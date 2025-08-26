Австралия выслала посла Ирана и закрыла дипмиссию в Тегеране

Tекст: Дмитрий Зубарев

Австралия объявила посла Ирана Ахмада Садеги персоной нон грата и приостанавливает работу своего посольства в Тегеране по соображениям безопасности, сообщила министр иностранных дел Пенни Вонг на пресс-конференции.

Решение связано с выводами австралийской разведки, согласно которым Иран причастен к антисемитским атакам на австралийской территории, передает ТАСС.

Министр Вонг заявила: «Несомненно, эти вопиющие и опасные акты агрессии на австралийской земле, которыми руководило другое государство, пересекли черту. Поэтому посол Ирана объявлен персоной нон грата». По данным властей Австралии, Иран стоит за атаками на синагогу в Мельбурне и кошерный ресторан в Сиднее.

Садеги и еще три иранских дипломата должны покинуть Австралию в течение семи дней. При этом Канберра, по словам Вонг, намерена сохранять определенные дипломатические каналы с Ираном. Это первый случай высылки посла другого государства из Австралии после Второй мировой войны. Австралийские дипломаты уже эвакуированы из Тегерана в третьи страны.

