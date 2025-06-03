Володин заявил о готовности Госдумы поддержать полный запрет вейпов

Tекст: Александра Юдина

Володин подчеркнул, что вред от вейпов для здоровья очевиден, поскольку в их жидкостях содержатся тяжелые металлы, а при парении образуются токсичные соединения, увеличивается риск развития тяжелых заболеваний, испарения вредны для окружающих, передает РИА «Новости».

По его словам, ранее Госдума уже приняла закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним, увеличила административные штрафы за реализацию никотиносодержащей продукции подросткам и ввела уголовную ответственность за повторные нарушения.

Председатель Госдумы отметил, что несмотря на угрозу наказания, недобросовестные продавцы продолжают реализовывать вейпы подросткам, поэтому только полный запрет, по его мнению, способен защитить детей.

Володин также сообщил, что большинство граждан выступают против торговли вейпами, что показывают результаты опросов и обращения избирателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Евгений Марченко обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверки ларьков, торгующих вейпами и табаком, на предмет соблюдения законодательства в российских регионах. В стране увеличили штрафы за продажу вейпов детям до 2 млн рублей. В 2025 году стало известно о возможном полном запрете продажи вейпов в России.