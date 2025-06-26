Певец SHAMAN попал в санкционные списки Австралии

Австралия ввела санкции против певца SHAMAN и журналистов

Tекст: Ирма Каплан

«Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг законодательным актом обозначила лиц и организации для целевых финансовых санкций и объявил лиц для запрета на поездки в соответствии с пунктом 6А положения 6 (Критерии России) Положений об автономных санкциях 2011 года. В него вошли 37 лиц и семь организаций», – сказано в сообщении австралийского ведомства.

Среди предприятий оборонной, энергетической, транспортной и страховой сфер в новой обойме подлежащих австралийским рестрикциям оказались распространители «российской пропаганды». Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) оказался одним из них.

В МИД Австралии пояснили, что санкционный список лишает попавшее туда лицо возможности путешествовать, въезжать в Австралию или оставаться в ней.

При этом не согласные с решением МИД страны могут подать заявление об аннулировании. Физическое или юридическое лицо, включенное в список, или их уполномоченный представитель могут в любое время обратиться к министру с письменным заявлением об аннулировании упоминания имени/названия в санкционном списке, уточнили в ведомстве.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД Австралии 18 июня сообщил о санкциях в отношении 60 судов России, которые якобы числятся в так называемом теневом флоте.