вскоре займет должность председателя Африканского союза, высказал сомнения в допустимости такого выступления.

    Один из дипломатов, слова которого приводит радиостанция, выразил мнение, что начинать новый мандат с выступления Зеленского было бы нецелесообразно.

    Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров анонсировал открытие нескольких посольств в Африке, включая Гамбию и Того. Директор по международному развитию Российско-Африканского клуба МГУ им. Ломоносова Инга Корягина в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметила, что между Россией и Африкой наведены мосты сотрудничества, так как африканцы искренне заинтересованы реализовывать с Россией совместные проекты, в том числе по линии БРИКС.

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    14 февраля 2025, 11:40 • Новости дня
    Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности

    Политолог Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности в мировой политике

    Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Диалог главы Белого дома Дональда Трампа с Москвой по российско-украинскому конфликту разбивает иллюзии Европы о самостоятельности, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц возмутился политикой США в отношении Украины.

    «Шольц борется за свой пост, который, судя по всему, уже потерян, и перешел к Фридриху Мерцу. По опросам за действующего канцлера готовы голосовать лишь 16% избирателей, а за кандидата от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) – в два раза больше», – объяснил немецкий политолог Александр Рар.

    «В такой ситуации Шольц попытается использовать тему безопасности, в том числе в своем выступлении на Мюнхенской конференции. Ему надо показать себя заботливым канцлером, обеспечивающий покой и стабильность своей стране», – отметил собеседник.

    «Поскольку для него российская «агрессия» – главный вызов и угроза мирной жизни в Германии, он в ужасе от действий Трампа, который не советуется с европейцами при решении вопросов, связанных с Украиной. Шольц рассматривает идеи США по дипломатическому урегулированию конфликта, как взрывоопасный для Германии и Европы», – заметил он.

    «План Вашингтона ведет к ослаблению НАТО и Украины, которая рассматривается в ЕС как буфер против России. Кроме того, Трамп лишает европейские страны дееспособности. В этой связи Шольц вспомнил Ялтинскую конференцию 1945 года, когда гитлеровскую Германию и всю Европу поделили между собой Иосиф Сталин и Франклин Рузвельт», – продолжил аналитик.

    «Канцлер ФРГ был уверен, что с того момента прошло много лет, и Европа нашла в себе силы стать самостоятельным игроком в мировой политике. Сейчас же, с его точки зрения, Трамп лишает европейцев этой иллюзии», – резюмировал эксперт.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил обеспокоенность политикой Белого дома по конфликту на Украине. «Мы должны понимать, что действия и заявления США значат для Украины, Европы и мира. Бездействие поставило бы под угрозу безопасность нашей страны и всего континента», – указал он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Политик согласился с желанием американского лидера Дональда Трампа как можно быстрее завершить войну, но отметил, что «победа России поставит под угрозу мир и стабильность в Европе далеко за пределами Украины».

    «Мы никогда не поддержим навязанный извне мир. Мы не примем никакого решения, которое приведет к разрыву между европейской и американской безопасностью. Это пойдет на пользу только одному человеку: Путину», – заключил канцлер.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему формулой мира для России и США станет экономический раздел Украины.

    Коментарии (5)
    14 февраля 2025, 10:06 • Новости дня
    Хегсет: Европа не сможет превратить «Дядю Сэма» в «Дядю Сосунка»
    Хегсет: Европа не сможет превратить «Дядю Сэма» в «Дядю Сосунка»
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министр обороны США Пит Хегсет осудил критику стратегии США по переговорам с Россией касательно конфликта на Украине и предостерег Европу от попыток сделать Америку ответственной за ее оборону.

    Хегсет заявил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, что США не позволят Европе превратить «Дядю Сэма» в «Дядю Сосунка» (turn Uncle Sam into Uncle Sucker) и стать «простаком» для Америки в вопросах обороны, подчеркнув, что Европа должна нести основную ответственность за защиту своего континента, сообщает Reuters.

    Ранее Хегсет, назначенный главой Пентагона 24 января, вызвал волну критики в Европе, заявив, что возвращение к границам Украины до 2014 года нереалистично, а вступление Украины в НАТО не рассматривается администрацией американсклого президента как решение для конфликта.

    Европейские критики полагают, что эти заявления ослабляют позиции США в переговорах с Россией, предоставляя преимущество президенту РФ Владимиру Путину.

    Хегсет пояснил свои слова, подчеркнув, что они отражают реальное положение на поле боя. Впрочем, он оставил возможность для американских уступок в ходе переговоров, включая поставки Украине и численность войск в Европе, отметив, что обсуждение будущего финансирования возможно.

    Президенты России и США провели переговоры, после чего американские чиновники получили указание начать переговоры о завершении конфликта. Это вызвало обеспокоенность как в Киеве, так и среди европейских союзников в НАТО, которые опасаются, что Белый дом может заключить соглашение без их участия.

    Европейские чиновники выразили опасения по поводу односторонних действий США, заявив, что любое соглашение невозможно реализовать без участия Европы и Украины. «Любая быстрая сделка – грязная сделка», – заявила глава европейской дипломатии Кайя Каллас в Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил о необходимости для европейских лидеров взять на себя главную ответственность за безопасность Европы и увеличить расходы на оборону.

