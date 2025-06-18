Австралия ввела санкции против десятков российских судов и организаций

Австралия внесла 60 судов России из так называемого теневого флота

Tекст: Ирма Каплан

«Министерство иностранных дел законодательным актом определило 60 судов, на которые распространяются санкции в отношении России («внесены в список»), в соответствии с положением 8 Правил об автономных санкциях 2011 года», – сказано в документе на сайте МИД Австралии.

Согласно списку мер против указанных судов, министр может приказать судну, на которое распространяются санкции, покинуть Австралию, в том числе по определенному маршруту, или не заходить в определенный порт или место.

Министр Вонг напомнила, что Австралия ввела более 1 400 санкций в отношении российских предприятий и граждан и намерена продолжать решительные действия «в поддержку Украины».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство Канады после саммита G7 в Кананаскисе разместило на сайте очередной перечень лиц и организаций России, против которых распространены санкции страны.

Также правительство Британии объявило о расширении ограничительных мер против России, включив в новый санкционный список десять человек и 20 судов.