Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.7 комментариев
Австралия ввела санкции против десятков российских судов и организаций
Австралия внесла 60 судов России из так называемого теневого флота
МИД Австралии сообщил о санкциях в отношении 60 судов России, которые якобы числятся в так называемом теневом флоте. Глава ведомства Пенни Вонг заявила, что эти суда участвуют в обходе международных санкций против России.
«Министерство иностранных дел законодательным актом определило 60 судов, на которые распространяются санкции в отношении России («внесены в список»), в соответствии с положением 8 Правил об автономных санкциях 2011 года», – сказано в документе на сайте МИД Австралии.
Согласно списку мер против указанных судов, министр может приказать судну, на которое распространяются санкции, покинуть Австралию, в том числе по определенному маршруту, или не заходить в определенный порт или место.
Министр Вонг напомнила, что Австралия ввела более 1 400 санкций в отношении российских предприятий и граждан и намерена продолжать решительные действия «в поддержку Украины».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство Канады после саммита G7 в Кананаскисе разместило на сайте очередной перечень лиц и организаций России, против которых распространены санкции страны.
Также правительство Британии объявило о расширении ограничительных мер против России, включив в новый санкционный список десять человек и 20 судов.