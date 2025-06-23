В Госдуме предложили полностью запретить вейпы и электронные сигареты

Стало известно о планах запретить продажу вейпов и электронных сигарет в России

Tекст: Елизавета Шишкова

Депутаты от партии «Справедливая Россия – За правду» внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о полном запрете розничной и оптовой продажи вейпов и электронных сигарет, пишет РИА «Новости». Авторы инициативы – Сергей Миронов и Яна Лантратова – предлагают установить административную ответственность за реализацию никотинсодержащей продукции.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 14.53 КоАП РФ. Физическим лицам за нарушение грозит штраф от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Для юридических лиц штраф составит от 500 тыс. до 1 млн рублей, а за продажу несовершеннолетним наказание усилено: для физлиц от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, для организаций – от 1,5 млн до 2 млн рублей.

Сергей Миронов заявил: «Граждан, а это чаще всего продавцы табачных лавок, нужно штрафовать на сумму от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, штраф для юрлиц должен составить от 500 тыс. до 1 млн рублей. За продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним штрафы должны быть еще больше: для физлиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, для юрлиц – от 1,5 млн до 2 млн рублей».

В пояснительной записке отмечается, что число пользователей электронных устройств для курения в России составляет около 4 млн человек, среди которых много подростков. В 2023 году уже был принят закон о запрете ароматизаторов, выкладке и дистанционной продаже таких товаров. Миронов подчеркнул, что в 32 странах мира введен аналогичный запрет, а еще в 79 странах действует ограничение на курение и рекламу никотинсодержащей продукции.

Ранее депутаты СРЗП также внесли инициативу о предоставлении учителям права изымать у школьников сигареты и подобные изделия. Сейчас учителя не имеют на это законных оснований и могут лишь применять дисциплинарные меры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы и хоккеист Вячеслав Фетисов выступил за необходимость запрета вейпов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента приоритетно рассмотрит законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если инициатива поступит от правительства.