    Новый глава Пентагона также подчеркнул, что стратегические цели НАТО включают предотвращение конфликта великих держав в Европе и сдерживание агрессии, как ядерной, так и неядерной. Говоря о переговорах по Украине он подчеркнул, что речь идет не о «предательстве», а о признании необходимости мира.

    Коментарии (7)
    14 февраля 2025, 10:45 • Новости дня
    Лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине
    Лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине
    @ Arne Immanuel Bansch/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Европейские лидеры выступили против мирного плана Вашингтона по Украине, который предполагает уступки президенту Владимиру Путину, включая отказ от членства Украины в НАТО и исключение ее из переговоров.

    Европейские лидеры начали выражать недовольство мирным планом Белого дома, касающимся Украины, в который входят уступки России, включая отказ от членства Украины в НАТО и исключение Киева из переговорного процесса, передает Politico.

    Евросоюз и Великобритания осудили эти предложения, назвав их «умиротворением», которое, по их мнению, никогда не срабатывало.

    «Любая сделка за нашими спинами не будет работать. Нужны европейцы, нужна Украина», – заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

    Она подчеркнула, что европейская поддержка продолжится, даже если Украина будет исключена из переговоров.

    Британский парламентарий Дэвид Рид также отметил, что «умиротворение не работает» и что война должна закончиться на условиях Украины.

    Великобритания поддержала позицию, согласно которой Украина должна оставаться на пути к членству в НАТО. Британский премьер-министр Кир Стармер отметил, что «переговоры не могут вестись без участия Украины».

    В то же время Венгрия в лице Виктора Орбана раскритиковала позицию Брюсселя, назвав поддержку Украины «неприемлемой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила в Брюсселе, что «любая быстрая сделка (по Украине) – грязная сделка». Она также писала в X (бывший Twitter, заблокирован в России), что в любых переговорах Европа должна играть центральную роль.

    Между тем политолог Александр Рар заявил, что президент Соединенных Штатов не собирается приглашать на переговоры с Владимиром Путиным ни Урсулу фон дер Ляйен, ни Каю Каллас, что может привести к серьезному конфликту между Вашингтоном и Брюсселем по украинскому вопросу.

    Коментарии (18)
    14 февраля 2025, 08:23 • Новости дня
    Появились кадры прибытия Винника в Москву самолетом ВВС США
    Появились кадры прибытия Винника в Москву самолетом ВВС США
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    После освобождения из США Александр Винник вернулся в Москву. Он заявил, что не считает себя исторической личностью, несмотря на внимание к его фигуре.

    Винник, известный по делу о мошенничестве с криптовалютой, вернулся в Москву после освобождения из США, передает ТАСС.

    На видео агентства,Винник ответил на вопрос о том, считает ли он себя исторической личностью.

    «Нет», – лаконично ответил он.

    Тем временем американец Марк Фогел был замечен во время своей подготовки к вылету из Москвы в Соединенные Штаты,

    В момент перед отъездом, находясь в автобусе, Фогел выразил надежду, что его везут в аэропорт, где он сможет отправиться домой.

    В Госдуме заявили о победе дипломатии после возвращения Винника в Россию. Винник выразил благодарность за свое возвращение российскому президенту Владимиру Путину, главе МИД Сергею Лаврову, а также дипломатам и спецслужбам.

    Напомним, Александр Винник был задержан в Греции в 2017 году по обвинению США в криптомошенничестве и впоследствии экстрадирован в Америку. США перенесли вынесение приговора Виннику с января 2025 года на июнь, чтобы учесть время, проведенное им в заключении в Европе.

    Коментарии (4)
    13 февраля 2025, 20:25 • Новости дня
    Шеф Пентагона назвал ключевые цели НАТО
    Шеф Пентагона назвал ключевые цели НАТО
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что стратегические цели НАТО включают предотвращение конфликта великих держав в Европе и сдерживание агрессии, как ядерной, так и неядерной.

    На пресс-конференции в Брюсселе, состоявшейся после совещания министров обороны стран НАТО, Хегсет озвучил стратегические цели альянса, передает ТАСС. По его словам, предотвращение конфликта великих держав в Европе занимает одно из ключевых мест среди этих целей.

    Хегсет подчеркнул, что в число стратегических задач НАТО входит не только предотвращение крупномасштабного конфликта, но и сдерживание агрессии с использованием как ядерного, так и неядерного оружия. «Стратегическими целями НАТО, как мы их видим, должны быть предотвращение конфликта великих держав в Европе, сдерживание агрессии с применением ядерного и неядерного оружия и устранение угроз союзникам по альянсу в случае, если сдерживание не сработает», – отметил он на пресс-конференции.

    Также Хегсет добавил, что важно устранить угрозы союзникам по альянсу, если окажется, что меры сдерживания неэффективны.

    Директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников заявил, что присутствие сил НАТО на Украине под различными предлогами неприемлемо для России, а предложение Парижа о введении миротворцев является авантюрой и опасно.

    Также сообщалось, что министр обороны США Пит Хегсет заявил, что международные миротворческие силы на Украине не должны иметь отношения к Североатлантическому альянсу.

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