Путин подписал закон об ответственности за немаркированные сигареты и вейпы

Владимир Путин ввел уголовную ответственность за немаркированную никотиновую продукцию

Tекст: Денис Тельманов

Закон подписан президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости». Документ размещен на официальном интернет-портале правовых актов. Уголовная ответственность вводится за производство, хранение, перевозку, сбыт и продажу табачной и никотинсодержащей продукции без обязательной маркировки или информации, предусмотренной законодательством.

Закон направлен на борьбу с нелегальным рынком табачной и никотинсодержащей продукции, оборот которой осуществляется без контрольных кодов и сведений, позволяющих отследить происхождение товара и уплату акцизов.

За оборот продукции в крупном размере (стоимостью свыше 100 тысяч рублей) нарушителям грозит наказание по статье Уголовного кодекса РФ. Если нарушена сумма превышает один миллион рублей, ответственность ужесточается, поскольку деяние признается особо крупным.

Документ также обновляет статью УК, касающуюся изготовления, сбыта и использования поддельных акцизных марок, федеральных специальных марок, средств идентификации и знаков соответствия для маркировки алкоголя, табачной и никотинсодержащей продукции.

Законом уточнена терминология: теперь под действие попадают не только табачные изделия, но и вся табачная и никотинсодержащая продукция, включая, например, вейпы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы одобрили закон о введении уголовной ответственности за производство и продажу немаркированных сигарет и вейпов.

В Госдуме утвердили проект закона, который увеличивает штрафы за продажу вейпов и сигарет детям до 2 млн рублей для юридических лиц. Профильный комитет Госдумы предложил рассмотреть законопроект о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них в марте 2025 года.