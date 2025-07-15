Госдума ужесточила наказание за немаркированные сигареты и вейпы

Депутаты ужесточили уголовную ответственность за немаркированную табачную продукцию

Tекст: Денис Тельманов

Документ был окончательно принят Госдумой, передает РИА «Новости».

Закон устанавливает уголовную ответственность за производство, хранение, перевозку, сбыт и продажу табачной и никотинсодержащей продукции без необходимой маркировки или информации, предусмотренной законом.

В частности, ответственность наступает, если стоимость продукции превышает 100 тыс. рублей, а деяния на сумму более одного миллиона рублей квалифицируются как особо крупный размер.

В законе также обновлена статья Уголовного кодекса, касающаяся подделки акцизных марок, средств идентификации и знаков соответствия для маркировки алкогольной, табачной и никотинсодержащей продукции. Новая редакция распространяет нормы не только на табачные изделия, но и на вейпы и другие никотиновые продукты.

Поправки связаны с ростом нелегального оборота табачной продукции. Новые меры позволят пресекать оборот поддельных и немаркированных товаров, а также усиливают наказание за изготовление и сбыт фальсифицированных средств маркировки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, парламентарии подготовили инициативу о полном запрете продажи вейпов и электронных сигарет с штрафами до 2 млн рублей.

Депутат Госдумы и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил о необходимости запрета вейпов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что парламент поддержит и рассмотрит приоритетно законопроект о полном запрете продажи вейпов, если инициатива поступит от правительства.