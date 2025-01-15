Стало известно о возможном запрете продажи вейпов в России в 2025 году

Законопроект о запрете вейпов в России предложили включить в план на март

Tекст: Дмитрий Зубарев

Госдума России рассматривает возможность запрета розничной продажи вейпов и жидкостей для них в марте 2025 года, сообщает ТАСС.

Законопроект, который ранее был внесен представителями фракции КПРФ, планируется включить в примерный план работы на весеннюю сессию. Этот документ уже был передан на рассмотрение профильному комитету Госдумы по охране здоровья.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил законопроект в комитет после его поступления. Основная цель предлагаемых изменений – внести коррективы в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». По словам авторов, этот шаг продиктован необходимостью защиты здоровья граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуму внесли законопроект о запрете торговли вейпами; сообщалось, что Госдума одобрила штрафы до 2 млн рублей за продажу вейпов и сигарет детям.